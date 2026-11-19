Niederlage für die Kiezblock-Gegner: Das Oberverwaltungsgericht lässt keine Berufung zu, die Poller an der Tucholskystraße bleiben stehen. Doch die Anwohner wollen weiter kämpfen.

„Wir machen weiter!“, schrieben Mitglieder der Initiative Kiezblockfree auf X. „Wenn nötig, ziehen wir vors Bundesverwaltungsgericht. Kein Rückzug. Kein Einknicken.“ Die Poller, die in Mitte auf der Kreuzung Tucholsky-/ Auguststraße Autos zum Abbiegen zwingen, müssen weg.



Allerdings endete jetzt auch der jüngste Rechtsstreit, den die Gegner der Verkehrsberuhigung im Auguststraßenkiez angestrengt haben, ohne Erfolg. Das geht aus einer aktuellen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg hervor.



Nachdem das Verwaltungsgericht Berlin ihren Antrag auf Abbau der Sperrpfosten im vergangenen Jahr abgewiesen hatte, wollten die Bürger die zweite Instanz anrufen. Doch das OVG wies den Antrag auf Zulassung der Berufung zurück. Der Beschluss, der erst jetzt bekannt wurde, stammt vom 29. Oktober 2026 (Aktenzeichen OVG 1 N 64/25).

Die Entscheidung des OVG ist unanfechtbar

„Eine Zulassung der Berufung setzt nach dem Prozessrecht voraus, dass der Rechtsmittelführer überzeugend dargelegt, dass einer der im Gesetz vorgesehenen Zulassungsgründe im jeweiligen konkreten Fall gegeben ist“, erklärte Thomas Jacob, der Sprecher des Gerichts, auf Anfrage.



Nach der Auffassung des 1. OVG-Senats sei dies den Klägern, die den Zulassungsantrag gestellt hatten, nicht gelungen. „Mit der Begründung ihres Zulassungsantrags ist ein Zulassungsgrund nicht hinreichend dargelegt worden“, erläuterte der Sprecher. Die Entscheidung, in der das Gericht den Antrag auf Berufung ablehnte, sei unanfechtbar.

Protest gegen Baumfällung in der Torstraße. Die Straße, die den Auguststraßenkiez im Norden begrenzt, soll von 2027 bis 2030 zur Großbaustelle werden. © Jörg Carstensen/Imago

Damit bleiben die Poller, die das Bezirksamt Mitte 2023 auf der Kreuzung Tucholsky-/ Auguststraße aufstellen ließ, weiterhin stehen.

Doch die Kläger wollen nicht aufgeben. Weitere Schritte werden geprüft, sagte der Berliner Rechtsanwalt Marcel Templin am Mittwoch der Berliner Zeitung. „Wir lassen nicht locker“, erklärte der Jurist.

Als Nächstes würde es darum gehen, eine Anhörungsrüge beim OVG zu erheben. Dabei stünde die Frage im Mittelpunkt, ob das Recht auf rechtliches Gehör verletzt wurde. Inzwischen rückt auch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ins Blickfeld, sagte Templin.

Die Poller, Teil eines geplanten Kiezblocks, lassen Fußgänger, Fahrräder und E-Scooter durch. Autos und andere Kraftfahrzeuge können an dieser Stelle dagegen nicht mehr geradeaus fahren.



Der Bezirk argumentiert, dass die Tucholskystraße bis zur Aufstellung der Stahlpfosten als Schleichweg zwischen der Oranienburger und der Torstraße genutzt wurde. Die Pfosten sollen den Durchgangsverkehr verhindern und Unfallgefahren verringern, hieß es. Changing Cities und die Initiative Tucholsky Grün befürworten den Modalfilter.

So sah die Kreuzung Tucholsky-/Auguststraße in Mitte vor den Polleraufstellung aus. © Christoph Soeder7dpa

Doch seitdem die Sperre steht, gibt es auch heftige Kritik. Die Poller zwingen nicht nur Autos auf Umwege. Auch Müllabfuhr und Einsatzfahrzeuge würden behindert, sagen Bürger. Die Poller können zwar herausgenommen werden. Doch im Notfall, wenn jede Sekunde zählt, dauern solche Arbeiten viel zu lange. Die Sperre sei eine Gefahr.

Anwohner kritisieren „Poller-Irrsinn“ in Mitte

Zudem tragen die Poller dazu bei, die Verkehrssituation in dem Wohngebiet zu verschärfen. Auch durch Baustellen im Umfeld stünde der Kiez unter Druck. Vom „Poller-Irrsinn“ seien Pflegedienste, Taxis und Kuriere ebenfalls betroffen. Seitdem die Verbindung zwischen Koppenplatz und Auguststraße für den Autoverkehr entwidmet wurde, sei es noch schlimmer geworden, klagt Anwohner Axel Porsch.

Um den Abbau der Poller zu erreichen, zogen Gewerbetreibende und andere Anwohner vor das Verwaltungsgericht. Im Eilverfahren erzielten die Bürger anfangs einen Erfolg. In der Entscheidung vom 12. Juli 2024 wurden die Poller als rechtswidrig eingestuft (VG 11 L 495/24). Doch der Bezirk rief das Oberverwaltungsgericht an, das die Pollersperre im einstweiligen Rechtsschutzverfahren am 30.September 2024 als rechtmäßig bezeichnete (OVG 1 S 54/24). Damit war dieses Verfahren zu Ende.



Die Pollerkritiker strengten vor dem Verwaltungsgericht Berlin ein Hauptverfahren an. Am 5. Mai 2025 urteilte die 11. Kammer unter der Vorsitzenden Richterin Heike Grigoleit, dass der Modalfilters rechtmäßig sei (VG 11 K 799/24). „Da es sich um flankierende Maßnahmen zur Anordnung einer Fahrradstraße handle, bedürfe es nur einer einfachen und nicht einer qualifizierten Gefahrenlage. Eine solche einfache Gefahrenlage liege vor“, so die Pressemitteilung des Gerichts.

Tucholsky Grün will „blühende autofreie Zukunft“

Die Tucholskystraße weise für eine Nebenstraße ein „ungewöhnliches hohes Verkehrsaufkommen mit besonders hohem Radverkehrsanteil auf, und der begrenzte Straßenraum führe insbesondere für den Radverkehr zu einer Unfallneigung“, stellte das Gericht fest.

„Olé, Olé, Olé – die Poller-Hater können einpacken oder unseretwegen sich aus Protest auch an den Pollern anketten, doch der Fortschritt in eine blühende autofreie Zukunft lässt sich nicht aufhalten“, kommentierte die Bürgerinitiative Tucholsky Grün 2025 bei Blue Sky.



Damit kassierten die Pollergegner erneut eine Niederlage. Das Verwaltungsgericht ließ es aber zu, dass sie vor dem OVG die Zulassung der Berufung beantragen durften. Die Ablehnung ihres Antrags setzt nun ein weiteres Stoppzeichen. Aber die Kläger wollen nicht aufgeben.

Für Autos gesperrt: Das Bezirksamt Mitte hat die Verbindung zwischen dem Koppenplatz und der Auguststraße in Mitte im Wege der Teileinziehung für Autos entwidmet. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Inzwischen konzentriert sich weitere Kritik auf die Sperrung zwischen dem Koppenplatz und der Auguststraße. Nachdem das Bezirksamt den rund 40 Meter langen Fahrbahnabschnitt im Sommer für den Autoverkehr entwidmet hat, werden Autofahrer seit einigen Wochen auf weitere Umwege gezwungen. Acht Parkplätze sind weggefallen.



„Die Maßnahme hat sich grundsätzlich positiv ausgewirkt, sowohl auf den Kfz-Durchgangsverkehr als auch auf die Verkehrssicherheit an den Kreuzungen Linienstraße/ Am Koppenplatz/ Ackerstraße“, bilanzierte Christian Zielke, Sprecher des Bezirks, auf Anfrage. Davon profitierten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Koppenplatz.

Zehn Widersprüche gegen den neuen Fußgängerbereich

Das Bezirksamt teilte allerdings mit, dass Bürger auch in diesem Fall rechtliche Möglichkeiten genutzt haben. „Gegen die Teileinziehung der Teilfläche des Koppenplatzes liegen zehn Widersprüche vor“, teilte der Sprecher mit. Damit könnte es auch hier zum Rechtsstreit kommen.

Zwei der zehn Widersprüche kommen von Mandanten, die Marcel Templin betreut. „Derzeit arbeiten wir an der Widerspruchbegründung“, erklärte der Jurist. Je nachdem, wie das Bezirksamt reagiert, werde über das weitere Vorgehen entschieden. Auch hier könnte der Gerichtsweg beschritten werden – ebenfalls bis zum Bundesverfassungsgericht.

Die rechtliche Konstellation ist anders als bei den Pollern in der Tucholskystraße, sagte Templin. „Hier geht es um das Instrument der Teileinziehung, das immer öfter angewandt wird“, so der Anwalt. Der laxe Umgang sei aus seiner Sicht ein Problem.

Torstraße wird Großbaustelle - bis 2030

Die Durchfahrt bleibe für Einsatzfahrzeuge nutzbar, entgegnet das Bezirksamt. Gebrauchtes Straßenmobiliar soll signalisieren, dass private Autos verboten sind. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass die neue Fußgängerzone befahren wird, sagen Anlieger.

„Die Sperrung des Koppenplatzes hat zu deutlich mehr Verkehr, Lärm und Abgasen in der Auguststraße geführt“, bemängelt Kiezblockfree auf X. Auch in der Gipsstraße seien mehr Autos unterwegs als früher.

Die Bauarbeiten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der Rosenthaler Straße führen zu weiteren Behinderungen, klagt Axel Porsch. 2027 kommt es dann auch in der Torstraße ganz dicke: Der Abschnitt westlich vom Rosenthaler Platz wird bis 2030 zur Großbaustelle.

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