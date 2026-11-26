Die Anliegen der europäischen Jugend sind berechtigt. Die Netzwerke, die sie zu kanalisieren versuchen, verdienen eine genauere Prüfung.

In Teilen Europas sind in diesem Herbst Studentenproteste aufgeflammt. In Frankreich und Belgien sind junge Menschen wegen Finanzierungslücken, maroder Schulgebäude und steigender Bildungskosten auf die Straße gegangen. Parallele Demonstrationen gab es in Albanien, und in Spanien und Griechenland kam es wegen Wohnraum und Studiengebühren zu ähnlichen Protesten.