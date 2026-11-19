Berlin konnte Großprojekten nur ein Fünftel der beantragten Leistung zuteilen. Zugleich drängen 4000 Batteriespeicher ins ostdeutsche Netz, so die Betreiber.

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Berlins Stromnetz stößt bei neuen Großprojekten an seine Grenzen. Im erstmals 2025 durchgeführten Zuteilungsverfahren gingen 70 Anträge für große Netzanschlüsse über zusammen rund 2300 Megavoltampere (MVA) ein. Das entspricht ungefähr der heutigen Spitzenlast der gesamten Hauptstadt.



47 Vorhaben mit einer beantragten Leistung von 1840 MVA erfüllten die Voraussetzungen für die Vergabe. Verfügbar waren jedoch nur 365 MVA – knapp ein Fünftel der gewünschten Menge.

Berliner Großprojekte erhalten nur einen Teil der Leistung

Lediglich 23 der 47 geeigneten Projekte bekamen ihre gewünschte Leistung vollständig. Weitere 14 erhielten eine zuvor akzeptierte Teilleistung. Zehn Vorhaben gingen leer aus, weil die Kapazität nicht einmal für ihre jeweilige Mindestleistung reichte. Das teilte Stromnetz Berlin auf Anfrage mit.

Welche Unternehmen hinter den 47 Projekten stehen und um welche Arten von Großverbrauchern es sich handelt, wollte der Berliner Verteilnetzbetreiber nicht verraten. Eine aktuelle Warteliste lasse sich aus dem abgeschlossenen Verfahren jedoch nicht ableiten, heißt es.

Das nächste Zuteilungsverfahren soll 2027 beginnen. Mitte April will Stromnetz Berlin veröffentlichen, wie viel neue Anschlussleistung verfügbar ist. Interessenten können ihre Unterlagen anschließend bis Ende Juni einreichen.

Anschluss des Bluestar-Rechenzentrums in Lichtenberg bleibt offen

Einer der künftigen Großverbraucher soll das Bluestar-Rechenzentrum an der Rhinstraße in Lichtenberg werden. Nach Angaben des Projektentwicklers benötigt es eine Anschlussleistung von bis zu 100 Megawatt.

Auf die Frage, ob diese Leistung bereits verbindlich gesichert ist, ging Stromnetz Berlin nicht ein. Es handele sich um „wirtschaftlich sensible Kundeninformationen“, die vertraulich zu behandeln seien.

Der Berliner Engpass trifft auf eine stark steigende Nachfrage im gesamten Osten. Vor allem Rechenzentren und große Batteriespeicher beantragen Anschlüsse, deren Leistung die heutige Netzlast um ein Vielfaches übersteigt.

4000 Speicheranfragen über mehr als 140 Gigawatt bei Mitnetz Strom im Osten

Im Verteilnetz von Mitnetz Strom gingen seit 2024 rund 4000 Anschlussanfragen für große Batteriespeicher ein. Das Netzgebiet erstreckt sich über Teile Brandenburgs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens. Zusammen umfassen die Anfragen mehr als 140 Gigawatt Leistung.

Das ist zunächst eine Zahl auf dem Papier: Die Anträge bedeuten weder, dass sämtliche Speicher gebaut werden, noch dass Mitnetz ihnen diese Leistung bereits reserviert hat. Wie viele Anschlussanfragen später tatsächlich umgesetzt werden, zeigt sich erst im Prüfverfahren. Bei Mitnetz wurden 81 von 117 Rechenzentrumsanfragen bereits beendet, etwa wegen eines unzureichenden Planungsstands. Nur zwei Projekte befinden sich derzeit im Bau.

Für zwölf ausreichend qualifizierte Rechenzentren hat Mitnetz insgesamt 2,4 Gigawatt reserviert. „Sollten diese Projekte in vollem Umfang realisiert werden, würde sich unsere heutige Netzlast dadurch verdoppeln“, erklärte das Unternehmen.

Gleichzeitig beantragten Industrie und Elektromobilität Anschlüsse über rund zwölf Gigawatt. Die Speicheranfragen erreichen fast die zwölffache Leistung. Damit konkurrieren sehr unterschiedliche Projekte um ein Netz, das nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen kann.

Mitnetz vergibt verfügbare Kapazitäten weiterhin nach dem Windhundprinzip. Berücksichtigt werden die Projekte in der Reihenfolge ihrer Anmeldung, sofern sie einen ausreichenden Planungsstand nachweisen. Wo die Kapazität nicht reicht, hängt der Anschlusstermin vom weiteren Netzausbau ab.

E.DIS ersetzt Windhundverfahren

Ähnlich ist die Lage bei E.DIS in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen Juni 2025 und Juni 2026 gingen dort Speicheranträge über 54,6 Gigawatt ein. Die maximale Jahreshöchstlast im gesamten Netzgebiet beträgt lediglich 2,4 Gigawatt. Die beantragte Speicherleistung entspricht damit fast dem 23-Fachen der Spitzenlast.

