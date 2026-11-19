Mieten steigen – Löhne aber auch. Eine neue Studie zeigt, wie lange Beschäftigte heute für einen Quadratmeter arbeiten müssen.

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Für einen Quadratmeter Mietwohnfläche mussten Beschäftigte 2025 im Monat durchschnittlich 23,8 Minuten arbeiten. 2004 waren es mit 24,4 Minuten noch etwas mehr. Das geht aus einer gemeinsamen Berechnung des Ifo-Instituts und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) hervor, die auf Daten des Beratungsunternehmens Bulwiengesa basiert.

„Wer nur auf steigende Mieten schaut, übersieht, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen sind“, erklärte der Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Marcel Thum. Entscheidend sei, ob die Einkommen schneller stiegen als die Wohnkosten.

Berlin und Teile des Südens und Nordens teurer

Der wissenschaftliche Direktor des HWWI, Michael Berlemann, verwies auf die regionalen Unterschiede: „Während Wohnen in weiten Teilen Ostdeutschlands günstiger geworden ist, wurde es in Berlin und in Regionen im Süden und Norden teurer.“

Auf Kreisebene sank der Arbeitszeitaufwand für die Miete zwischen 2004 und 2024 in 188 von 382 Kreisen um mehr als fünf Prozent – vor allem in Ostdeutschland. In 73 Kreisen stieg er dagegen um mehr als fünf Prozent, darunter in Berlin. In Leipzig legten die Mieten laut Studie zwar um 77,4 Prozent zu, der Nettostundenlohn stieg im selben Zeitraum jedoch um 102,9 Prozent.

Wohnungskauf auch in Arbeitszeit gerechnet teurer

Anders sieht es beim Erwerb von Wohneigentum aus. Die durchschnittlichen Kaufpreise haben sich seit 2004 von rund 1.435 auf 2.989 Euro je Quadratmeter mehr als verdoppelt. Der Arbeitszeitaufwand nahm dank gestiegener Nettolöhne weniger stark zu: 2025 waren rund 116 Arbeitsstunden je Quadratmeter nötig, 11,6 Prozent mehr als 2004.

Beim Kauf ist das Gefälle laut Studie noch ausgeprägter als bei der Miete. In 63 von 76 ostdeutschen Kreisen einschließlich Berlin sank der Aufwand zwischen 2004 und 2024 um mehr als fünf Prozent. In 174 von 306 westdeutschen Kreisen stieg er dagegen um mehr als fünf Prozent, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. (mit AFP)

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