2025 wurde in Deutschland fast 252.000-mal der Strom abgestellt. Nur Kunden in der Grundversorgung haben bei drohender Sperrung ein Recht auf zinsfreie Ratenzahlung.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen will angesichts der zunehmenden Zahl von Energiesperren einen besseren Schutz für Strom- und Gaskunden außerhalb der Grundversorgung. Nach Angaben der Verbraucherzentrale, die sich auf den neuen gemeinsamen Monitoringbericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt beruft, stieg die Zahl der Stromsperren in Deutschland von rund 239.000 im Jahr 2024 auf fast 252.000 im Jahr 2025.

Allein in Nordrhein-Westfalen wurde demnach 2025 knapp 88.000 Haushalten wegen unbezahlter Rechnungen der Strom oder das Gas abgestellt. Angesichts steigender Energiepreise befürchtet die Verbraucherzentrale, dass die Zahl der Sperrungen weiter steigt. In einer Erklärung vom Freitag fordert die Verbraucherzentrale, auch Kunden mit Sonderverträgen besser vor kurzfristigen Vertragskündigungen zu schützen.

Wer ein Recht auf Ratenzahlung hat

Seit Dezember 2025 gelten in Deutschland bei Zahlungsrückständen einheitliche Voraussetzungen für Energiesperren in der Grundversorgung und bei Sonderverträgen.

Nach Paragraf 41g des Energiewirtschaftsgesetzes haben Kunden in der Grundversorgung das Recht, ihre Rückstände in zins- und gebührenfreien Monatsraten zu begleichen. Dafür ist in der Regel ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten vorgesehen. Bei Zahlungsrückständen von mehr als 300 Euro sind es zwölf bis 24 Monate.

Sobald eine Sperre angedroht wurde, können Kunden eine solche Vereinbarung verlangen. Der Grundversorger muss ihnen das Angebot innerhalb einer Woche unterbreiten. Auch ohne Aufforderung muss er eine Ratenzahlung anbieten, spätestens wenn er den konkreten Sperrtermin ankündigt.

Nehmen Kunden das Angebot vor der Sperrung in Textform an und zahlen sie die vereinbarten Raten sowie die laufenden Abschläge, darf die Versorgung nicht unterbrochen werden. Bei Sonderverträgen besteht dieser gesetzliche Anspruch allerdings nicht.

Wann Versorger Strom und Gas abstellen dürfen

Eine Sperrung wegen unbezahlter Rechnungen setzt nach Angaben der Bundesnetzagentur eine erfolglose Mahnung sowie einen Rückstand von mindestens zwei Monatsabschlägen und mindestens 100 Euro voraus.



Sind keine Abschläge vereinbart, muss der Rückstand mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen Jahresbetrags entsprechen und ebenfalls mindestens 100 Euro betragen. Der Versorger muss die Sperrung mindestens vier Wochen im Voraus androhen und acht Werktage vor dem Termin schriftlich ankündigen.

Unzulässig ist eine Sperrung, wenn ihre Folgen außer Verhältnis zum Zahlungsrückstand stehen. Das gilt insbesondere bei einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben, etwa wenn Menschen auf elektrische medizinische Geräte angewiesen sind. Betroffene müssen den Versorger über solche Umstände informieren. Eine Sperrung ist auch unzulässig, wenn Kunden darlegen können, dass hinreichende Aussicht besteht, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Energiepreise für Neukunden steigen wieder

Dem Monitoringbericht zufolge zahlten private Haushalte am 1. April 2026 durchschnittlich 37,96 Cent je Kilowattstunde Strom, rund fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Gaspreis blieb mit 12,16 Cent je Kilowattstunde nahezu unverändert.



Seit April steigen die Preise für Neukunden jedoch wieder. Wegen höherer Großhandelspreise dürfte sich diese Entwicklung nach Einschätzung der Behörden verstärken.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema