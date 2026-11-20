Schon einmal sorgte eine Formulierung aus Peking und Jakarta für Kritik. Die Philippinen drängen unterdessen auf Regeln für den Umgang auf See.

China und Indonesien beraten über eine engere Zusammenarbeit im Südchinesischen Meer. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto berichtete am Freitag bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen von Fortschritten bei den Gesprächen über eine gemeinsame Erschließung von Meeresgebieten, wie das indonesische Präsidialamt mitteilte.



„Wir haben bereits über einige Bereiche gesprochen, in denen eine gemeinsame Erschließung möglich ist“, zitierte die indonesische Nachrichtenagentur Antara den Präsidenten. Welche Gebiete infrage kommen und welche Projekte dort entstehen könnten, blieb zunächst offen. Das Treffen fand einen Tag nach dem APEC-Gipfel in der südchinesischen Stadt statt.



Die chinesische Staatsagentur Xinhua gab in ihrer chinesischsprachigen Meldung Prabowos Einschätzung wieder, bei der gemeinsamen maritimen Erschließung habe es „positive Fortschritte“ gegeben. Das Südchinesische Meer nannte sie dabei nicht ausdrücklich.



Xi und Prabowo kündigten zudem Verhandlungen über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen an. Xi warb für eine engere Zusammenarbeit bei Energie, Rohstoffen und künstlicher Intelligenz sowie für weitere Fortschritte bei Großprojekten wie der Schnellbahn zwischen Jakarta und Bandung.

Warum eine Formulierung von 2024 in Jakarta für Kritik sorgte

Schon bei Prabowos Besuch in Peking im November 2024 verständigten sich beide Länder darauf, eine gemeinsame Erschließung in „Gebieten mit sich überschneidenden Ansprüchen“ voranzutreiben. Laut der damaligen gemeinsamen Erklärung sollte ein Ausschuss beider Regierungen Möglichkeiten dafür ausloten.



Die Formulierung löste laut Reuters in Indonesien Kritik aus. Beobachter warnten, sie könne als Anerkennung chinesischer Ansprüche in Gewässern verstanden werden, in denen Indonesien selbst das Recht hat, Ressourcen zu nutzen. Das indonesische Außenministerium stellte daraufhin klar, dass Jakarta Chinas Ansprüche im Südchinesischen Meer nicht anerkennt.

Im Streit geht es um Inseln, Fisch und Rohstoffe

Im Südchinesischen Meer geht es um die Kontrolle von Inseln und Riffen und darum, wer in den umliegenden Gewässern fischen oder Öl und Gas fördern darf. Nach dem UN-Seerechtsübereinkommen kann die ausschließliche Wirtschaftszone eines Küstenstaats bis zu 200 Seemeilen, also rund 370 Kilometer, weit reichen. In dieser Zone hat der Küstenstaat besondere Rechte an den natürlichen Ressourcen. Schiffe anderer Länder dürfen sie grundsätzlich weiter durchfahren. China markiert seine weitreichenden Ansprüche mit einer gestrichelten Linie auf Karten. Sie reicht auch in die Wirtschaftszonen anderer Küstenstaaten hinein.



Die Philippinen zogen wegen dieser Ansprüche vor ein internationales Schiedsgericht. In seinem Schiedsspruch von 2016 stellte das Gericht fest, dass China aus der gestrichelten Linie keine historischen Nutzungsrechte ableiten kann, die über das UN-Seerecht hinausgehen. Wem die umstrittenen Inseln gehören, ließ es offen. Das chinesische Außenministerium wies den Schiedsspruch zurück.

Fischerboote laufen am 16. August 2026 aus dem Hafen von Tanmen auf Chinas Insel Hainan aus. Im Südchinesischen Meer begann nach dreieinhalb Monaten Fangpause die Fischereisaison. © Meng Zhongde/imago

Manila drängt auf Regeln für den Umgang auf See

Eine direkte Reaktion der philippinischen Regierung auf das Treffen zwischen Xi und Prabowo lag zunächst nicht vor. Präsident Ferdinand Marcos Jr. hatte sich bereits am Dienstag nach dem ASEAN-Gipfel in Manila für einen wirksamen Verhaltenskodex zwischen dem südostasiatischen Staatenbund und China ausgesprochen. Laut dem philippinischen Präsidialamt begrüßte er Fortschritte bei den Verhandlungen. Der Kodex solle mit dem UN-Seerecht vereinbar sein und regeln, wie sich die beteiligten Staaten auf See verhalten.



Beim APEC-Gipfel in Shenzhen rief Marcos nach Angaben des philippinischen Senders GMA News außerdem zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen illegale und unregulierte Fischerei auf.

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