Netzanschlüsse seien wegen der massiv gestiegenen Antragszahlen inzwischen ein „rares Gut“, erklärt E.DIS auf Anfrage. Der Betreiber ersetzte das Windhundprinzip zum 12. Oktober 2026 durch ein kriterienbasiertes Zuteilungsverfahren. Es gilt für Großverbraucher über einem Megawatt und Batteriespeicher ab 0,3 Megawatt.

Bis 2030 will E.DIS rund zwei Milliarden Euro in seine Netze investieren. Wann und in welchen Regionen größere Kapazitäten verfügbar werden, beantwortete das Unternehmen nicht konkret.

Luftgekühlte Kondensatore auf dem Dach der Baustelle des Rechenzentrum der Firma Schwarz Digits in Lübbenau, Brandenburg am 18. August 2026. © IMAGO/Emmanuele Contini

Neun von zehn Anträgen haben Speicherbezug

Auch beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz dominieren Batteriespeicher. Sein Netzgebiet umfasst Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hamburg.

Im neuen Reifegradverfahren gingen dort 179 Anschlussanträge für Großverbraucher ein. Rund 90 Prozent haben nach Unternehmensangaben einen Speicherbezug – entweder als reines Batterieprojekt oder in Verbindung mit einer Erzeugungs- oder Verbrauchsanlage.

Wer einen Anschluss erhält, steht noch nicht fest. Das Reifegradverfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Anträge befinden sich nach Angaben von 50Hertz weiterhin in Prüfung.

Warum Deutschland die Batteriespeicher trotzdem braucht

Dabei ist die Dominanz der Batteriespreicher kaum vermeidbar, denn sie nehmen den überschüssigen Wind- und Solarstrom auf und geben ihn in Stunden mit hoher Nachfrage wieder ab. Das zeigte zuletzt auch eine Simulation des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Während der Dunkelflaute am 9. November stieg der deutsche Day-Ahead-Preis in einer Viertelstunde auf mehr als 650 Euro je Megawattstunde. Zwei Gigawatt zusätzliche Batterieleistung hätten die Spitze demnach auf rund 388 Euro gedrückt.

„Wir haben bisher während Dunkelflauten keinen generellen Mangel an Erzeugungskapazitäten gesehen, sondern deutliche Knappheitspreise während weniger Viertelstunden“, erklärte Fraunhofer-Forscher Leonhard Gandhi. Diese könnten Batteriespeicher „auch in einer mehrtägigen Dunkelflaute sehr gut abfangen“.

Batterien erzeugen allerdings keinen zusätzlichen Strom und ersetzen während einer langen Dunkelflaute keine steuerbaren Kraftwerke. Sie verschieben vorhandene Energie in besonders knappe Stunden. E.DIS verweist in diesem Zusammenhang auf flexible Anschlussvereinbarungen, die einen „netzverträglichen Anschluss“ von Batteriespeichern ermöglichen sollen.

Die Zahl der Anschlussanfragen ist nach Angaben der Betreiber stark gestiegen. Zusätzliche Kapazitäten hängen jedoch vom weiteren Netzausbau ab.

Berlin droht zunächst kein Blackout – doch das Stromnetz bremst bereits neue Projekte

Die Netzbetreiber warnen nicht vor einem unmittelbar bevorstehenden Stromausfall. Mitnetz hielt einen großflächigen Blackout in Deutschland im Juni 2025 für „sehr unwahrscheinlich“. Das eng vermaschte europäische Stromnetz könne regionale Schwankungen gegenseitig abfedern.

Entwarnung war das trotzdem nicht. Sachsen-Energie-Chef Frank Brinkmann warnte seinerseits damals, die zunehmende Einspeisung von Solarstrom belaste die Netze in manchen Regionen besonders stark.



Der Engpass zeigt sich bislang nicht in flächendeckenden Stromausfällen, sondern bei neuen Anschlüssen: Großprojekte erhalten weniger Leistung als beantragt oder gehen ganz leer aus.

Noch keine Ansiedlung in Brandenburg gescheitert

Nach Angaben der Wirtschaftsförderung Brandenburg ist im Land bislang keine Ansiedlung an fehlender Energie gescheitert. Ob Vorhaben wegen fehlender Netzkapazität verschoben, verkleinert oder aufgegeben wurden, beantwortete die Wirtschaftsförderung mit Verweis auf die Vertraulichkeit nicht. Den höchsten Energiebedarf hätten gewöhnlich Unternehmen aus der Stahl-, Chemie- und Papierindustrie.



Trotzdem entsteht für den Wirtschaftsstandort ein anderes Risiko: Hält der Ausbau nicht mit Industrie, Rechenzentren und Batteriespeichern Schritt, entscheidet künftig auch die verfügbare Anschlussleistung darüber, wo neue Investitionen stattfinden – und inwiefern dieser Standort überhaupt wettbewerbsfähig ist.

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