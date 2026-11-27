Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr übernahmen Studenten der Gruppe „Uni von unten“ kurzerhand leerstehende Flächen an der TU Berlin: Sie besetzten die ehemalige Cafeteria im neunten Stock des Mathematikgebäudes an der Straße des 17. Juni.



Mit der Aktion, die sie selbst als „Instandbesetzung“ bezeichnen, protestieren sie gegen den baulichen Verfall der Hochschule, geplante Kürzungen im Bildungsbereich sowie aus ihrer Sicht zunehmende militärische Bezüge in Forschung und Lehre.



Wie aus einer Mitteilung der Gruppe an die Berliner Zeitung hervorgeht, wollen die Besetzer die seit Monaten teilweise wegen Wasserschäden geschlossenen Räume in Eigenregie herrichten und für Studenten sowie die Öffentlichkeit wieder nutzbar machen. Zuvor hatte eine studentische Vollversammlung stattgefunden, deren Teilnehmer sich der Aktion anschlossen.

Zustimmung wird geprüft...

Kritik an Sanierungsstau und Kürzungen

Hintergrund des Protests ist die seit Monaten angespannte Raumsituation an der Technischen Universität. Nach Angaben der Studenten gelten inzwischen 96 Prozent der Universitätsgebäude als sanierungsbedürftig. Immer wieder war es in der Vergangenheit wegen Wasserschäden, Brandschutzmängeln oder Defekten an der Stromversorgung zu Einschränkungen gekommen.



Bereits im Mai 2026 hatte die Universitätsleitung das Hauptgebäude an der Straße des 17. Juni nach einer Begehung durch Behörden und Feuerwehr wegen massiver Feuchtigkeitsschäden im Keller bis auf Weiteres schließen müssen. Die wöchentlich rund 350 Lehrveranstaltungen mussten verlegt werden.



Auch andere Häuser wie das Gebäude für Bergbau und Hüttenwesen sowie zeitweise die gemeinsame Universitätsbibliothek der TU und der Universität der Künste (UdK) waren von Sperrungen betroffen, das Telefunken-Hochhaus steht bereits seit 2024 leer. TU-Präsidentin Fatma Deniz hatte die Sanierungskosten allein für das Hauptgebäude auf einen dreistelligen Millionenbetrag beziffert.

Unmittelbar vor der Besetzung des Mathematikgebäudes an der TU Berlin kamen Studenten zu einer Vollversammlung zusammen, um über die maroden Räume und geplante Kürzungen zu beraten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Studenten wollen Sanierung selbst übernehmen

„Seit Monaten müssen wir zusehen, wie unsere Universität immer weiter verfällt. Lehrveranstaltungen fallen aus, wichtige studentische Räume werden geschlossen und die Studienbedingungen verschlechtern sich“, erklärte eine Sprecherin der Besetzungsgruppe. Wenn der Senat die Universität nicht saniere, nehme man dies selbst in die Hand.



In einem Forderungskatalog verlangen die Studenten vom Berliner Senat und der Universitätsleitung umfassende Investitionen in Bildung, Kultur und Soziales statt Kürzungen sowie eine Priorisierung von Sanierungen gegenüber Neubauten. Zudem fordern sie sogenannte Bauautonomie für die Berliner Hochschulen, die Einführung der Viertelparität im Akademischen Senat sowie die Bereitstellung und Sicherung selbstverwalteter studentischer Räume.



Darüber hinaus verlangen die Studenten ein striktes Bekenntnis zu einer Zivilklausel an allen Berliner Hochschulen sowie den Verzicht auf Kooperationen und Drittmittel aus der Rüstungsindustrie, einschließlich sogenannter Dual-Use-Projekte. Zudem fordern sie, institutionelle Verbindungen zu mehreren genannten israelischen Universitäten und Unternehmen zu überprüfen und zu beenden, denen die Gruppe eine Beteiligung an Völkerrechtsverstößen in den palästinensischen Gebieten vorwirft.

