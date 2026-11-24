Stromsteuer sinkt ab Januar 2027 auf 0,1 Cent: Stromanbieter müssen Kunden nicht informieren. So prüfen Sie Vertrag, Preisgarantie und Abschlag jetzt.

Ab dem 1. Januar 2027 kostet die Stromsteuer fast nichts mehr. Eine Familie mit 3500 Kilowattstunden Verbrauch spart dadurch rund 81 Euro im Jahr, nach höheren Umlagen bleiben gut 50 Euro.



Nur: Ob dieses Geld ankommt, erfährt kaum ein Kunde von selbst. Der Stromanbieter darf die Senkung einpreisen, ohne einen einzigen Brief zu schicken. Wer sichergehen will, muss vor Silvester selbst aktiv werden.

Stromsteuer 2027: Was beschlossen ist

Union und SPD haben sich in der Nacht zum 18. November im Koalitionsausschuss geeinigt. Laut Bundesregierung sinkt die Stromsteuer für alle Haushalte und Unternehmen von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, befristet bis zum 31. Dezember 2027.



Mit Mehrwertsteuer sind das rund 2,3 Cent weniger pro Kilowattstunde. Eine Verlängerung über 2027 hinaus ist geplant, aber noch nicht bezahlt.



Rechtsgültig ist die Senkung noch nicht. Nach Angaben des Energie-Fachblatts ZfK müssen Bundestag und Bundesrat spätestens am 18. Dezember zustimmen. Bis Silvester muss das Gesetz im Bundesgesetzblatt stehen.

Warum kein Brief vom Stromanbieter kommt

Eine Preiserhöhung muss der Versorger einen Monat vorher ankündigen. Bei Steuern und bestimmten Umlagen gilt eine Ausnahme: Nach Paragraf 41 Absatz 6 Energiewirtschaftsgesetz darf er sie verrechnen und eine Senkung weitergeben, ohne Kunden zu informieren. So erklärt es die Bundesnetzagentur.



Ein Sonderkündigungsrecht gibt es dabei nicht. Die Senkung zeigt sich damit erst auf der nächsten Jahresabrechnung. Fehlt sie dort, fällt das ohne einen eigenen Blick in die Unterlagen kaum auf.



Wer in den vergangenen Wochen Post über neue Preise zum 1. Januar bekommen hat, sollte genau hinsehen. Die Einigung kam für diese Schreiben zu spät, heißt es in dem Fachblatt. Die Steuersenkung ist darin also noch gar nicht eingerechnet.

Ersparnis: Höhere Umlagen fressen ein Drittel

Zum Jahreswechsel steigen auch die drei gesetzlichen Netzumlagen auf jeder Stromrechnung, zusammen um rund 0,8 Cent pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. Die Übertragungsnetzbetreiber haben die neuen Sätze Ende Oktober veröffentlicht.



Der Anbieter darf beides gegeneinander verrechnen. Unterm Strich bleiben laut Finanztip rund 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Regionale Netzentgelte können das Ergebnis zusätzlich verschieben.

So viel sparen Haushalte 2027 (nach höheren Umlagen, inklusive Mehrwertsteuer) Single mit 1500 Kilowattstunden: rund 23 Euro im Jahr

Paar mit 2500 Kilowattstunden: rund 38 Euro im Jahr

Familie mit 3500 Kilowattstunden: rund 53 Euro im Jahr

Familie mit 4500 Kilowattstunden: rund 68 Euro im Jahr

Muss der Anbieter die Stromsteuer-Senkung weitergeben?

Fast immer ja. Steuerschuldner ist der Versorger, er reicht die Stromsteuer über die Rechnung an seine Kunden durch. Enthält der Vertrag eine Preisanpassungsklausel, muss er nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch Kostensenkungen weitergeben.



Der Branchenverband BDEW hat das zugesagt. Die Neubrandenburger Stadtwerke etwa haben bereits angekündigt, die Senkung vollständig weiterzureichen.



Ausnahme sind echte Festpreisverträge, deren Preis den alten Steuersatz ausdrücklich einschließt. Der Berliner Energierechtler Christian Dümke sagte dem Blatt allerdings, solche kompletten Festpreisverträge dürften in der Praxis „kaum vorkommen“.

Stromsteuer und Preisgarantie: Was für Ihren Vertrag gilt Ohne Preisgarantie: Der Anbieter kann die Senkung direkt ab Januar einpreisen.

Eingeschränkte Preisgarantie: Steuern und Umlagen sind meist ausgenommen. Die Senkung wird verrechnet und weitergegeben, der Zeitpunkt steht im Vertrag.

Volle Preisgarantie: Auch hier ist die Stromsteuer oft ausgeklammert. Nur wenn sie ausdrücklich mitgarantiert ist, darf der alte Preis bis Garantieende bleiben.

Grundversorgung: Der Grundversorger muss ein neues Preisblatt auf seiner Website veröffentlichen, sobald die Senkung gilt.

Checkliste: Das sollten Stromkunden bis Silvester erledigen

Stromvertrag prüfen vor dem 1. Januar 2027 Vertragsbedingungen öffnen und nach „Preisgarantie“ suchen. Steht dort, dass Steuern, Abgaben und Umlagen ausgenommen sind, muss die Senkung bei Ihnen ankommen.

Zählerstand am 31. Dezember oder 1. Januar ablesen, mit Datum fotografieren und im Kundenportal melden. So lässt sich der Verbrauch vor und nach der Senkung sauber trennen.

Abschlag senken lassen: Versorger passen ihn nicht von sich aus an. Laut Dümke dürfen Kunden eine Senkung verlangen, wenn die Steuersenkung ihre Kosten spürbar verringert.

Im Januar das neue Preisblatt oder den Tarif im Kundenportal ansehen. Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde sollte gesunken sein.

Stromsteuer nicht weitergegeben? So reagieren Sie

Auf der Jahresabrechnung 2027 muss die Stromsteuer mit 0,1 Cent pro Kilowattstunde ausgewiesen sein. Ist der Arbeitspreis trotzdem nicht gesunken, sollten Kunden schriftlich nachfragen.



Heikel wird es, wenn der Versorger auf gestiegene Einkaufskosten verweist. „Hier hat der Kunde keinen Einblick, ob das zutrifft“, sagte Dümke dem Fachblatt. Wer eine Preisanpassungsklausel hat und keine Senkung sieht, kann sich an die Verbraucherzentrale wenden. Versorgern drohen dann Abmahnungen und Rückforderungen.



Bei allem Ärger lohnt der Blick aufs Ganze: 50 Euro Steuerersparnis sind nett. Ein Anbieterwechsel nach Ende der Mindestlaufzeit bringt vielen Haushalten ein Vielfaches davon.

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