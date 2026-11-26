China fordert Japan auf, sich aus Streitigkeiten im Südchinesischen Meer herauszuhalten. Tokio baut seine Zusammenarbeit mit den Philippinen aus.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein chinesisches Küstenwachschiff setzt im Jahr 2025 im Südchinesischen Meer einen Wasserwerfer gegen ein philippinisches Schiff ein.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

China hat Japan aufgefordert, sich nicht in territoriale Streitigkeiten im Südchinesischen Meer einzumischen. Japan habe kein Recht, sich dazu zu äußern, sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Chen Xi, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Peking, wie Reuters berichtet.



„Wir fordern, dass Japan aufhört, in der Frage des Südchinesischen Meeres Unruhe zu stiften“, sagte Chen demnach. Japan nutze angebliche Bedrohungen von außen, um die Sorgen in der Region zu verstärken, militärische Blöcke zu bilden und seine Präsenz im Südchinesischen Meer auszubauen, fügte er hinzu.

Japan vertieft Zusammenarbeit mit Philippinen

Hintergrund der Äußerung sind laut Reuters Ankündigungen aus Japan, den Philippinen Radarsysteme und Drohnen zur Überwachung ihrer Küstengebiete zu liefern. Die beiden Länder sind formelle Verbündete der USA und haben laut dem Bericht ihre Verteidigungszusammenarbeit angesichts der Spannungen mit China verstärkt.



Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, unterzeichneten Japan und die Philippinen Anfang November ein Abkommen über die Lieferung eines Radarsystems und unbemannten Fluggeräten im Wert von 4,3 Milliarden Yen, umgerechnet rund 24,6 Millionen Euro.

Auseinandersetzungen im Südchinesischen Meer

Im Südchinesischen Meer kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen chinesischen und philippinischen Küstenwachschiffen. Reuters zufolge beansprucht China nahezu das gesamte Südchinesische Meer. Die Ansprüche überschneiden sich jedoch mit denen der Philippinen, Vietnams, Malaysias, Bruneis und Taiwans.

Die USA und ihre Verbündeten sowie Partner haben wiederholt Besorgnis über die Lage im Südchinesischen Meer geäußert, wie Reuters berichtet. China verstärke dort seine Präsenz mit Marine-, Küstenwach- und Milizschiffen.

Bereits im Juli hatte Xinhua Japan vorgeworfen, sich in die Streitigkeiten im Südchinesischen Meer einzumischen. In einem Kommentar vom 14. Juli kritisierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua Japans Zusammenarbeit mit den Philippinen sowie Waffenlieferungen. Japan wolle „regionale maritime Streitigkeiten ausnutzen, um Spaltungen zu säen und Spannungen anzuheizen“, heißt es darin.

Streit um Inseln

Zudem flammte ein Streit um eine Inselgruppe zwischen den beiden Ländern erneut auf. Der japanische Sender NHK berichtete, zwei Schiffe der chinesischen Küstenwache seien in japanische Hoheitsgewässer nahe den Senkaku-Inseln eingedrungen, die von beiden Ländern beansprucht werden. Die japanische Küstenwache habe sie aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

Xinhua berichtete dagegen, japanische Schiffe seien unerlaubt in die Hoheitsgewässer der Inseln eingedrungen, die auch als Diaoyu-Inseln bezeichnet werden. China habe bei Japan scharfen Protest eingelegt, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, am Donnerstag. Die chinesische Küstenwache habe zudem „notwendige Kontrollmaßnahmen“ ergriffen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema