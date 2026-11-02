Südkorea: Passdaten von Präsident Lee landeten offenbar im Internet

Persönliche Daten von Südkoreas Präsident Lee Jae-myung und zahlreichen weiteren Personen wurden einem Bericht zufolge im Internet veröffentlicht. Betroffen sind demnach etwa Passnummern und Geburtsdaten.

Persönliche Daten des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung und zahlreicher weiterer Personen sind im Internet aufgetaucht. Das berichtete der südkoreanische Sender KBS, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Yonhap meldeten. Betroffen sind insgesamt 168 Personen.



Laut KBS wurde eine entsprechende Datei Anfang Juni auf einer kostenpflichtigen Internetplattform veröffentlicht. Sie trug den Titel „Passagierliste (Republik Korea-Belgien)“ und stand nach Angaben des Senders bereits am 2. Juni zum Download bereit, wie Yonhap berichtete.

Verbindung zu Europa-Reise?

Die Liste enthielt demnach neben den Daten von Präsident Lee auch Informationen über Mitarbeiter des Präsidialamts und des Außenministeriums sowie Journalisten, die über das Präsidentenamt berichten. Unter den Betroffenen waren laut Reuters auch Sicherheitsbeamte und der Nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac. Zu den veröffentlichten Angaben gehörten koreanische und englische Namen, Zugehörigkeiten, Positionen, Geburtsdaten sowie Reisepassnummern und Informationen über deren Gültigkeit.

Die Datei stand Yonhap zufolge offenbar im Zusammenhang mit Passagieren einer Reise an Bord des Präsidentenflugzeugs nach Belgien, Italien und Frankreich im Juni. Lee hatte die drei Länder im Rahmen seiner Europareise besucht und außerdem am Gipfel der Gruppe der Sieben (G7) in Frankreich teilgenommen, wie Reuters berichtet.

Außenministerium: „Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst“

Das Präsidialamt erklärte laut Yonhap: „Wir waren uns des Inhalts des Berichts im Voraus bewusst und haben daraufhin Maßnahmen ergriffen.“ Auch das Außenministerium kündigte eine Untersuchung an. „Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst“, sagte ein Ministeriumsvertreter demnach. Man untersuche die Hintergründe aus verschiedenen Blickwinkeln und werde abhängig von den Ergebnissen weitere Schritte einleiten.



Wie die Datei ins Internet gelangte und wer sie heruntergeladen hat, war laut Reuters zunächst unklar.

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