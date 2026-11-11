Studie: Vertrauen in Demokratie auf Tiefstwert – autoritäre Sehnsucht wächst

Nur noch ein Drittel ist mit der im Alltag gelebten Staatsform zufrieden. Knapp ein Viertel wünscht sich laut einer neuen Studie ausdrücklich eine einzige starke Partei.

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Oliver Decker und Ayline Heller sprechen bei der Vorstellung der Leipziger Autoritarismus-Studie in Berlin. Seit 2002 beobachten Wissenschaftler der Universität Leipzig die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland.

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Erstmals seit Beginn der Leipziger Autoritarismus-Studie im Jahr 2002 ist die Zustimmung zur Demokratie als Idee auf unter 90 Prozent gesunken (89,3 Prozent). Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Universität Leipzig hervor.

Noch stärker fällt der Rückgang bei der Zufriedenheit mit der im Alltag erlebten Demokratie aus: Bundesweit sei nur noch ein Drittel der Befragten zufrieden, im Westen 36 Prozent, im Osten lediglich 22,8 Prozent, heißt es in der Studie. Die Zufriedenheit mit der verfassten Demokratie liege deutschlandweit bei 65,2 Prozent, in Ostdeutschland sank sie von 81,2 Prozent im Jahr 2024 auf nun 59,8 Prozent.

Ruf nach starker Partei

Knapp ein Viertel der Bevölkerung (23,2 Prozent) wünscht sich laut Studie ausdrücklich eine „einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“. Ein weiteres Viertel stimme der Aussage teilweise zu.

14,7 Prozent der Befragten vertreten zudem ausdrücklich die Ansicht, dass „alles kaputt gehen muss, damit wieder etwas Neues entsteht“, weitere 20 Prozent stimmen dem teilweise zu. Je ausgeprägter diese Haltung sei, desto eher bevorzugten Befragte die AfD und die Freien Wähler, heißt es in der Studie. Die AfD knüpfe mit ihrer Krisen-Rhetorik an diese Sehnsüchte an.

„Unsere Demokratie steht unter großem Druck. Sie hat in der Breite der Bevölkerung an Akzeptanz verloren“, erklärte Studienleiter Oliver Decker von der Universität Leipzig. Erschreckend sei, „wie sehr eine autoritäre Sehnsucht an deren Stelle tritt“.

Antisemitische Einstellungen nehmen zu

Bundesweit verzeichnen die Forscher einen Anstieg antisemitischer Einstellungen. Seit 2024 wird auch „postkolonialer Antisemitismus“ erhoben. 17,6 Prozent der Befragten meinen, der „deutsche Schuldkomplex“ behindere den „Freiheitskampf der Palästinenser“. 15,8 Prozent sind der Auffassung, Israel sei nur gegründet worden, „damit Europäer kein schlechtes Gewissen haben“.

Für die repräsentative Erhebung wurden zwischen dem 16. März und dem 3. Juni 2026 insgesamt 2507 Menschen befragt.

Amnesty International nannte die Ergebnisse alarmierend. Dass immer mehr Menschen menschenverachtende Einstellungen hätten, hänge auch mit politischen Debatten zusammen, erklärte Generalsekretärin Julia Duchrow. Wer sich über „Migranten im Stadtbild“ beklage, „Schutzsuchende europarechtswidrig an unseren Grenzen“ abweise oder die Regenbogenfahne vom Dach des Reichstages verbanne, signalisiere, „dass die Rechte von einigen weniger zählen als die von anderen“. (mit dpa)

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