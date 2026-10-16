Studio Schmaus: „Wir tragen am liebsten das was gerade gewaschen und sauber ist“

Sie liebt es bunt, er braucht nicht mal einen Kleiderschrank: Amelie Büchner und Alan Bayer vom Kreuzberger Studio Schmaus über Bücher, Kunst und Vinted.

Sie kocht, er schenkt aus. Zusammen machen Amelie Büchner und Alan Bayer aus einem Abendessen ein kleines Gesamtkunstwerk. Kennengelernt haben sich die Bremerin und der Österreicher in einem Wiener Restaurant. Heute führen sie in Berlin-Kreuzberg das Studio Schmaus, ein kulinarisches Studio für Caterings, Events und Dinner, bei dem regionale Zutaten von kleinen Erzeugern im Mittelpunkt stehen.



In unserem Fragebogen erzählen die beiden, warum sie Lebensmittel am liebsten auf dem Wochenmarkt und Kleidung secondhand kaufen und welche Bücher und Filme sie bewegt haben. Außerdem verraten sie, was morgens über ihr Outfit entscheidet: das, was gerade gewaschen ist.

Bei Studio Schmaus wird immer groß aufgefahren: Hier ganz im Zeichen der Frucht und der Farbe Orange. © Studio Schmaus

Wo kaufen Sie am liebsten Lebensmittel, Kleidung oder Möbel ein?

Büchner: Lebensmittel ganz klar auf dem Wochenmarkt. Es ist immer das Schönste, direkt mit den Erzeugern und Erzeugerinnen im Austausch zu sein. Kleidung kaufe ich gern in kleinen Vintage-Läden, online bei Vinted oder auf dem Flohmarkt, Möbel gern bei Kleinanzeigen oder über Bekannte, die tolle Sachen selbst herstellen.



Bayer: Im Bio-Supermarkt. Sonst kaufe ich generell eher wenig, und wenn, dann am liebsten secondhand.

Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil beschreiben, und wo sind Sie zu Hause am liebsten?



Bayer: Reduziert und schlicht, mit vereinzelten Stücken, die mich schon seit Jahren begleiten. Derzeit besitze ich nicht einmal einen Kleiderschrank. Am liebsten sitze ich in meinem Sessel am Fenster.



Büchner: Quirky, bunt und gemütlich. Ich bin viel zu selten zu Hause, und neben der Selbstständigkeit kommt das eigene Zuhause oft zu kurz. Aber langsam nimmt es Form an. Und mein Lieblingsort ist auf jeden Fall mein Bett!

Maria Dorada Studio Schmaus Amelie Büchner wurde 1996 in Bremen geboren, Alan Bayer 1993 in Bregenz. In der Berliner Food- und Kreativszene kennt man die beiden als Gründerduo von Studio Schmaus. Ihr kulinarisches Studio richtet seit 2023 Caterings, Events und Private Dinings aus und arbeitet nur mit regionalen, vegetarischen Zutaten von kleinen Erzeugern. Sie kocht, er ist Gastgeber, schenkt aus und fotografiert die Gerichte. Mit verspielt inszenierten Tafeln, eigenen Studioräumen in Kreuzberg und Kunden wie Adidas haben sie sich einen Namen gemacht.

Welches Buch hat Sie in letzter Zeit bewegt? Welches haben Sie zuletzt angefangen und wieder weggelegt? Und was liegt ganz oben auf Ihrem Lesestapel?

Büchner: Zuletzt fertig gelesen habe ich „Botanik des Wahnsinns“ von Leon Engler, den ich im Sommer auf einem Geburtstag in Sizilien kennengelernt habe. Noch vor Ort habe ich mit dem Lesen angefangen und fand es sehr spannend, sein Buch zu lesen und ihn gleichzeitig als Person kennenzulernen. Ich habe mich dabei oft in seine Position als Schreibender hineinversetzt und mich gefragt, welche Teile autobiografisch sind. Tolles Buch!



„Die Wand“ von Marlen Haushofer hat mir eine enge Freundin als ihr liebstes Buch empfohlen. Deswegen habe ich mehrere Versuche gestartet, es zu lesen, aber beendet habe ich es bis heute nicht. Derzeit lese ich „Good Girl“ von Aria Aber.



Bayer: „Madonna in a Fur Coat“ von Sabahattin Ali fand ich eine total schöne und berührende Liebesgeschichte. Bei „Intermezzo“ von Sally Rooney bin ich dagegen gar nicht reingekommen. Gerade lese ich „The Spear Cuts Through Water“ von Simon Jimenez.

Ein Markenzeichen von Studio Schmaus: Die chromfarbenen Servierplatten und Schalen © Studio Schmaus

Welcher Film oder welche Serie hat Sie am meisten beeindruckt, und warum?



