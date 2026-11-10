Sturm Charles: Portugal warnt vor Böen bis 150 km/h – Bevölkerung soll zu Hause bleiben

Portugal bereitet sich auf schwere Unwetter vor: Sturm Charles könnte extreme Windböen bringen. Die Regierung kündigt Maßnahmen an.

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Portugal bereitet sich auf den Sturm Charles vor. Die Regierung hat für Mittwoch, den 11. November, eine landesweite Alarmstufe für das portugiesische Festland ausgerufen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Schulen und nicht essenzielle öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen.



Die Alarmstufe gilt demnach von Mitternacht bis 23.59 Uhr am Mittwoch. Innenminister Luís Neves rief dazu auf, unnötige Wege zu vermeiden. Die Bevölkerung solle möglichst zu Hause bleiben. „Der morgige Tag wird besonders hart und schwierig“, sagte er. Ziel sei es, Unfälle zu verhindern.

Heftige Windböen erwartet

Laut der Regierungsmitteilung werden heftige Regenfälle und Windböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. Sollte sich das Wetterphänomen „Sting Jet“ bilden, könnten die Böen sogar mehr als 150 Kilometer pro Stunde erreichen, hieß es.

Neben der Schließung von Schulen und öffentlichen Einrichtungen sollen auch Veranstaltungen im Freien ausgesetzt werden. Parks, Gärten, Wälder und andere bewaldete Gebiete mit erhöhter Gefahr durch umstürzende Bäume werden vorübergehend gesperrt. Auch der Zugang zu Küstenabschnitten, Flussufern und überschwemmungsgefährdeten Gebieten wird eingeschränkt, heißt es in der Regierungsmitteilung.

Die Behörden sollen außerdem temporäre Bauten und Gegenstände sichern, die sich bei starkem Wind lösen könnten. Dazu zählen unter anderem Gerüste, Werbetafeln und Markisen.

Rettungsdienste in erhöhter Bereitschaft

Die Regierung hat nach eigenen Angaben die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten erhöht. Auch medizinische Notfallteams und die Teams des öffentlichen Gesundheitswesens werden verstärkt mobilisiert. Laut Reuters wurden zudem Einheiten der Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Die Regierung warnt vor Überschwemmungen, umstürzenden Bäumen, Schäden an Infrastruktur sowie möglichen Ausfällen der Strom- und Telekommunikationsversorgung. Bereits seit Sonntag hat der Sturm Bruna Portugal und das benachbarte Spanien mit starken Regenfällen getroffen, berichtet Reuters. In mehreren Regionen kam es zu Überschwemmungen.

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