Stures Europa auf dem Rückzug: Krieg wird dadurch nur wahrscheinlicher

Die Europäer wollen Einfluss auf die Ukraine-Verhandlungen. Doch sie verstehen das Großmachtdenken nicht mehr. Ihre Ordnungsvorstellungen sind nicht zeitgemäß.

Es tut sich was beim Thema Ukraine. Am Sonntag sprach US-Präsident Donald Trump von einer bevorstehenden Vereinbarung, typisch als „Big Beautiful Deal“ angekündigt. Am Montag trafen sich die G7-Außenminister in Paris, und am Dienstag begannen trilaterale Verhandlungen der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi. Es sind die ersten seit neun Monaten. Die Europäer sind durch die Sicherheitsberater des E3-Formats – Deutschland, Großbritannien, Frankreich – immerhin im Vorzimmer präsent.