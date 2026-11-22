Ein Betrugsskandal mit Künstlicher Intelligenz hat in Südkorea ein politisches Nachspiel ausgelöst. Bildungsminister Choi Kyo-jin ist am Sonntag zurückgetreten, nachdem kurzfristig eingeführte Sicherheitsmaßnahmen bei der landesweiten Hochschulaufnahmeprüfung für erhebliche Verwirrung gesorgt hatten. Präsident Lee Jae-myung nahm das Rücktrittsgesuch des 72-Jährigen bereits rund eine Stunde nach dessen Bekanntgabe an.



Auslöser war ein aufsehenerregender Fall von Prüfungsbetrug, bei dem ein Kandidat mithilfe einer winzigen Kamera, eines Smartphones und Künstlicher Intelligenz nahezu die volle Punktzahl erreicht hatte. Die Enthüllung versetzte die Behörden wenige Tage vor der wichtigsten Aufnahmeprüfung des Landes in Alarmbereitschaft.

Wie die BBC berichtet, reagierte die Regierung mit ungewöhnlichen Maßnahmen: Prüflinge mussten die Knöpfe ihrer Kleidung abkleben, Brillen wurden auf versteckte Kameras untersucht und mit landesweiten Warnmeldungen sollten heimlich mitgebrachte Smartphones aufgespürt werden.



„Als zuständiger Minister kann ich mich der Kritik nicht entziehen, dass wir uns nicht rechtzeitig vorbereitet haben“, erklärte Choi laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Er übernehme die Verantwortung für die entstandenen Probleme und trete zurück.

159 von 160 Fragen richtig: KI-Betrüger löst landesweiten Skandal aus

Die Affäre begann mit einer Prüfung für angehende Steuerberater, die bereits im April stattgefunden hatte. Ein 34-jähriger Teilnehmer, Han Won-seok, erzielte ein nahezu perfektes Ergebnis: Von 160 Fragen beantwortete er nur eine einzige falsch. Der außergewöhnliche Erfolg löste Zweifel aus. Am 15. November räumte Han schließlich in einer Videobotschaft ein, unerlaubte technische Hilfsmittel verwendet zu haben.



Mit einer winzigen Kamera habe er Prüfungsfragen fotografiert und an ein KI-System übermittelt. Die Antworten habe er anschließend auf seinem Smartphone abgerufen.



Das Geständnis sorgte für erhebliche Aufregung, denn nur vier Tage später stand die landesweite Hochschulaufnahmeprüfung Suneung bevor.

Diese Prüfung gilt in Südkorea als entscheidende Weichenstellung für die berufliche Zukunft. Das Ergebnis bestimmt wesentlich darüber, an welcher Universität die Bewerber studieren können. Der Wettbewerb um Plätze an besonders angesehenen Hochschulen ist entsprechend groß.



Für die Prüfung am 19. November hatten sich nach Angaben des südkoreanischen Rundfunks KBS rund 550.000 Menschen angemeldet.

Handyalarm und abgeklebte Knöpfe: Regierung verschärft Kontrollen

Angesichts der Sorge vor weiteren Betrugsversuchen erließ die Regierung kurzfristig zusätzliche Sicherheitsvorschriften. Brillenträger mussten damit rechnen, dass ihre Sehhilfen auf integrierte Kameras überprüft würden. An Kleidungsknöpfen mussten Aufkleber angebracht werden, um die Verwendung versteckter Miniaturkameras zu verhindern.



Auch Schreibutensilien gerieten unter Verdacht. Erst einen Tag vor der Prüfung änderten die Behörden die Vorschriften und erlaubten den Kandidaten nur noch bestimmte Bleistifte. Andere Stifte, Radiergummis und Korrekturmittel mussten außerhalb der Prüfungsräume bleiben. Zusätzlich mobilisierte die Regierung rund 8400 weitere Aufsichtskräfte. Etwa 1800 davon sollten gezielt nach verbotenen elektronischen Geräten suchen.

