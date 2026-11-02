Strom dreimal so teuer wie Gas: Für deutsche Unternehmen rechnet sich der Umstieg oft nicht

Strom kostet mehr als dreimal so viel wie Gas, auf neue Netzkapazitäten warten Betriebe teils zwölf Jahre. Ein Impulspapier zeigt, was den Umstieg bremst.

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Das Impulspapier beziffert das durchschnittliche Verhältnis zwischen Strom - und Gaspreis für 2026 auf 3,1 zu eins.

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Elektrokessel, Wärmepumpen und elektrische Antriebe könnten in vielen Betrieben bereits Erdgas, Öl oder Kohle ersetzen. Trotzdem rechnen sich entsprechende Investitionen nach Einschätzung der Stiftung KlimaWirtschaft und Deloitte häufig nicht. Für 2026 beziffern sie das durchschnittliche Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreis in Deutschland auf 3,1 zu eins.



In einem gemeinsamen Impulspapier, das der Berliner Zeitung vorliegt, warnen beide Organisationen vor einem wachsenden Rückstand bei der Elektrifizierung. Sie fordern die Bundesregierung auf, Stromkosten und Wartezeiten auf Netzanschlüsse zu senken und die bislang verteilten Maßnahmen in einer nationalen Strategie zu bündeln.



„Solange Strom in Deutschland mehr als dreimal so teuer ist wie Gas, wird die wirtschaftliche Transformation in der Breite ausgebremst“, erklärt Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft, anlässlich der Veröffentlichung. Ziel müsse sein, das Strom-Gas-Preisverhältnis rasch auf unter zwei zu senken.

Deutschland liegt bei der Elektrifizierung hinter China

Bislang deckt Strom dem Papier zufolge rund 20 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs. Der EU-Durchschnitt liegt bei etwa 23 Prozent. China erreicht bereits 29,5 Prozent, Taiwan 34 Prozent und Norwegen knapp 49 Prozent.

Auf der am 9. November in Antalya beginnenden Weltklimakonferenz COP31 soll das Ziel „35 by 35“ eine wichtige Rolle spielen: Bis 2035 soll Strom weltweit 35 Prozent des Endenergieverbrauchs decken. Deutschland liegt derzeit bei rund 20 Prozent.

Die benötigten Technologien seien vielfach bereits vorhanden, argumentieren Deloitte und die Stiftung KlimaWirtschaft. Elektrokessel und industrielle Wärmepumpen könnten Erdgas bei niedrigen und mittleren Prozesstemperaturen ersetzen. Elektrische Antriebe seien für zahlreiche industrielle Anwendungen verfügbar, Elektroautos und leichte Nutzfahrzeuge längst auf dem Markt.

Die entscheidende Hürde sei deshalb nicht die Technik, sondern deren wirtschaftlicher Einsatz. Ein Unternehmen wird eine funktionierende Gasanlage kaum durch eine elektrische Anlage ersetzen, wenn es anschließend dauerhaft deutlich mehr für die benötigte Energie bezahlen muss. Bei neuen Anlagen kommen hohe Investitionskosten hinzu.

Gunnar Groebler, Vorstandschef des Stahlkonzerns Salzgitter, warnt anlässlich der Veröffentlichung vor den Folgen für die Schwerindustrie. Der Konzern will Kohle in der Stahlherstellung durch grünen Strom und Wasserstoff ersetzen. Ein dauerhaft wettbewerbsfähiger Industriestrompreis sei dafür jedoch eine „Grundvoraussetzung“. Bleibe Strom gegenüber fossilen Energieträgern zu teuer, gefährde dies die Rentabilität von Milliardeninvestitionen.

Neue Netzanschlüsse können bis zu zwölf Jahre dauern

Selbst wenn sich eine elektrische Anlage wirtschaftlich rechnet, kann der fehlende Netzanschluss das Vorhaben verzögern. Neue Netzkapazitäten benötigen nach Darstellung der Autoren teilweise bis zu zwölf Jahre. Ein Unternehmen, das auf eine leistungsfähigere Leitung angewiesen ist, kann seine Produktion nicht ohne Weiteres elektrifizieren.

Hinzu kommen unterschiedliche Anforderungen der Netzbetreiber, langwierige Genehmigungsverfahren und fehlende Informationen darüber, wo überhaupt noch Kapazitäten verfügbar sind. Deloitte und die Stiftung KlimaWirtschaft empfehlen deshalb standardisierte und digitale Antragsverfahren sowie verbindliche Bearbeitungsfristen.

Bestehende Anschlüsse sollen zudem von mehreren Erzeugern, Speichern und Verbrauchern gemeinsam genutzt werden können. Unternehmen könnten früher angeschlossen werden, wenn sie im Gegenzug akzeptieren, ihren Strombezug in besonders belasteten Stunden vorübergehend zu begrenzen.

Auch die direkte Versorgung von Betrieben mit vor Ort erzeugtem Strom müsse erleichtert werden. So ließen sich bestehende Anschlüsse besser nutzen und zusätzlicher Netzausbau teilweise vermeiden.

Unternehmen sollen weniger für Strom zahlen

Beim Preis schlagen die Autoren mehrere politische Maßnahmen vor. Die Stromsteuer solle für alle Verbraucher auf das europäische Mindestmaß sinken. Bislang gilt die Entlastung vor allem für das Produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Handel, Dienstleistungen und andere Unternehmen profitieren davon nicht in gleichem Umfang.

Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel könnten nach dem Vorschlag dazu verwendet werden, Netzentgelte, Umlagen und die Stromsteuer zu senken. Entlastungen für energieintensive Unternehmen, darunter die Strompreiskompensation, sollten langfristig abgesichert werden.

Das Papier fordert zugleich, Subventionen für fossile Energieträger auslaufen zu lassen. Ein steigender und verlässlich planbarer CO₂-Preis würde Erdgas schrittweise verteuern und elektrische Anlagen im Vergleich attraktiver machen. Unternehmen benötigen aus Sicht der Autoren jedoch einen über Jahre kalkulierbaren Preispfad, weil sich ihre Investitionen häufig erst nach Jahrzehnten amortisieren.

Langfristig sollen vor allem mehr Wind- und Solaranlagen den Strompreis senken. Unternehmen könnten sich über direkte Lieferverträge feste Konditionen sichern. Weil solche Verträge Ausfallrisiken bergen, schlagen Deloitte und die Stiftung KlimaWirtschaft eine staatliche Absicherung vor.

Deutschland gibt Milliarden für fossile Energieimporte aus

Hinter dem geforderten Umstieg steht nicht nur der Klimaschutz. Deutschland gab 2024 rund 76 Milliarden Euro für eingeführtes Erdgas, Öl und Kohle aus. Für 2026 rechnen die Autoren mit etwa 105 Milliarden Euro.

Diese Zahl ist allerdings eine Hochrechnung: Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes beliefen sich die Einfuhren ausgewählter fossiler Energieträger von Januar bis Juli dieses Jahres auf rund 61 Milliarden Euro. Deloitte und die Stiftung KlimaWirtschaft haben den bisherigen Monatsdurchschnitt auf das Gesamtjahr übertragen. Wie hoch die tatsächliche Rechnung ausfällt, steht daher erst nach Jahresende fest.

Mehr heimisch erzeugter Strom könnte den Importbedarf verringern. Zugleich hängt die wirtschaftliche Wirkung davon ab, wie schnell Kraftwerke, Netze und Speicher ausgebaut werden und zu welchen Preisen Unternehmen den Strom tatsächlich erhalten.

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