Für Europas Stromnetze werden bis 2040 mehr als eine Billion Euro benötigt. Überregionale Netze brauchen rund zehn Jahre bis zur Fertigstellung, mehr als die Hälfte für Genehmigungen.

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Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich am Mittwoch vorläufig auf Regeln für schnellere Genehmigungen von Stromnetzen, erneuerbaren Energien und Speicheranlagen geeinigt. Die Regelungen sollen auch für Ladestationen und neue Gasinfrastruktur gelten. Das teilte der EU-Rat an diesem Mittwoch mit.

Die Mitgliedstaaten sollen künftig Projekte für erneuerbare Energien und Stromnetze grundsätzlich als Vorhaben von überragendem öffentlichem Interesse einstufen können. Für Genehmigungen und Netzanschlüsse sollen einfachere Fristenregelungen gelten. Die EU-Staaten können davon abweichen, wenn Belange der Sicherheit, der Verteidigung oder des Denkmalschutzes betroffen sind.

Behörden können durch Schweigen zustimmen

Um Verzögerungen zu verhindern, können die EU-Staaten festlegen, dass die ausbleibende Antwort einer Behörde bei einzelnen Zwischenschritten des Genehmigungsverfahrens als Zustimmung gilt. Ein zentrales Onlineportal oder miteinander vernetzte Portale sollen die Antragstellung erleichtern.

Gemeinden, in denen Anlagen für erneuerbare Energien mit mehr als sieben Megawatt Leistung entstehen, sollen angemessen davon profitieren.

Stromnetze bremsen die Energiewende

Nach Angaben des EU-Rates dauert die Fertigstellung von überregionalen Stromnetzen in Europa derzeit rund zehn Jahre. Mehr als die Hälfte dieser Zeit entfällt auf Genehmigungsverfahren. Während die EU-Staaten den Ausbau von Wind- und Solarenergie vorantreiben, halten die Stromnetze nach einem Reuters-Bericht nicht Schritt. Teilweise muss deshalb die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sogar gedrosselt werden.

Die EU-Kommission schätzt den Investitionsbedarf für Europas Stromnetze bis 2040 auf mehr als eine Billion Euro, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Bessere Verbindungen zwischen den Ländern sollen dafür sorgen, dass Wind- und Solarstrom dorthin gelangt, wo er gebraucht wird. Außerdem sollen sie regionale Preisunterschiede verringern.

Energieverbände warnen vor Risiken

Fünf europäische Energieverbände, darunter der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), hatten im Juni auf Risiken einer zu weitgehenden Vereinfachung hingewiesen. Die Verbände warnten davor, die Netzsicherheit durch vereinfachte Verfahren zu gefährden. Netzbetreiber müssten Anschlüsse weiterhin prüfen und auch kleinere Anlagen im Blick behalten.

Die Richtlinie gehört zu einem EU-Paket zum Ausbau der Energieinfrastruktur, das die Kommission im Dezember 2025 vorgeschlagen hatte. Nach der förmlichen Verabschiedung durch Rat und Parlament haben die Mitgliedstaaten eineinhalb Jahre Zeit, die Vorschriften in nationales Recht umzusetzen.

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