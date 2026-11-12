Neun der Verdächtigen stammen aus Simbabwe. Die Opposition fordert Ermittlungen gegen mögliche Anwerber und Geldgeber bei der Rekrutierung von Söldnern.

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An den Ermittlungen der südafrikanischen Polizei sind auch die Spezialeinheit Hawks und Interpol beteiligt.

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Die südafrikanische Polizei hat einen weiteren Mann festgenommen, der mutmaßlich nach Russland reisen wollte, um am Ukraine-Krieg teilzunehmen. Damit stieg die Zahl der seit Sonntag festgenommenen Verdächtigen auf zehn.



Der 38-Jährige wurde am Mittwochabend bei einem gemeinsamen Einsatz mehrerer Sicherheitsbehörden gefasst, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Polizei und Interpol ermitteln gemeinsam

Nach Angaben des südafrikanischen Nachrichtenportals Independent Online (IOL) waren unter anderem die Spezialeinheit Hawks, die gegen schwere und organisierte Kriminalität ermittelt, und die internationale Polizeiorganisation Interpol an den Ermittlungen beteiligt.



Die Identität und Staatsangehörigkeit des Mannes wurden nicht bekanntgegeben. Er sollte am Donnerstag vor einem Gericht in Kempton Park bei Johannesburg erscheinen.

Neun Verdächtige stammen aus Simbabwe

Bereits am Sonntag hatte die Polizei neun Staatsbürger Simbabwes festgenommen. Sie sollen ebenfalls versucht haben, von Südafrika aus ins Ausland zu reisen, um am Ukraine-Krieg teilzunehmen. Die Verdächtigen wurden am internationalen Flughafen OR Tambo bei Johannesburg und in einem Hotel im Stadtteil Bruma gefasst.

Fünf von ihnen wurden am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, ihre Freilassung gegen Kaution abzulehnen. Auch gegen den zehnten Verdächtigen wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen südafrikanische Vorschriften zur Beteiligung an Kriegen im Ausland ermittelt.



Diese Vorschriften verbieten Söldnereinsätze und machen andere militärische Tätigkeiten für ausländische Konfliktparteien, darunter die Anwerbung und Ausbildung von Kämpfern, von einer Genehmigung abhängig.

Opposition fordert Aufklärung der Anwerbung

Die südafrikanische Oppositionspartei Democratic Alliance verlangt Ermittlungen gegen mögliche Anwerber und Geldgeber. Sie will durch parlamentarische Anfragen klären lassen, wer die Reisen organisiert und finanziert hat. Zudem fordert sie Auskunft darüber, wie viele Südafrikaner sich noch in Russland oder im Kriegsgebiet aufhalten.

Nach Angaben der Partei ist nicht öffentlich bestätigt, wessen Streitkräften sich die neun zunächst Festgenommenen anschließen wollten. Die Ermittler müssten auch prüfen, ob die Männer getäuscht oder Opfer von Menschenhandel geworden seien.

Versprechen gut bezahlter Arbeit in Russland

Aus mehreren afrikanischen Ländern wird berichtet, dass Männer mit dem Versprechen gut bezahlter Arbeitsplätze oder einer Sicherheitsausbildung nach Russland gelockt worden seien. Einige Südafrikaner erklärten nach ihrer Rückkehr, sie seien stattdessen an der Front in der Ukraine eingesetzt worden.

Die Behörden Simbabwes teilten im März mit, 15 Staatsbürger seien im Ukraine-Krieg getötet worden.

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