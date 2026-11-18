Die Stromsteuer wird 2027 gesenkt. Doch wie viel kommt davon in Berlin wirklich an? Wir haben Vattenfall, Stadtwerke, Verivox und Dehoga Berlin befragt.

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Die Stromsteuer sinkt ab 2027, doch auf der Stromrechnung könnte sich für viele Berliner trotzdem wenig ändern. Während die Bundesregierung Haushalten und Unternehmen ab Januar 2027 eine finanzielle Entlastung verspricht, gehen die Berliner Stadtwerke davon aus, dass ihre Arbeitspreise weitgehend unverändert bleiben. Der Grund: Andere Bestandteile des Strompreises dürften gleichzeitig steigen.

„Vor diesem Hintergrund gehen wir aktuell eher von einer Stabilität der Arbeitspreise in Berlin in 2027 aus“, erklärt Stephan Natz, Sprecher der Berliner Stadtwerke, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Höhere Netzentgelte sowie steigende gesetzliche Umlagen und Abgaben könnten den finanziellen Vorteil wieder aufzehren.



Vattenfall kündigt dagegen an, die niedrigere Stromsteuer vollständig an seine Kunden weiterzugeben – legt sich bei der Entwicklung seiner Tarife für 2027 jedoch nicht fest.

Stromsteuer 2027: So viel sollen Berliner Haushalte sparen

In der Nacht zum Mittwoch haben sich die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss darauf geeinigt, die Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 für zunächst ein Jahr auf das europäische Mindestmaß zu senken. Statt bislang 2,05 Cent sollen private Haushalte und bisher nicht begünstigte Unternehmen dann nur noch 0,1 Cent je Kilowattstunde zahlen. Die Einigung muss allerdings noch gesetzlich umgesetzt werden.

Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden ergibt sich daraus eine rechnerische Ersparnis von rund 58 Euro. Bei 4000 Kilowattstunden wären es etwa 93 Euro einschließlich Mehrwertsteuer, wie das Vergleichsportal Verivox auf Anfrage der Berliner Zeitung berechnet hat.

In Berlin liegt der durchschnittliche Strompreis laut Verivox derzeit bei rund 37,13 Cent je Kilowattstunde, einschließlich Grundpreis. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden zahlt damit durchschnittlich etwa 1485 Euro im Jahr. Durch die Stromsteuersenkung würde dieser Betrag rechnerisch auf 1392 Euro sinken – vorausgesetzt, alle anderen Preisbestandteile bleiben unverändert. Genau davon ist derzeit allerdings nicht unbedingt auszugehen.

Verivox warnt: Strompreise könnten zum Jahreswechsel steigen

Dass die Steuersenkung nicht zwangsläufig zu niedrigeren Stromrechnungen führt, zeigen auch aktuelle Berechnungen von Verivox. Nach Angaben des Vergleichsportals kündigen zahlreiche regionale Stromversorger zum Jahreswechsel Preiserhöhungen in der Grundversorgung von durchschnittlich acht Prozent an.

Bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden entspräche eine solche Erhöhung zusätzlichen Kosten von rund 120 Euro im Jahr. Die rechnerische Stromsteuerersparnis von 93 Euro könnte einen Anstieg dieser Größenordnung allein nicht ausgleichen.

„Zum Jahreswechsel zeichnet sich ein deutlicher Anstieg des Strompreisniveaus ab“, erklärt Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Deshalb sei die Senkung der Stromsteuer „ein wichtiges Signal und eine spürbare finanzielle Entlastung für alle Haushalte“.

Welche Verbraucher unter dem Strich tatsächlich weniger zahlen, hängt nach Angaben des Vergleichsportals dann vom jeweiligen Tarif und dessen Preisentwicklung ab.

„Die Stromsteuersenkung kostet den Staat ähnlich viel wie der Tankrabatt – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie bei allen Stromkunden ankommt, während die Entlastung beim Sprit für Haushalte ohne eigenes Fahrzeug überhaupt nicht spürbar ist“, erklärt der Energieexperte. Haushalte mit einem höheren Stromverbrauch profitieren dabei stärker, da die Steuer pro verbrauchter Kilowattstunde anfällt.

