Streit um Verfassungsgericht in Polen eskaliert: Nawrocki setzt Tusk unter Druck

Polens Präsident setzt Tusk vor dem Unabhängigkeitstag eine Frist. Im Streit um die Justiz droht eine weitere Eskalation.

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat Ministerpräsident Donald Tusk eine Frist von sechs Tagen gesetzt, um eine „illegale Übernahme des höchsten Gerichts Polens“ zu stoppen. Einen Rücktritt des Regierungschefs forderte er allerdings nicht.



Nawrocki nannte die Frist in einer Fernsehansprache zur Eröffnung einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Dienstag. Die anschließenden Beratungen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.