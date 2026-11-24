Feralpi hat Aufträge, doch Dunkelflauten treiben die Stromkosten. Das Ziel von einer Million Tonnen Stahl wackelt. Ein Experte hält wochenlange Stopps für möglich.

Wenig Wind, wenig Sonne: In Deutschland ist der Börsenstrompreis zuletzt mehrfach in die Höhe geschossen. An drei Tagen in den vergangenen zwei Wochen kostete Strom für den Folgetag im Schnitt mehr als 300 Euro je Megawattstunde, wie Bloomberg berichtet.

In einzelnen Viertelstunden stieg der Strompreis sogar auf mehr als 600 Euro. Schon Ende Oktober hatte die Berliner Zeitung über einen massiven Preissprung von 13 auf mehr als 300 Euro je Megawattstunde während einer Dunkelflaute berichtet.

Solche Preissprünge können eine Fabrik zum Stillstand bringen. Im sächsischen Riesa muss der Stahlhersteller Feralpi seinen Elektroofen abstellen, wenn der Börsenstrom zu teuer wird – obwohl Aufträge vorliegen. „Durch Dunkelflauten haben wir schon einige Produktionstage verloren“, sagt Uwe Reinecke, General Manager von Feralpi Stahl, auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Die ausgefallene Produktion könne das Werk in günstigeren Stunden nicht vollständig nachholen. Auch die Personalkosten liefen weiter. „Ein Produktionsstopp führt deshalb unmittelbar zu Verlusten und schlägt voll auf das Ergebnis durch.“

Bei Feralpi wackelt das Ziel von einer Million Tonnen Stahl

Für dieses Jahr hatte Feralpi in Sachsen eigentlich eine Premiere für das Werk geplant. „Wir haben uns vorgenommen, am Standort zum ersten Mal mehr als eine Million Tonnen Stahl zu produzieren“, sagt Reinecke. „Aber wenn ich jetzt öfters den Lichtschalter ausmachen muss, dann ist das Ziel gefährdet – trotz einer relativ guten Auftragslage.“ Wie viele Produktionstage das Werk genau verloren hat und wie viele Tonnen Stahl dadurch fehlen, beziffert er nicht.

Mehr als 220 Millionen Euro hat die italienische Feralpi-Gruppe nach Angaben von Reinecke in den vergangenen Jahren in den Standort Riesa investiert. „Unser Elektrostahlwerk ist hochmodern, und wir produzieren CO₂-armen Stahl.“ Die Anlage sei dafür ausgelegt, rund um die Uhr zu laufen. Überschreite der Börsenstrompreis eine intern festgelegte Obergrenze, müsse Feralpi die Produktion jedoch stundenweise stoppen. Wo diese Grenze liegt, sagt Reinecke nicht.

Einen großen Teil seines Stroms kauft das ostdeutsche Werk kurzfristig am Spotmarkt. Die Kunden bestellten jedoch oft so kurzfristig, dass Feralpi erst anderthalb bis zwei Monate im Voraus wisse, wie viele Aufträge vorliegen. Reinecke müsste sich beim längerfristigen Einkauf also auf eine Strommenge festlegen, bevor er den tatsächlichen Bedarf kennt. „Das wäre wie Roulette“, sagt er.

Schon im Juni 2024 hatte Feralpi die Produktion in Riesa für 24 Stunden unterbrochen, wie die Berliner Zeitung berichtete. Damals trieb ein technischer Fehler an der Strombörse Epex Spot den Preis zeitweise auf 2.000 Euro je Megawattstunde. Für die sieben günstigen Stunden zwischen den Preisspitzen lohnte sich das Hochfahren der Öfen nach damaliger Auskunft des Werks nicht.

Warum der Strompreis bei Dunkelflauten so stark steigt

Wenn Windräder und Solaranlagen wenig Strom liefern, müssen andere Kraftwerke und Importe die Lücke schließen. Am Strommarkt für den Folgetag kommen nach dem Merit-Order-Prinzip die günstigsten Angebote zuerst zum Zug. Das teuerste Gebot, das noch zur Deckung der Nachfrage gebraucht wird, bestimmt den Preis für alle angenommenen Gebote. Muss ein teures Gaskraftwerk einspringen, kann der Börsenstrompreis deshalb innerhalb kurzer Zeit stark steigen.