Bayer: Mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist „2001: A Space Odyssey“ von Stanley Kubrick. Und ein aktueller Film, der mir extrem gut gefällt, ist „Perfect Days“ von Wim Wenders. Beide Filme haben eine wahnsinnige Ruhe.

Büchner: Ich persönlich liebe Biografien von inspirierenden Menschen!

Wer ist Ihr Stilvorbild? Wie wählen Sie morgens Ihre Kleidung aus: nach Routine, Stimmung oder Plan? Und wie entscheiden Sie, was Sie kombinieren?

Büchner und Bayer: Da mussten wir beide kurz schmunzeln und sind uns einig: Das, was gerade gewaschen und sauber ist.

Bayer und Büchner setzen gerne alles auf eine Farbe. © Studio Schmaus

Sie sind bei Freunden eingeladen. Was bringen Sie als besonderes Gastgeschenk mit?

Bayer: Eine Flasche Sprudel, wie man in Österreich zum Schaumwein sagt.

Büchner: Ich frage immer, ob noch irgendwas fehlt, und bringe oft noch Gemüse oder andere Zutaten mit. Und sonst geht eine gute Flasche Wein immer oder selbst gemachter Wasserkefir, wenn es alkoholfrei sein soll.

Was steht auf Ihrem eigenen Wunschzettel ganz oben?

Bayer: Ich habe mir gerade eine Gitarre gekauft, das stand jetzt lange auf meiner Liste. Die spiele ich dann in meinem Sessel am Fenster.



Büchner: Neue Kopfhörer. Unglaublich, dass ich meine schon vor Wochen verloren und bis heute noch keine neuen gekauft habe … Und ich hätte sehr gern schicke Loafers für den Herbst!

Bei Studio Schmaus werden süße Träume wahr. © Studio Schmaus

Was war Ihr letzter Fehlkauf?



Bayer: Ich habe wieder mal eine zu kurze Hose auf Vinted gekauft.



Welche Ausstellung haben Sie zuletzt gesehen? Und welches Kunstwerk oder welcher Künstler fasziniert Sie gerade oder schon immer?

Bayer: Ich war letzte Woche in der Neuen Nationalgalerie und habe mir die aktuelle Ausstellung von Maurizio Cattelan angeschaut. Ich fand es witzig, dass ich mich plötzlich an viele Sachen erinnert habe, die ich schon als Kind von ihm gesehen hatte. Was mich immer fasziniert, sind die Impressionisten. Ich liebe zum Beispiel Paul Cézanne.



Büchner: Die letzte Ausstellung, in der ich war, hieß „Handle with care“. Das ist eine gemeinsame Keramik- und Fotoausstellung von meiner guten Freundin Anna König und Delia Baum. Letztes Jahr war ich im Louisiana Museum of Modern Art bei Kopenhagen, und dort hat mich das Lebenswerk von Franz Gertsch sehr beeindruckt. Besonders wie lange und intensiv er mit seiner Frau zusammengearbeitet hat, das ist sehr inspirierend zu sehen.

Was hören Sie in der U-Bahn oder im Auto: Podcasts oder Musik? Und was genau?



Büchner: Ich fahre selten U-Bahn, und im Auto höre ich immer am liebsten ganz laut Musik.



Bayer: Ich liebe beides, höre aber schon echt gern Podcasts. Ein Hoch auf „Geschichten aus der Geschichte“!

Haben Sie eine Lieblings-App? Welche, und weshalb?



Büchner: Zurzeit Vinted. Die habe ich erst dieses Jahr für mich entdeckt.

Auf dem Silbertablett serviert: Sechs Happen Kunst © Studio Schmaus

Was darf in Ihrer Beauty-Routine oder Ihrem Kosmetiketui nicht fehlen?



Büchner: Ich hatte tatsächlich bis dieses Jahr gar keine Beauty-Routine und habe nicht mal Gesichtscreme benutzt. Jetzt bin ich 30 geworden und habe gemerkt, dass Skincare schon etwas bringt. Seitdem liebe ich es, mich einzucremen. Und sonst bin ich abhängig von meiner Nagelfeile.

Bayer: Bei mir auch, ganz wichtig: eine gute Gesichtscreme.



Welche Reise war Ihre schönste, und warum? Berge oder Meer? Hotel, Ferienwohnung oder Camping?



Büchner: Bei mir war es definitiv ein Trip mit meiner Zwillingsschwester nach Vancouver und Umgebung. Berge, Strand, Wald, Stadt, Camping: Es war alles dabei!



Bayer: Ich bin diesen Sommer den „Peaks of the Balkans“ gewandert und war danach eine Woche in Albanien am Meer. Die Verbindung aus beidem fand ich fantastisch!

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