Berliner Stadtwerke erwarten steigende Netzentgelte

„Für die Stromtarife im Netzgebiet Berlin zeigt sich, dass 2027 die Netzentgelte aber auch die bundesweiten Umlagen und Abgaben in Summe steigen werden“, erklärt auch Stadtwerke-Sprecher Natz. „Die Senkung der Stromsteuer kann dies nach unserer Einschätzung kompensieren.“

Bereits im Oktober hatten die Berliner Stadtwerke auf vorläufige Berechnungen des Netzbetreibers Stromnetz Berlin hingewiesen. Demnach könnten die Netzentgelte 2027 um rund zehn Prozent steigen. Diese Gebühren fallen für den Betrieb und Ausbau der Stromnetze an und werden über die Stromtarife an die Kunden weitergegeben.

Vattenfall will Steuersenkung vollständig weitergeben

Auch Vattenfall, einer der großen Stromanbieter in Berlin, hat auf Anfrage der Berliner Zeitung zugesichert, die geplante Entlastung an seine Kunden weiterzugeben. „Selbstverständlich geben wir die Entlastung bei der Stromsteuer vollständig an unsere Kundinnen und Kunden weiter“, erklärt Konzernsprecher Christian Jekat. Sobald die Senkung gesetzlich beschlossen sei und in Kraft trete, werde der niedrigere Steuersatz für den entsprechenden Stromverbrauch in den Abrechnungen berücksichtigt.

„Das gilt auch für bestehende Stromverträge“, betont Jekat. Zu möglichen weiteren Preisentwicklungen für 2027 könne der Konzern derzeit allerdings keine Aussage treffen. Auch die Berliner Stadtwerke wollen die niedrigere Stromsteuer für Bestands- und Neukunden vollständig in ihre Tarifkalkulation aufnehmen. Nach Angaben des Unternehmens ist eine entsprechende Änderung auch bei Verträgen mit Preisgarantie zulässig.

Ob sich dadurch bereits die monatlichen Abschläge verringern oder Kunden die Entlastung erst auf ihrer nächsten Jahresabrechnung erkennen, geht aus den Antworten der beiden Versorger nicht eindeutig hervor.

Berliner Restaurants könnten rund 975 Euro im Jahr sparen

Für bislang nicht begünstigte Unternehmen, darunter zahlreiche gastronomische Betriebe, soll die Stromsteuer ebenfalls sinken. Der Hotel- und Gaststättenverband Berlin e.V. (Dehoga Berlin) begrüßt die Entscheidung ausdrücklich. „Diese Entlastung ist willkommen und sollte auch nicht kleingeredet werden“, erklärt der Branchenverband auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Wie viel ein Restaurant sparen könnte, zeigt eine Modellrechnung des Verbandes. Für einen Betrieb mit rund 100 Quadratmetern Fläche, 50 Sitzplätzen im Innenbereich, 40 Außenplätzen und sechs Öffnungstagen pro Woche geht der Dehoga beispielhaft von einem Stromverbrauch von 50.000 Kilowattstunden im Jahr aus.

Bei einer Senkung der Stromsteuer von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde ergäbe sich eine Ersparnis von rund 975 Euro jährlich, also gut 81 Euro im Monat. Der Verband verweist zugleich auf die weiterhin hohen Kosten der Betriebe. Insbesondere steigende Personal-, Waren- und Energiekosten stellten die Gastronomie vor große Herausforderungen. Doch niedrigere Betriebskosten allein reichten nicht aus.

„Dabei ist die Reduzierung der Kosten nur eine Seite der Medaille“, erklärt der Dehoga. Mindestens ebenso wichtig sei die wirtschaftliche Auslastung. Die Stromsteuersenkung könne nur finanzielle Spielräume für Investitionen, Arbeitsplätze oder den Ausgleich anderer Kostensteigerungen schaffen.



Ein weiterer Kritikpunkt ist die zeitliche Begrenzung. Nach der Einigung der Koalition soll die niedrigere Stromsteuer zunächst nur vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2027 gelten. „Gerade Investitionen und unternehmerische Entscheidungen erfordern langfristige Planungssicherheit“, erklärt der Verband. Deshalb fordert er eine dauerhafte Senkung der Stromsteuer und verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

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