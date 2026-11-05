Wegen Piraten: Südkorea schickt Militärschiffe Richtung Straße von Hormus

Seoul plant zusätzliche Aufklärungs- und Minenabwehrkräfte südlich des Oman. Für einen Einsatz direkt in der Meerenge wäre ein weiterer Beschluss nötig.

US-Militärs beobachten am 25. Oktober den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Südkorea will seinen Marineeinsatz näher an die Meerenge ausweiten.

Südkorea will seinen Marineeinsatz zum Schutz von Handelsschiffen näher an die Straße von Hormus ausweiten. Das Verteidigungsministerium kündigte am Donnerstag an, das Einsatzgebiet der bislang vor Somalia eingesetzten Cheonghae-Einheit bis in die offenen Gewässer südlich des Oman zu erweitern. Zusätzlich zum vorhandenen Zerstörer sollen ein Seeaufklärungsflugzeug, ein Kampfmittelräumteam und unbemannte Minenabwehrsysteme entsandt werden. Das Parlament muss den Plänen noch zustimmen.



Das vorgesehene Gebiet reicht bis zum omanischen Hafen Duqm, der rund 650 Kilometer von der Straße von Hormus entfernt liegt. Der Golf von Oman und die Meerenge selbst gehören laut dem südkoreanischen Portal ChosunBiz nicht dazu. Seoul betont, sich mit der Mission nicht am Krieg gegen den Iran beteiligen zu wollen.

Mehr Schutz vor Piraten

Als unmittelbaren Anlass nennt das Verteidigungsministerium zunehmende Piratenaktivitäten. Weil sich internationale Marinekräfte auf das Rote Meer und die Region um die Straße von Hormus konzentrierten, entstünden andernorts Lücken bei der Überwachung. Piraten weiteten ihre Aktivitäten inzwischen bis in die Gewässer südlich des Oman aus, berichtete der südkoreanische Sender SBS unter Berufung auf das Ministerium.

Die Cheonghae-Einheit schützt seit 2009 Handelsschiffe im Golf von Aden. Nun soll sie durch eine P-8A Poseidon zur Seeraumüberwachung sowie unbemannte Überwasser- und Unterwasserfahrzeuge und ferngesteuerte Unterwassergeräte verstärkt werden. Die zusätzlichen Kräfte sollen verdächtige Schiffe frühzeitig erkennen und Fähigkeiten zur Suche nach und Beseitigung von Seeminen bereitstellen.



Vorgesehen sind 75 zusätzliche Soldaten. Damit würde die Personalobergrenze von 320 auf 395 steigen. Die zusätzlichen Kräfte sollen Dschibuti als Stützpunkt nutzen. Die operative Führung bleibt beim südkoreanischen Generalstab.

Vorbereitung auf mögliche Minenräumung

Die Verstärkung dient nach Angaben eines Ministeriumsvertreters gegenüber Yonhap auch der Vorbereitung auf eine mögliche spätere internationale Mission zur Wiederherstellung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Für eine Beteiligung an Minenräumarbeiten dort wäre jedoch eine gesonderte Zustimmung des Parlaments erforderlich.



Für den jetzt geplanten Einsatz gelten mehrere Beschränkungen. Das Aufklärungsflugzeug soll weder iranisches Staatsgebiet und iranische Hoheitsgewässer noch das Innere der Meerenge überwachen. Die Regierung hält zudem am Grundsatz fest, nicht in den Krieg einzugreifen. Der Entwurf soll nach Kabinettsbeschluss und Zustimmung des Präsidenten dem Parlament vorgelegt werden. Bei dessen Billigung würde die erweiterte Mission bis Ende 2027 laufen.

Seoul steht unter Druck aus Washington

US-Präsident Donald Trump hatte Südkorea laut Reuters unzureichende Unterstützung im Iran-Krieg vorgeworfen. Präsident Lee Jae Myung erklärte dagegen im September, keine militärischen Mittel so einzusetzen, dass sein Land in den Konflikt hineingezogen werden könnte. Südkorea bezog im Jahr 2025 rund 70 Prozent seiner Ölimporte aus dem Nahen Osten, überwiegend über die Straße von Hormus.

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