Strompreis seit Januar um 74 Prozent gestiegen: Haushalten drohen bis zu 150 Euro mehr im Jahr

Neukundentarife springen von 25 auf 33 Cent, die Grundversorgung kostet rund 40 Cent. 2027 könnten auch bestehende Verträge teurer werden, warnt Verivox.

Während der ersten längeren Dunkelflaute der Heizsaison sprang der deutsche Großhandelspreis innerhalb weniger Tage von 13 auf mehr als 300 Euro je Megawattstunde.

Der Preissprung am Strommarkt schlägt bereits auf neue Haushaltstarife durch. Wer jetzt einen Vertrag abschließt, zahlt deutlich mehr als zu Jahresbeginn. 2027 müssen sich nach Einschätzung von Verivox auch Bestandskunden auf höhere Rechnungen einstellen.



„Aufgrund der gestiegenen Gaspreise und den damit verbundenen Effekten auf die Strompreisbildung sind bei Bestandskunden Mehrkosten beim Strom im kommenden Jahr von bis zu zehn Prozent beziehungsweise rund 150 Euro im Jahr für Haushalte in Deutschland zu erwarten“, teilte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Bleibe das derzeitige Preisniveau länger bestehen, seien noch stärkere Anstiege möglich.

Am Terminmarkt hat sich Strom zur Lieferung im Jahr 2027 seit Jahresbeginn erheblich verteuert. Der deutsche Grundlastkontrakt schloss am 3. November bei 148,95 Euro je Megawattstunde. Anfang Januar waren es rund 85 Euro. Trotz des jüngsten Rückgangs liegt der Preis damit noch etwa 74 Prozent höher als zu Jahresbeginn.

Strompreis: Neukundentarife steigen von 25 auf 33 Cent

Bei neuen Verträgen ist der Preissprung bereits angekommen. Nach Angaben von Verivox kostete eine Kilowattstunde für Neukunden zu Jahresbeginn durchschnittlich rund 25 Cent. Inzwischen sind es einschließlich Grundpreis etwa 33 Cent, was einem Anstieg um 32 Prozent entspricht.

Vollständige Daten zu sämtlichen Bestandsverträgen liegen Verivox nicht vor. Das Vergleichsportal wertet jedoch die veröffentlichungspflichtigen Tarife der örtlichen Grundversorgung aus. Diese seien bislang noch nicht gestiegen, lägen mit durchschnittlich rund 40 Cent je Kilowattstunde aber bereits deutlich über den Neukundenangeboten.

Eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden könne durch einen Wechsel aus der Grundversorgung in einen neuen Vertrag derzeit rund 280 Euro im Jahr sparen, rechnet Verivox vor. Der Vergleich gilt allerdings nicht für jeden Bestandsvertrag: Kunden mit älteren Preisgarantien können weiterhin günstigere Konditionen haben.

Dunkelflaute treibt Strompreis auf mehr als 300 Euro

Wie schnell fehlender Wind und teures Gas den Strommarkt bewegen, zeigte sich Ende Oktober. Während der ersten längeren Dunkelflaute der Heizsaison sprang der deutsche Großhandelspreis innerhalb weniger Tage von 13 auf mehr als 300 Euro je Megawattstunde. In einzelnen Abendstunden wurden sogar mehr als 500 Euro erreicht.

Die Windkraftanlagen lieferten zeitweise weniger als sieben Gigawatt und damit nicht einmal halb so viel wie im bisherigen Jahresmittel. Den fehlenden Strom mussten vor allem Gaskraftwerke liefern.

Solche kurzfristigen Preisspitzen landen nicht unmittelbar auf der Stromrechnung. Häufen sich teure Phasen, verteuern sie aber die Beschaffung der Versorger und die Verträge für künftige Lieferjahre. Der 74-prozentige Anstieg am Terminmarkt lässt sich deshalb nicht eins zu eins auf die Stromrechnungen der Haushalte übertragen.

Merz drängt auf eine niedrigere Stromsteuer für alle

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) drängt inzwischen darauf, die Stromsteuer 2027 auch für Privathaushalte, Handel und Dienstleister von derzeit 2,05 auf den europäischen Mindestsatz von 0,1 Cent je Kilowattstunde zu senken. Das könnte einen Teil der erwarteten Mehrkosten ausgleichen.



Bislang gilt die Entlastung nur für das Produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Eine Ausweitung würde nach Angaben des Kanzlers rund fünf Milliarden Euro jährlich kosten. Eine Zusage vermied Merz am Dienstag bei der IHK Berlin jedoch: „Ich verspreche es Ihnen nicht, dass es uns gelingt.“ Die Regierung will noch in dieser Woche darüber beraten.

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