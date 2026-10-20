Der Vorstand der Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus berät heute in einer digitalen Sitzung über den weiteren Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde. Hintergrund sind deren Positionen zu Israel und zum Nahost-Konflikt. Emde ist zu der Beratung eingeladen, ihr könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen.



Die Abgeordnete aus Neukölln hatte im Wahlkampf nach eigenen Angaben einen Schwerpunkt auf Palästina-Solidarität gelegt und die These vertreten, es gebe kein Existenzrecht für Staaten, sondern nur für Menschen. In einem Instagram-Video vom vergangenen Donnerstag bekräftigte sie diese Haltung: „Ich stehe zu meinen Aussagen, und ich nehme keine einzige dieser Aussagen zurück.“

Emde kritisierte zudem eine Erklärung zum Antisemitismus, die sie zwei Tage zuvor gemeinsam mit den übrigen Fraktionsmitgliedern unterzeichnet hatte. Darin bekennen sich die Unterzeichner unter anderem zum Existenzrecht Israels. Die Fraktionsspitze teilte daraufhin mit, sie sehe keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit.

Grüne und SPD für Koalitionsverhandlungen

Parallel wollen die Berliner Grünen und die SPD mit dem Wahlsieger Linke in Koalitionsverhandlungen eintreten. Auf einem kleinen Parteitag der Grünen stimmte am Abend eine breite Mehrheit einem Vorschlag der Parteispitze zu. Zuvor hatte sich auch der SPD-Landesvorstand auf Grundlage des Sondierungspapiers für Gespräche ausgesprochen. Der Landesvorstand der Linken votierte nach Angaben eines Sprechers bei einer Gegenstimme ebenfalls dafür. Ein Linke-Parteitag entscheidet wegen der Herbstferien erst am 31. Oktober.

Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden, vor CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grünen (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Im Falle einer Einigung könnte Fraktionschefin Elif Eralp Regierende Bürgermeisterin werden.

Appell gegen Regierungsbildung

Ein Berliner Bündnis gegen Antisemitismus appellierte in einem offenen Brief an Grüne und SPD, keine Koalitionsgespräche mit der Linken aufzunehmen. „Mit dieser Partei darf es keinerlei Koalition geben“, heißt es darin. Die Linke trete dem Antisemitismus in ihren Reihen nicht klar genug entgegen. Linke, Grüne und SPD hatten sich bereits vor den Sondierungen auf eine Antisemitismus-Erklärung verständigt, die im Koalitionsvertrag verankert werden soll. Vorgesehen sind bei Verstößen Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss.

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