Union und SPD haben sich auf eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher geeinigt. Haushalte und Betriebe sollen ab 2027 um Milliarden entlastet werden.

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Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, l.) und Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Koalition einigte sich auf die Senkung der Stromsteuer.

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Weniger Steuer, niedrigere Stromrechnung: Ab Januar 2027 zahlen alle Verbraucher nur noch 0,1 Cent Stromsteuer pro Kilowattstunde, bisher waren es 2,05 Cent. Das haben Union und SPD nach wochenlangem Ringen im Koalitionsausschuss beschlossen. Profitieren sollen nicht mehr nur Industriebetriebe, sondern auch Privathaushalte, Restaurants, Hotels und Handwerksbetriebe.



Die Koalition löst damit ein zentrales Versprechen ein, zunächst aber nur für ein Jahr. Das kostet den Staat rund 5,4 Milliarden Euro. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie stark sinkt die Stromsteuer und für wen?

Die Stromsteuer erhebt der Staat auf jede verbrauchte Kilowattstunde. Ab dem 1. Januar 2027 sinkt sie auf das europäische Mindestmaß. Das entlastet um 1,95 Cent pro Kilowattstunde, mit Mehrwertsteuer sind es gut 2,3 Cent.

Seit 2026 gilt der gesenkte Satz bereits für das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft, nach Angaben der Bundesregierung für rund 600.000 Unternehmen. Ab 2027 kommen alle Privathaushalte und die übrige Wirtschaft dazu: Dienstleister, Hotels, Restaurants, der Einzelhandel und Handwerksbetriebe wie Elektroinstallateure, Dachdecker oder Kfz-Werkstätten. Sie gingen bisher leer aus.

Wie viel sparen Haushalte und Unternehmen konkret?

Das hängt vom Verbrauch ab. Laut Vergleichsportal Verivox sparen:

ein Drei-Personen-Haushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 93 Euro ein Zwei-Personen-Haushalt mit 2800 Kilowattstunden rund 65 Euro ein Single-Haushalt mit 1500 Kilowattstunden rund 35 Euro

Deutlich mehr bleibt bei Unternehmen hängen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) nennt die Wirkung für bisher nicht berücksichtigte Betriebe „erheblich“. Ein durchschnittliches Hotel spart demnach rund 10.000 Euro pro Jahr, ein Einkaufszentrum rund 200.000 Euro, ein großes Rechenzentrum rund eine Million Euro. Laut CDU zahlt ein typischer Friseursalon mehrere Hundert Euro weniger, ein Supermarkt mehrere Tausend Euro.

Wie wird die Senkung finanziert, und bleibt sie dauerhaft?

Die 5,4 Milliarden Euro pro Jahr sollen aus übrig gebliebenen Mitteln der Förderung erneuerbarer Energien kommen. Reicht das nicht, will die Koalition ein „Maßnahmenpaket“ beschließen und die restlichen Gelder aus dem laufenden Haushalt bereitstellen.

Vorerst gilt die Senkung nur bis zum 31. Dezember 2027. „Die Koalition strebt an, die Steuerreduzierung über den 31.12.27 hinaus fortzusetzen“, erklärten Union und SPD. Voraussetzung sei, dass der Bundeshaushalt 2028 eine „nachhaltige Gegenfinanzierung“ sichert. Ob das gelingt, ist offen.

Wer profitiert am meisten?

Als Verbrauchsteuer entlastet die Senkung am stärksten, wer am meisten Strom verbraucht. Bei Privatleuten sind das oft wohlhabendere Haushalte mit größeren Wohnungen oder Häusern.

Positiv bewerten die Maßnahme Umwelt- und Klimaverbände. Sie hatten sich für die Senkung starkgemacht, etwa als Alternative zum Tankrabatt. Strom stammt inzwischen zu einem erheblichen Teil aus erneuerbaren Energien, und die Elektrifizierung gilt als bester Weg, Treibhausgasemissionen zu senken: vom E-Auto über die Wärmepumpe bis zum Lichtbogenofen in der Stahlherstellung. Eine niedrigere Stromsteuer macht diese Technik günstiger und stützt den Kurs. (mit AFP)

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