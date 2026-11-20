Die neue Kriminalitätsstatistik erfasst 9908 angezeigte Vergewaltigungen, darunter Tausende minderjährige Opfer. Trotz sinkender Mordzahlen bleibt die Gewalt auf hohem Niveau.

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Polizisten nehmen im Oktober 2026 in Johannesburg an einer Mahnwache teil, nachdem seit Juli elf Frauenleichen im benachbarten Ekurhuleni gefunden worden waren.

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In Südafrika sind zwischen Juli und September 2026 insgesamt 581 erwachsene Frauen ermordet worden. Das geht aus der neuen Kriminalitätsstatistik hervor, die die Polizei am Freitag in Pretoria veröffentlichte. Landesweit registrierten die Behörden 5590 Mordopfer, durchschnittlich rund 60 pro Tag. Hinzu kamen 9908 angezeigte Vergewaltigungen.

Bei 5549 Mordopfern konnte die Polizei Alter und Geschlecht feststellen. Darunter waren 4819 erwachsene Männer, 581 erwachsene Frauen und 149 Kinder. Die Kinder wurden in dieser Statistik nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt.

#sapsHQ [CRIME STATISTICS: FIGHTING GENDER-BASED VIOLENCE AND FEMICIDE]During the reporting period, police arrested more than 10 000 GBVF perpetrators and in terms of convictions, during the period under review, 668 perpetrators of gender-based violence and #femicide were sentenced to imprisonment.We remain committed to ensuring that perpetrators of sexual violence and abuse are identified, arrested, and brought before the courts.#SAPS #CrimeStats #EndGBVF ST — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) November 20, 2026

Bei 2552 Morden verwendeten die Täter Schusswaffen. Sie waren damit das häufigste Tatmittel. In 955 Fällen gingen den Tötungen Streitigkeiten oder körperliche Auseinandersetzungen voraus.

Insgesamt sank die Zahl der Morde gegenüber dem Vorjahresquartal. Der amtierende Polizeiminister Firoz Cachalia erklärte bei der Vorstellung der Zahlen jedoch, dass die Gewaltkriminalität trotz des Rückgangs weiterhin viel zu hoch sei.

Tausende Kinder unter den Vergewaltigungsopfern

Von den 9705 Vergewaltigungsopfern, deren Alter und Geschlecht die Polizei ermitteln konnte, waren 4362 minderjährig. Weitere 5116 waren erwachsene Frauen und 227 erwachsene Männer. Insgesamt gingen die angezeigten Sexualdelikte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7 Prozent zurück.

Cachalia fordert bessere Ermittlungen und einen wirksameren Schutz der Opfer. Zugleich müsse die Gewalt gegen Frauen und Kinder stärker bekämpft werden. Dazu gehöre es, gesellschaftlichen Vorstellungen entgegenzutreten, die Misshandlungen rechtfertigten oder verharmlosten.

Nach Angaben von Polizeichef Fannie Masemola nahm die Polizei mehr als 10.000 Verdächtige wegen geschlechtsspezifischer Gewalt und Tötungsdelikten an Frauen fest. In entsprechenden Verfahren wurden 668 Menschen zu Haftstrafen verurteilt, davon 88 zu lebenslanger Haft.

Höchstes Mordrisiko in der Provinz Ostkap

Die Gewalt ist regional unterschiedlich verteilt. Gauteng, die Provinz mit Johannesburg und Pretoria, verzeichnete mit 1418 die meisten Morde. Das höchste Mordrisiko bestand dagegen in der Provinz Ostkap, gefolgt von Westkap und KwaZulu-Natal.

Die Provinz Westkap war besonders stark von Bandenkriminalität betroffen. Dort wurden 208 der landesweit 261 Morde im Zusammenhang mit Banden registriert. Auch 47 der 81 Morde im Zusammenhang mit dem Taxigewerbe ereigneten sich dort.

Alkohol und illegale Waffen

Cachalia bezeichnete Alkoholmissbrauch und die leichte Verfügbarkeit von Schusswaffen als wesentliche Faktoren der Gewaltkriminalität. Die Polizei erfasste 8201 Gewaltdelikte mit Alkoholbezug, darunter 271 Morde und 1483 Vergewaltigungen. Weitere 235 Morde ereigneten sich in Gaststätten und anderen Alkoholverkaufsstellen oder in deren Nähe.

Die Regierung will verstärkt gegen illegale Schusswaffen, kriminelle Banden und Alkoholverkaufsstellen ohne Genehmigung vorgehen. Cachalia forderte zudem die Kommunen auf, vernachlässigte öffentliche Plätze besser zu sichern und leerstehende Gebäude wieder nutzbar zu machen.

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