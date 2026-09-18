Im tropischen Pazifik zeichnet sich derzeit eines der stärksten El-Niño-Ereignisse seit Beginn systematischer Messungen ab. Nach einer aktuellen Auswertung des US-Klimaforschers Zeke Hausfather rechnen inzwischen 14 verschiedene Klimamodelle mit einem außergewöhnlich starken Ereignis, wobei lediglich die Daten des gekoppelten europäisch-japanischen Sintex-Modells in der Auswertung fehlen.
Klimaphänomen
Super-El-Niño: Jetzt rechnen alle 14 Klimamodelle mit historischem Rekord
Im tropischen Pazifik bahnt sich ein außergewöhnlich starkes El-Niño-Ereignis an – erstmals stimmen alle ausgewerteten Klimamodelle in ihrer Prognose überein.
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Feuerwehrleute im Kampf gegen Waldbrände in Indonesien. In dem Land äußern sich die Folgen des Klimaphänonens durch Trockenheit und Hitze.
© IMAGO/Muhammad Fajri