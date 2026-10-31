Streit um Polens Verfassungsgericht eskaliert: Präsident Nawrocki bricht Reise ab

Nach der Suspendierung des Gerichtspräsidenten kommt es zu Protesten in Polen. Präsident Nawrocki bricht seine Senegal-Reise ab.

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Der polnische Präsident Karol Nawrocki ist am Freitag von seinem Flug nach Senegal umgekehrt. Hintergrund war die Suspendierung des Präsidenten des Verfassungsgerichts, Bogdan Święczkowski. „In einem solchen Moment muss der Präsident in Polen sein. Ich unterbreche meinen Flug nach Senegal. Ich kehre zurück“, schrieb Nawrocki auf der Plattform X.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatte die dienstälteste Richterin des Verfassungsgerichts, Anna Korwin-Piotrowska, Święczkowski zuvor suspendiert. Der polnische Sender TVP World spricht von einer einmonatigen Suspendierung Święczkowskis sowie seines Stellvertreters Bartłomiej Sochański.

Korwin-Piotrowska wirft Święczkowski laut TVP World unter anderem vor, fünf vom Parlament gewählte Richter an der Ausübung ihres Amtes gehindert zu haben. Das Verfassungsgericht wies die Suspendierung jedoch zurück. Auf seinem offiziellen X-Konto erklärte es, Święczkowski bleibe weiterhin Präsident, wie AFP berichtete. Korwin-Piotrowska könne ihn nicht vertreten, da sie nicht vom Staatspräsidenten vereidigt worden sei.

Proteste vor dem Verfassungsgericht

Am Freitagabend kam es zu Protesten vor dem Gerichtsgebäude in Warschau. Anhänger der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und auf das Gelände vorzudringen. Bereitschaftspolizisten hielten sie auf, wie ein AFP-Journalist nach Angaben der Nachrichtenagentur beobachtete. Laut Polizei wurden drei Menschen festgenommen.

Politiker der PiS, derzeit die größte Oppositionspartei, haben die Suspendierung von Święczkowski kritisiert, wie AP berichtet. In der Nacht zum Samstag traf Nawrocki am Verfassungsgericht ein. Fernsehbilder zeigten den Präsidenten laut AFP dabei, wie er im Gedränge eine Polizeikette passierte. Zuvor hatte er sich mit Święczkowski und dem Präsidenten des Obersten Gerichts, Zbigniew Kapiński, getroffen.

Jahrelanger Streit

Hinter dem Streit steht ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen der PiS und dem proeuropäischen Regierungslager um die Besetzung des Verfassungsgerichts. Die von 2015 bis 2023 regierende PiS hatte Richter ernannt, deren Unabhängigkeit Kritiker infrage stellten. Auch die EU warf dem Gericht mangelnde Unabhängigkeit vor, wie AFP berichtet.

Seit dem Regierungswechsel 2023 versucht Ministerpräsident Donald Tusk AFP zufolge, die umstrittenen Ernennungen rückgängig zu machen. Nawrocki, der von der PiS unterstützt wird, verweigerte jedoch mehreren vom Parlament gewählten Richtern die Vereidigung, wie Reuters und TVP World berichten.

Tusk schrieb am Freitag auf X: „Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit ist unsere Pflicht“. Er fügte hinzu: „Nach Jahren der von der PiS verursachten Gesetzlosigkeit ist dies ein schwieriger, manchmal schmerzhafter Prozess, der entschlossenes Handeln erfordert. Es gibt keinen anderen Weg.“ (mit AFP)

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