Für Feralpi stellt sich in solchen Stunden eine konkrete Frage. Was kostet mehr, den Ofen weiterlaufen zu lassen oder ihn abzustellen? Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, hat darauf eine klare Antwort. „Würden Unternehmen in solchen Stunden einfach weiterproduzieren, wäre das Verschwendung“, sagt er der Berliner Zeitung. In einzelnen Abschaltungen sieht er keine Gefahr für die Industrieproduktion.

Kaum Wind, wenig Sonne: Springen bei einer Dunkelflaute teure Gaskraftwerke ein, kann der Börsenstrompreis stark steigen. (Symbolbild) © Jochen Tack/imago

Einzelne teure Stunden kann Feralpi zwar teilweise meiden. Schwieriger wird es allerdings, wenn auch der Strom zwischen den Preisspitzen teurer wird. Laut Bloomberg liegen die Preise für Stromlieferungen in den kommenden drei Monaten bei rund 200 Euro je Megawattstunde, etwa doppelt so hoch wie im vergangenen Winter. Schon im September hatte der deutsche Terminpreis für Januar bei mehr als 180 Euro je Megawattstunde gelegen.

Seit Beginn des Iran-Kriegs hat sich auch Erdgas deutlich verteuert. Hirth betont jedoch, dass die hohen Gaspreise „vor allem das allgemeine Preisniveau treiben, nicht die einzelnen Spitzen“. Für Feralpi kommt es darauf an, ob zwischen den Preisspitzen genug günstige Stunden für die Produktion bleiben. Die könnten laut Hirth knapp werden, wenn eine großflächige Dunkelflaute anhält und die Kälte den Stromverbrauch steigen lässt. Sind dann auch weniger Kraftwerke verfügbar und kann Deutschland weniger Strom importieren, könne es für manche Betriebe sinnvoll sein, die Produktion für Tage oder sogar Wochen auszusetzen.

Ökonom will Reservekraftwerke früher einsetzen

David Stadelmann, Professor für Wirtschaftspolitik und wirtschaftliche Entwicklung an der Universität Bayreuth, sieht insbesondere im Atomausstieg einen Grund dafür, dass hohe Gaspreise in wind- und sonnenarmen Stunden stärker auf den Strompreis durchschlagen. „Damit entfiel eine wetterunabhängige Alternative zur fossilen Erzeugung“, betont er auf Anfrage. Wenn Betriebe in solchen Hochpreisphasen Aufträge verlieren und Investitionen abwandern, habe Deutschland aus seiner Sicht ein „Standortproblem“.

Bloomberg zufolge bereitet die Bundesregierung den Einsatz von Kohle- und Ölkraftwerken aus der Netzreserve für einen Gasnotstand vor. Stadelmann will geeignete Anlagen schon in diesem Winter früher zum Strommarkt zulassen, um extreme Preisspitzen zu dämpfen. Die Netzsicherheit müsse gewahrt bleiben und der Betrieb sich auch unter Einrechnung der CO₂-Kosten lohnen. Hirth hält einen solchen Eingriff für unnötig. „Einzelne Preisspitzen muss die Bundesregierung aus meiner Sicht gar nicht abfedern, denn sie gehören zu einem funktionierenden Strommarkt.“

Feralpi fordert fünf Cent je Kilowattstunde

Beim Industriestrompreis kommt es für Hirth darauf an, wie der Staat den Zuschuss berechnet. Senkt er gezielt die Kosten in den teuersten Stunden, lohnt es sich für ein Werk wie Feralpi weniger, den Ofen abzustellen und die Produktion zu verschieben. „Die Entlastung sollte also an der Jahresrechnung ansetzen und nicht am Preis der einzelnen Stunde“, sagt Hirth. Stadelmann plädiert für eine Pauschale, deren Höhe unabhängig vom aktuellen Stromverbrauch des Werks ist.

Für Feralpi spielen auch die Netzentgelte eine Rolle. Reinecke erkennt zwar an, dass die Bundesregierung versucht, energieintensive Betriebe zu entlasten. Er kritisiert aber, dass der Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten 2027 geringer ausfallen werde als 2026. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl hält Reinecke einen gedeckelten Strompreis für nötig, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. „Insgesamt sind wir noch weit von einem gedeckelten Strompreis inklusive Netzentgelte und Abgaben in Höhe von fünf Cent pro Kilowattstunde entfernt.“

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