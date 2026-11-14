Südkoreas Außenminister: Wir sollten Chinas Aufstieg nicht fürchten

Seoul sucht vor dem Apec-Gipfel engere Beziehungen zu Peking. Doch das Verhältnis ist durch Nordkorea und einen Streit um US-Raketenabwehr belastet.

Südkoreas Außenminister Cho Hyun hat für einen selbstbewussten Umgang mit China geworben. Sein Land solle Chinas Aufstieg weder fürchten noch dessen Fähigkeiten unterschätzen, schrieb er am Samstag auf X.



Cho hatte am Freitag seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Peking getroffen, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Nach den Gesprächen und einem gemeinsamen Abendessen sprach er sich dafür aus, die Zusammenarbeit zum Vorteil beider Länder auszubauen. Dabei sollten die Eigenständigkeit und die Kreativität der Menschen und Unternehmen genutzt werden.

Gipfeltreffen soll Annäherung voranbringen

Die Gespräche bereiteten den Besuch von Präsident Lee Jae Myung beim Apec-Gipfel am 18. und 19. November in Shenzhen vor. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums soll der dort geplante Austausch zwischen Lee und Chinas Staatschef Xi Jinping die strategische Partnerschaft weiterentwickeln.



Wang warb für eine engere Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz, Biomedizin und klimafreundlichen Technologien. Auch Produkte und Dienstleistungen für eine alternde Bevölkerung nannte er als Wachstumsfeld. Beide Länder sollten ihr gegenseitiges Vertrauen stärken und ihre gemeinsamen Interessen ausbauen.

Südkoreanischer Präsident hält an Bündnis mit USA fest

Lee bemüht sich um bessere Beziehungen zu China, nachdem das Verhältnis unter seinem Vorgänger Yoon Suk Yeol belastet war. Zugleich hält seine Regierung am Sicherheitsbündnis mit den USA fest. China ist Südkoreas größter Handelspartner. Die Vereinigten Staaten sind sein zentraler militärischer Verbündeter.



Cho bekräftigte nun nach Angaben von Xinhua, dass Südkorea an seiner Ein-China-Politik festhalte. Diese bestimmt Seouls diplomatischen Umgang mit Peking und Taiwan. Der Minister verwies zudem auf einen deutlichen Anstieg des Handels und der persönlichen Kontakte seit den gegenseitigen Besuchen der beiden Präsidenten.

Vom Kriegsgegner zum Handelspartner

Die Beziehungen der beiden Länder haben eine schwierige Geschichte. Im Koreakrieg von 1950 bis 1953 kämpfte China an der Seite Nordkoreas gegen den Süden und die von den USA geführten UN-Truppen. Auch während des Kalten Krieges standen Seoul und Peking in gegnerischen Lagern.



Erst am 24. August 1992 nahmen beide Staaten diplomatische Beziehungen auf. Es folgte eine enge wirtschaftliche Verflechtung. Südkoreanische Unternehmen bauten Produktionsstätten in China auf und erschlossen den dortigen Absatzmarkt. Im Jahr 2008 hoben beide Regierungen ihre Beziehungen auf eine strategische Partnerschaft an.

Die wirtschaftliche Nähe verhinderte jedoch keine politischen Konflikte. Besonders schwer belastete die Entscheidung Südkoreas von 2016, das amerikanische Raketenabwehrsystem Thaad zu stationieren, das Verhältnis. Seoul begründete den Schritt mit der Bedrohung durch Nordkorea. Peking betrachtete das System als Gefahr für seine eigene Sicherheit.



China reagierte mit wirtschaftlichem Druck. Betroffen waren unter anderem der Tourismus und südkoreanische Unternehmen. Eine im Angebot des südkoreanischen Außenministeriums veröffentlichte Analyse beschreibt zudem direkte und indirekte Einschränkungen für südkoreanische Kulturangebote.

Nordkorea bleibt ein zentraler Streitpunkt

Auch heute ist Nordkorea ein wichtiges Thema zwischen Seoul und Peking. China unterhält enge Beziehungen zur Führung in Pjöngjang. Südkorea hofft deshalb auf chinesische Unterstützung bei dem Versuch, neue Gespräche mit dem Norden zu ermöglichen.



Cho forderte Wang auf, dabei eine konstruktive Rolle zu übernehmen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Außenministerium in Seoul. Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel lägen im gemeinsamen Interesse. Wang habe zugesichert, China werde sich weiter dafür einsetzen.



Nordkorea lehnt die Dialogangebote der Regierung Lee bislang ab und bezeichnet den Süden als feindlichen Staat. Die erneute Annäherung zwischen Seoul und Peking fällt damit in eine Phase, in der wirtschaftliche Interessen und sicherheitspolitische Gegensätze weiter eng miteinander verbunden sind.

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