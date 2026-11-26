Bulgarien will einen geplanten EU-Kredit über 45 Milliarden Euro für die Ukraine teilweise unterstützen. „Wir werden einen Beitrag leisten“, sagte Ministerpräsident Rumen Radew.

Bulgarien ist bereit, sich an einem geplanten EU-Kredit über 45 Milliarden Euro für die Ukraine zu beteiligen, allerdings nur am nichtmilitärischen Teil. Ministerpräsident Rumen Radew sagte am Donnerstag laut Reuters bei seiner Ankunft zu einem EU-Gipfel in Brüssel: „Bulgarien wird sich an dem Darlehen in Höhe von 20 Milliarden (für) nichtmilitärische Unterstützung der Ukraine beteiligen.“

Es gebe eine große bulgarische Diaspora in der Ukraine. „Unser Wunsch ist es, unsere Unterstützung auf diese Region zu konzentrieren. Wir werden einen Beitrag leisten“, so Radew. Geld für Waffenlieferungen schloss er jedoch aus.

Die EU-Kommission hatte am 18. November einen neuen Kredit über bis zu 45 Milliarden Euro für die Ukraine im Jahr 2027 vorgeschlagen. Dieser soll in zwei Teile aufgeteilt werden: Bis zu 25 Milliarden Euro sind für militärische Hilfe vorgesehen, bis zu 20 Milliarden Euro für allgemeine Budgethilfe. Die EU will das Geld an den Kapitalmärkten aufnehmen; die Ukraine soll den Kredit erst zurückzahlen müssen, wenn sie Reparationszahlungen von Russland erhält.

Streit um Beteiligung am Ukraine-Kredit

Radew hatte zuvor Vorbehalte gegen das Finanzierungsmodell geäußert, wie Euronews berichtet. Als Grund nannte er demnach, dass Bulgarien seine öffentlichen Ausgaben begrenzen müsse. Deshalb wurde Bulgarien laut dem Bericht zunächst gemeinsam mit der Slowakei, Ungarn und Tschechien zu den Ländern gezählt, die den neuen Kredit grundsätzlich ablehnten.



Deutschland und mehrere weitere Länder machen die Teilnahme laut Reuters dagegen zur Bedingung für eine umfassendere Einigung über den EU-Haushalt.

Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten am Donnerstag und Freitag in Brüssel über den langfristigen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Nach Angaben von Reuters umfasst der jüngste Vorschlag rund 1,582 Billionen Euro, darunter 140 Milliarden Euro zur Rückzahlung von Schulden aus der Corona-Pandemie. Rund 740 Milliarden Euro sollen für die Landwirtschaft und die Unterstützung ärmerer Regionen vorgesehen sein.

Uneinigkeit bei Haushaltsplänen

Laut Reuters drängen Länder, die mehr in den EU-Haushalt einzahlen als sie daraus erhalten – wie etwa Deutschland, Finnland, Schweden und die Niederlande – auf Kürzungen. Der Fokus sollte auf ihrer Sicht auf einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit statt Agrarsubventionen und der Förderung ärmerer Regionen liegen. Staaten, die netto mehr EU-Mittel erhalten, argumentieren nach Angaben der Nachrichtenagentur dagegen, dass der EU-Haushalt Mittel für beide Ziele enthalten sollte.



Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten sagte laut Reuters vor dem Gipfel, der Haushalt müsse modernisiert und verkleinert werden. Eine Einigung über den Haushalt wird für den EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember angestrebt.

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