Besonders ungewöhnlich war der Einsatz des nationalen Katastrophenwarnsystems. Während der Prüfung verschickten die Behörden dreimal Warnmeldungen an Mobiltelefone im ganzen Land. Die Geräte gaben einen lauten Alarm aus, selbst wenn sie lautlos gestellt waren. Auf diese Weise sollten Smartphones entdeckt werden, die Prüflinge entgegen den Vorschriften nicht abgegeben hatten.



Nach Angaben der BBC war es das erste Mal, dass Südkorea sein nationales Warnsystem zur Aufdeckung von Prüfungsbetrug einsetzte.

Die kurzfristigen Änderungen sorgten bei Schülern, Eltern und Lehrern für erhebliche Verunsicherung. Ein Prüfling berichtete gegenüber südkoreanischen Medien, er habe aus Sorge vor einer Verwechslung seiner Brille mit einer Datenbrille eigens Kontaktlinsen getragen.



Lehrerverbände kritisierten, dass die Regierung die Verantwortung für die Kontrollen auf das Aufsichtspersonal abgewälzt habe, ohne ausreichend Zeit für die Vorbereitung einzuräumen.

111 Verdachtsfälle bei Südkoreas wichtigster Prüfung entdeckt

Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden bei der landesweiten Hochschulaufnahmeprüfung insgesamt 111 mutmaßliche Regelverstöße im Zusammenhang mit elektronischen Geräten festgestellt.



Davon wurden 54 Fälle durch die landesweiten Warnmeldungen entdeckt. Weitere 52 Verdachtsfälle kamen durch andere Kontrollmaßnahmen ans Licht, darunter die Suche nach WLAN-Signalen. Fünf Kandidaten wurden nach Behördenangaben unmittelbar bei der Nutzung verbotener Geräte ertappt.



Ob und in welchem Umfang die Betroffenen tatsächlich Künstliche Intelligenz verwendeten, ist damit allerdings nicht nachgewiesen.

Choi geriet auch wegen seiner öffentlichen Äußerungen unter Druck. Bei einer Parlamentsanhörung am 16. November wurde er gefragt, ob er sicherstellen könne, sämtliche KI-Betrugsversuche zu erkennen. Er glaube nicht, dass er dazu in der Lage sei, antwortete der Minister laut Yonhap und begründete dies mit seinem Alter.



Die Äußerung löste scharfe Kritik aus. In den folgenden Tagen trat Choi bei wichtigen Pressekonferenzen zu den Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr selbst auf. Stattdessen übernahm seine Stellvertreterin die öffentlichen Erklärungen.

Südkoreas Präsident fordert grundlegende Reform des Prüfungssystems

Präsident Lee Jae-myung reagierte auf die Affäre mit der Forderung nach einer umfassenden Reform staatlicher Prüfungen. Wie Yonhap berichtet, verlangte Lee bereits am Freitag eine gründliche Überarbeitung der Prüfungsorganisation. KI-gestützter Betrug untergrabe die Chancengleichheit und das Vertrauen in staatliche Auswahlverfahren.



Besonders problematisch sei, dass sich die Möglichkeiten technischer Manipulation durch neue Geräte und leistungsfähigere KI-Systeme ständig erweiterten.

Nach dem Rücktritt Chois beauftragte der Präsident Ministerpräsidentin Han Seong-sook, die weiteren Maßnahmen zu koordinieren. Dazu gehört auch die Untersuchung der während der Hochschulaufnahmeprüfung festgestellten Verdachtsfälle.



Die Ereignisse werfen grundsätzliche Fragen für das Bildungssystem auf. Während Künstliche Intelligenz zunehmend als Lernhilfe eingesetzt wird, lassen sich dieselben Technologien auch zur heimlichen Beantwortung von Prüfungsfragen verwenden.

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