Ein Institut mit AfD-Verbindungen holt im Modell 102 stillgelegte Kraftwerke zurück. Der Börsenpreis fällt um 68 Prozent. Hält die Rechnung?

Der deutsche Strompreis könnte ohne die Stilllegung zahlreicher Kern-, Kohle- und Gaskraftwerke rechnerisch um bis zu 68 Prozent niedriger liegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für konservative Wirtschaftspolitik (IKW) in einer Modellrechnung, die am Montag veröffentlicht wurde.



Darin fällt der Preis von knapp 313 auf rund 100 Euro je Megawattstunde. Die Zahl klingt zunächst spektakulär. Sie beschreibt allerdings weder den durchschnittlichen Börsenstrompreis noch die Rechnung privater Haushalte. Sie gilt nur unter besonderen Annahmen: Wind- und Solaranlagen liefern in dem Modell keinen Strom, während 102 bereits stillgelegte Kraftwerksblöcke wieder zur Verfügung stehen.



Wie entsteht daraus ein Preisrückgang um 68 Prozent?

IKW holt 102 alte Kraftwerksblöcke zurück ans Netz

Das IKW verwendet für seine Berechnung ein Modell des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln. Darin werden Kraftwerke nach ihren laufenden Kosten sortiert. Zuerst kommt der günstiger erzeugte Strom zum Zuge. Reicht er nicht aus, müssen immer teurere Kraftwerke einspringen. Das zuletzt benötigte Kraftwerk bestimmt schließlich den Börsenpreis.

Das IKW fügt diesem Modell stillgelegte Kern-, Kohle- und Gaskraftwerke hinzu. Im ersten Szenario sind es 33 Blöcke mit zusammen 9,7 Gigawatt Leistung. Sie hätten nach üblichen Annahmen über die Lebensdauer im Jahr 2025 noch laufen können. Der errechnete Preis sinkt dadurch von knapp 313 auf rund 141 Euro je Megawattstunde, also um 55 Prozent.

Für die maximale Ersparnis setzt das Institut wesentlich längere Laufzeiten an: 60 Jahre für Kernkraftwerke, 50 Jahre für Kohle- und 40 Jahre für Gaskraftwerke. Damit kehren 102 Blöcke mit fast 35 Gigawatt in das Modell zurück. Der Preis fällt auf rund 100 Euro je Megawattstunde, also um 68 Prozent. Je mehr günstigere Kraftwerke Strom anbieten, desto später werden die besonders teuren Anlagen benötigt.

Auch IWH errechnete niedrigere Preise durch AKW

Patrick Graichen, der frühere Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck, sagte Anfang November, ein Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke hätte „noch mehr Strom zu relativ günstigen Grenzkosten“ gebracht.

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) errechnete 2024 einen solchen Effekt. Mit den drei Atomkraftwerken wären die Großhandelspreise zwischen April und Dezember 2023 demnach um ein bis acht Prozent niedriger ausgefallen.

Die IWH-Berechnung bestätigt allerdings nicht die 68 Prozent des IKW. Sie bezog sich auf den Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken zwischen April und Dezember 2023. Das IKW setzt dagegen bis zu 102 Kern-, Kohle- und Gaskraftwerksblöcke in einer angenommenen Marktsituation wieder ein.

Die 68 Prozent gelten nur ohne Wind- und Solarstrom

Das IKW betrachtet einen hypothetischen Zeitpunkt mit einer gleichzeitigen Stromnachfrage von 50 Gigawatt. Wind- und Solaranlagen liefern dabei nichts. Die gesamte Nachfrage wird von konventionellen Kraftwerken gedeckt.



Eine solche Lage kann während einer Dunkelflaute auftreten, ist für den Jahresverlauf jedoch nicht repräsentativ. Wenn Wind- und Solarstrom fehlen, können zusätzliche Kraftwerke den Börsenpreis besonders stark senken.



Stromimporte und Speicher bleiben in dem Modell ebenfalls außen vor. Deutschland kann bei Knappheit Strom aus Nachbarländern importieren; Batterien und Pumpspeicher können in teuren Stunden Energie liefern und damit Preisspitzen abmildern. Das Energiewirtschaftliche Institut bezeichnet sein Werkzeug deshalb selbst nur als Annäherung an den tatsächlichen Strommarkt.

Keine 68 Prozent Ersparnis auf der Stromrechnung der Haushalte

Das Modell des konservativen Instituts übernimmt zudem Brennstoffpreise aus dem zweiten Halbjahr 2024 und dem ersten Halbjahr 2025. Die Folgen des später begonnenen Iran-Kriegs für Gas und Öl sind darin noch nicht enthalten. Die errechneten 313 und 100 Euro bilden deshalb nicht die Marktpreise vom November 2026 ab.



Auch bei Haushalten käme ein niedrigerer Börsenpreis nicht vollständig an. Ihre Stromrechnung enthält zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen und Vertriebskosten.

Alter allein macht ein Kraftwerk nicht einsatzbereit

Auch die Auswahl der 102 Kraftwerksblöcke beeinflusst das Ergebnis stark. Das IKW zählt sie als verfügbar, wenn sie eine pauschal angenommene Lebensdauer noch nicht überschritten haben.

Ob die einzelnen Anlagen technisch tatsächlich weiterlaufen konnten, wurde nicht geprüft. Dafür müssten ihr technischer Zustand, notwendige Reparaturen, Sicherheitsprüfungen, Personal und Brennstoffversorgung einzeln untersucht werden.

Auch zusätzliche Kosten für Wartung, Nachrüstung und längere Laufzeiten fließen nicht vollständig in den errechneten Preis ein. Bei einigen Anlagen könnten erhebliche Investitionen notwendig gewesen sein.

Wer hinter dem konservativen Institut steht

Das IKW ist kein öffentliches oder universitäres Forschungsinstitut. Es wurde im September 2025 als Unternehmergesellschaft im bayerischen Grünwald gegründet und bezeichnet seine Ausrichtung als freiheitlich-konservativ.

Geschäftsführer Christopher Kofner arbeitet nach Recherchen der „Abendzeitung“ zugleich als Wirtschaftsreferent der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Die AfD Bayern führt ihn als Sprecher ihres Landesfachausschusses für Finanzen und Steuern. Das IKW beriet nach eigenen Angaben außerdem AfD-Fraktionen und schulte Nachwuchspolitiker der Partei.

Autor der Strompreisberechnung ist Daniel Hoffmann. Der promovierte Finanzwissenschaftler arbeitet als Forschungsreferent beim IKW. Seine öffentlich genannten Schwerpunkte liegen vor allem in der Geldpolitik und den öffentlichen Finanzen.