Warum „Uni von unten“ das Mathematikgebäude besetzt hat

Auf Anfrage der Berliner Zeitung begründet die Gruppe „Uni von unten“ die Aktion mit einer systematischen Unterfinanzierung der Hochschule und jahrelangen Sparmaßnahmen des Berliner Senats.



Nachdem Demonstrationen vor dem Hauptgebäude und dem Abgeordnetenhaus sowie Appelle an Politik und Universitätsleitung aus Sicht der Studenten ins Leere gelaufen seien, habe man sich entschieden, die Cafeteria im neunten Stock des Mathematikgebäudes zu besetzen. „Wir haben genug von maroden Unigebäuden, Entscheidungen über die Köpfe der Studenten und Mitarbeitenden hinweg und die Unterfinanzierung von Bildung“, erklärte eine Sprecherin namens der Gruppe.



Das Mathematikgebäude habe man bewusst gewählt, weil es exemplarisch für den baulichen Zustand der Universität stehe – mit Wasserschäden, defekten Fenstern und Möbeln sowie beschädigten Böden. Zugleich biete das in Teilen leerstehende Haus großes Potenzial als offener Treffpunkt zum Lernen, Vernetzen und Gestalten.



In den kommenden Tagen und Wochen wollen die Studenten nach eigenen Angaben von der Cafeteria aus damit beginnen, die Räume im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst instand zu setzen. Dabei verweist die Gruppe auf die eigene fachliche Expertise innerhalb der Technischen Universität: Unter den Beteiligten befänden sich unter anderem Studenten des Bauingenieurwesens und des Maschinenbaus.

Nach Darstellung der Besetzergruppe schränkt der Sanierungsstau den Studienalltag an der TU Berlin inzwischen massiv ein: Laborprüfungen müssten online stattfinden, Abschlussarbeiten würden unterbrochen, Veranstaltungen fielen aus oder rutschten in Randzeiten und Initiativen fehlten zunehmend selbstorganisierte Räume. Innerhalb der Studentenschaft stoße die Aktion auf breite Zustimmung: Auf der Vollversammlung am Donnerstagnachmittag habe sich eine deutliche Mehrheit gegen Kürzungen und militärische Forschung ausgesprochen, sich mit der Besetzung solidarisiert und die Versammlung anschließend gemeinsam in der besetzten Cafeteria fortgesetzt.

Unterstützung vom AStA und erste Gespräche

Unterstützung erhält die Besetzergruppe mittlerweile auch vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der TU Berlin. In einer Mitteilung vom Freitag stellte sich die Studierendenvertretung hinter die Aktion und bot sich als Vermittler für mögliche Gespräche mit der Universitätsleitung an. „Seit Jahren wird dagegen nichts unternommen“, erklärte ein AStA-Sprecher der Berliner Zeitung. Dass Studenten die Sanierung nun selbst in die Hand nähmen, zeige, wie prekär die Lage an der Hochschule sei.

Am Freitagnachmittag reagierte das Präsidium der TU Berlin offiziell auf die Aktion und signalisierte Gesprächsbereitschaft. Man nehme den Wunsch der Studenten, die bauliche Situation aktiv mitzugestalten, ernst und sehe das Engagement positiv, erklärte Universitätspräsidentin Fatma Deniz der Berliner Zeitung. Die Sanierung der Campusflächen sei eine zentrale Zukunftsaufgabe, bei der man die Perspektiven der Studenten ausdrücklich einbeziehen wolle.

„Unser Weg ist deshalb der gemeinsame Dialog und die gemeinsame Gestaltung“, so Deniz. Nach Angaben der Hochschule fand am Freitag bereits ein erstes Gespräch zwischen Vertretern des Präsidiums und den Studenten statt. Als Anknüpfungspunkt verwies die Universität auf das bestehende Reallabor „Transfor:Mathe“, in dem bereits gemeinsam an der Zukunft des Mathematikgebäudes gearbeitet werde.

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