Trotz sinkender Geburtenzahlen fehlen vielen Familien in Deutschland Kitaplätze. Besonders häufig gehen armutsgefährdete Familien leer aus.

Viele Kinder aus benachteiligten Familien erhalten einer Studie zufolge trotz des Geburtenrückgangs keinen Kitaplatz. Im vergangenen Jahr habe jedes sechste Kind zwischen einem und zwei Jahren, für das Bedarf angemeldet worden sei, keinen Platz in einer Einrichtung bekommen, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mit. Betroffen seien vor allem Familien, deren Kinder besonders von einem Kita-Besuch profitieren würden.

Zwischen 2021 und 2025 ging die Zahl der Geburten laut BiB um fast ein Fünftel zurück. Dennoch sei der Bedarf an Betreuungsangeboten nicht gedeckt. Familien, in denen zu Hause überwiegend kein Deutsch gesprochen wird, sowie armutsgefährdete Familien hätten jeweils zu rund einem Drittel keinen Kitaplatz für ihr ein- oder zweijähriges Kind erhalten, obwohl sie Bedarf angemeldet hatten.

Nichtdeutsche Familiensprache besonders betroffen

Familien ohne akademischen Abschluss sind der Studie zufolge zu 23 Prozent betroffen, Familien ohne Benachteiligungsmerkmal zu 16 Prozent. „Familien mit nichtdeutscher Familiensprache wünschen sich fast genauso häufig einen Kita-Platz wie andere Familien“, erklärte Anna Daelen vom BiB. Trotzdem gingen sie mehr als doppelt so häufig leer aus. Knapp 70 Prozent dieser Familien wünschten sich einen Platz, eine Kita besuchten aber nur 35 Prozent ihrer Kinder.

Auch bei den Drei- bis Sechsjährigen, von denen fast alle eine Kita besuchen, liege die Wahrscheinlichkeit eines Kitaplatzes bei diesen Familien um zwölf Prozentpunkte niedriger als bei Familien mit überwiegend deutscher Familiensprache.

Suche nach Platz oft als schwierig empfunden

Dass viele Familien trotz Bedarf keinen Kitaplatz in Anspruch nähmen, liege laut Studie vor allem an fehlenden Angeboten in Wohnortnähe, den Kosten und zu komplizierten Bewerbungsverfahren. 43 Prozent der Familien, die sich um einen Platz bemüht hätten, empfänden die Suche als schwierig. Bei Familien mit nichtdeutscher Familiensprache seien es 56 Prozent.

„Werden Plätze frei, sollten sie gezielt benachteiligten Familien angeboten werden, die bisher häufiger leer ausgehen“, forderte BiB-Direktorin Katharina Spieß. (mit AFP)