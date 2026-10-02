Studium geschafft, nie ein Buch gelesen: US-Influencerin fällt nur ein Kinderbuch ein

US-Influencerin Alix Earle hat nie ein Buch gelesen, trotz Marketing-Studium in Miami. Dazu Zahlen zum Lesen in den USA und in Deutschland.

Hat nach eigener Aussage noch nie ein Buch gelesen, aber einen Studienabschluss in Marketing: US-Influencerin Alix Earle, hier 2025 bei den MTV Video Music Awards in New York.

„Was war das letzte Buch, das Sie gelesen haben?“ Alix Earle muss nicht lange überlegen.



„Ich habe noch nie ein Buch gelesen“, sagt die 25-jährige US-Influencerin. „Vielleicht Dr. Seuss.“ Mit den Reimen des Kinderbuchautors lernen amerikanische Kinder lesen.



Das Pikante: Earle hat einen Studienabschluss.

Wer ist Alix Earle?

In Deutschland kennt sie kaum jemand, in den USA ist sie ein Star. Berühmt wurde Earle mit TikTok-Videos, in denen sie sich zum Feiern fertig macht.



Inzwischen hat sie eine eigene Netflix-Realityserie. 2025 tanzte sie bei „Dancing with the Stars“.



Die pikante Lese-Aussage erfolgte in einem Clip der aus einem Schnellfragen-Video des Interview Magazine stammt, das Ende September auf Instagram erschien. Unmittelbar vor der Bücherfrage ging es darum, ob man mit Eiskaffee zum Vorstellungsgespräch erscheinen darf, wie die Abschrift bei TMZ zeigt.



Chefredakteur Mel Ottenberg nimmt das Dr.-Seuss-Geständnis hin und fragt einfach weiter.

Studienabschluss in Marketing – und kein Buch?

Earle machte 2023 an der Miami Herbert Business School ihren Bachelor in Business Administration, Schwerpunkt Marketing. Das bestätigt die University of Miami. Kurz danach stiftete Earle dort sogar ein Stipendium für Wirtschaftsstudierende.



Vier Jahre Uni ohne ein einziges Buch? Das Onlinemagazin Slate hält das für unwahrscheinlich und vermutet eine Übertreibung. Earle selbst hat das nicht aufgeklärt.

Spott, Respekt und ein Lese-Lehrplan

„Wie hat sie die Schule ohne ein Buch geschafft?“, fragt ein Nutzer, dokumentiert von Bored Panda. Ein anderer findet die Antwort peinlich, respektiert aber die Ehrlichkeit.



Earle teilte einen Tweet über ihr eigenes Zitat in ihrer Instagram-Story. Kommentar sinngemäß: Sie lache sich kaputt.



Moderatorin Jenna Bush Hager, Tochter von Ex-Präsident George W. Bush, stellte ihr in der Today Show prompt einen Lese-Lehrplan zusammen.

Ausgerechnet Dr. Seuss

Die schönste Pointe liefert die Literaturgeschichte. Dr. Seuss schrieb „Der Kater mit Hut“ in den 1950er-Jahren als Antwort auf eine US-Debatte darüber, warum Kinder so schlecht lesen lernen. Auslöser war ein Artikel im Magazin Life von 1954.



Earles einzige Lektüre stammt also von einem Autor, der gegen die Lesekrise anschrieb.

16 Prozent: So wenig liest Amerika

Laut einer Studie der University of Florida und des University College London lasen 2004 noch 28 Prozent der Amerikaner ab 15 Jahren an einem durchschnittlichen Tag zum Vergnügen. 2023 waren es nur noch 16 Prozent.



Bildung macht dabei den Unterschied. Wer einen Master oder Doktortitel hat, liest fast dreimal so häufig täglich wie Menschen mit höchstens Highschool-Abschluss, heißt es in der Studie im Fachjournal iScience.

Und in Deutschland?

Hierzulande sieht es kaum besser aus. Laut einer Studie zum Lesen im deutschsprachigen Raum, über die das Börsenblatt berichtet, hat jeder siebte Erwachsene im Vorjahr kein einziges Buch gelesen.



In Deutschland liest fast jeder Vierte in einer typischen Woche in der Freizeit gar nicht, mehr als in Österreich und der Schweiz. Bei hoher Bildung liegt der Anteil der Nichtleser dagegen bei nur 7 Prozent.



Mit ihrem Studienabschluss wäre Alix Earle also auch in Deutschland eine echte Ausnahme.

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