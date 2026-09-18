Super-El-Niño: Jetzt rechnen alle 14 Klimamodelle mit historischem Rekord

Im tropischen Pazifik bahnt sich ein außergewöhnlich starkes El-Niño-Ereignis an – erstmals stimmen alle ausgewerteten Klimamodelle in ihrer Prognose überein.

Feuerwehrleute im Kampf gegen Waldbrände in Indonesien. In dem Land äußern sich die Folgen des Klimaphänonens durch Trockenheit und Hitze.

Im tropischen Pazifik zeichnet sich derzeit eines der stärksten El-Niño-Ereignisse seit Beginn systematischer Messungen ab. Nach einer aktuellen Auswertung des US-Klimaforschers Zeke Hausfather rechnen inzwischen 14 verschiedene Klimamodelle mit einem außergewöhnlich starken Ereignis, wobei lediglich die Daten des gekoppelten europäisch-japanischen Sintex-Modells in der Auswertung fehlen.