Der Aufbau des Stachels unterscheidet sich vom Giftapparat anderer Tiere und erinnert an die Kolben eines Automotors. Künstlichen Mikropumpen könnte er als Vorbild dienen.

Eine australische Studie zeigt, dass der Stachel einer Honigbiene nach dem Einstich noch etwa eine Minute lang Gift abgeben kann.

Der Stachel einer Honigbiene arbeitet wie eine kleine Pumpe mit zwei Kolben, die sich im Takt abwechseln. Auf diese Weise drückt er auch dann noch Gift in die Haut, wenn die Biene ihren Stachel bereits verloren hat.



Das berichtet ein Team der australischen Macquarie University um die Biologin Fiorella Ramirez-Esquivel in einer am Montag im Fachjournal PNAS erschienenen Studie. Einen Tag später veröffentlichte die Universität dazu Zeitlupenaufnahmen.

Zwei Ventile im Wechselspiel

Im Inneren des Stachels sitzt eine kleine Kammer mit zwei beweglichen Spitzen, den sogenannten Lanzetten. An jeder Lanzette hängt ein verformbares Ventil. Bewegt sich eine Lanzette nach unten, spannt sich das Ventil auf wie ein Fallschirm, dichtet die Kammer ab und drückt das Gift in die Wunde. Beim Weg zurück nach oben klappt es zusammen wie ein Regenschirm, wie das Team im Begleittext der Universität erläutert.

Der Clou liegt im Zusammenspiel: Beide Ventile bewegen sich gegenläufig in derselben Kammer. So können sie aneinander vorbeigleiten, ohne dass der Pumpvorgang abreißt. Dadurch fließt das Gift gleichmäßig in die Haut, während kaum etwas zurückläuft, heißt es in der Studie. Nach dem Einstich pumpe der abgetrennte Stachel etwa eine Minute lang weiter.

Vorbild für medizinische Mikropumpen

Für ihre Untersuchung entfernten die Wissenschaftler Stacheln von lebenden Arbeiterbienen und setzten sie in ein durchsichtiges Gel, das menschliche Haut nachahmt. Mit Hochgeschwindigkeitskameras und feinen Röntgenaufnahmen zeichneten sie die Bewegungen auf. Zur Kontrolle bauten sie mit dem 3D-Drucker ein vergrößertes Modell der Pumpkammer, das genauso wie das Original funktionierte.

Der Aufbau des Stachels unterscheide sich grundlegend von den meisten tierischen Giftapparaten, sagte Ramirez-Esquivel laut Mitteilung der Universität. Schlangen oder Spinnen pressten ihr Gift aus einem Vorratssack, der von Muskeln umschlossen ist. Der Bienenstachel erinnere dagegen eher an die Kolben eines Automotors. Die Forscher sehen darin eine Anregung für winzige künstliche Pumpen, etwa in der Medizintechnik oder bei der genauen Dosierung von Wirkstoffen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema