Super-Last-Minute-Herbstzauber auf der Elbe!

Norddeutschland im November entdecken, während draußen die bunte Landschaft am Ufer vorbeizieht: Eine neue Flusskreuzfahrt mit der MS Sans Souci verbindet maritime Höhepunkte, beeindruckende Wasserstraßen und bekannte Städte zu einer besonderen Reise. Vom 5. bis 12. November 2026 geht es von Kiel über Hamburg und das Havelland bis nach Berlin-Spandau – und das aktuell zum Super-Last-Minute-Sonderpreis.



Wenn die Tage kürzer werden und sich die norddeutschen Landschaften in herbstlichen Farben zeigen, hat eine Reise auf dem Wasser ihren ganz eigenen Reiz. Statt von einem Ziel zum nächsten zu fahren, wird bereits die Strecke selbst zum Erlebnis. An Bord der MS Sans Souci führt eine neue Route durch einige der interessantesten Wasserstraßen Norddeutschlands – von der Kieler Förde über den Nord-Ostsee-Kanal und die Elbe bis ins Havelland.

MS Sans Souci Wasserstrassenkreuz Magdeburg © Plantours

Durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Hamburg

Startpunkt der Reise ist Kiel. Gleich zu Beginn wartet mit dem Nord-Ostsee-Kanal eine der wichtigsten künstlichen Wasserstraßen Europas. Während die MS Sans Souci den Kanal passiert, wechseln sich Uferlandschaften und der Blick auf den regen Schiffsverkehr ab.



Anschließend führt die Route nach Hamburg. Hier öffnet sich die Wasserlandschaft zum großen Hafen – und damit zu einer der prägendsten Kulissen Norddeutschlands. Speicherstadt, HafenCity und die Elbphilharmonie bilden markante Orientierungspunkte und zeigen Hamburg aus einer Perspektive, die vor allem vom Wasser aus ihren besonderen Reiz entfaltet.



Für Reisende, die Hamburg bereits kennen, bietet die Flusskreuzfahrt dabei einen anderen Zugang zur Hansestadt: Nicht die Anreise steht im Mittelpunkt, sondern die maritime Perspektive und das Weiterreisen auf dem Fluss.

Ein beeindruckendes Bauwerk: das Schiffshebewerk Scharnebeck

Von Hamburg geht es über den Elbe-Seitenkanal weiter in Richtung Süden. Ein besonderer Höhepunkt der Route ist die Passage des Schiffshebewerks Scharnebeck.



Das Bauwerk macht anschaulich, welche Dimensionen moderne Wasserstraßen erreichen können. Bei der Durchfahrt lässt sich unmittelbar beobachten, wie ein Schiff auf der Wasserstraße einen Höhenunterschied überwindet – ein Erlebnis, das sich an Bord besonders eindrucksvoll verfolgen lässt.



Weiter geht es über Wolfsburg in Richtung Magdeburg. Mit der Passage des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg wartet ein weiteres technisches Highlight auf die Reisenden. Hier wird die Verbindung von Elbe und künstlich angelegten Wasserstraßen besonders deutlich.

Flussreindrücke Elbe © lichtspektrum_org-germany-3912903_1920

Durch das Havelland Richtung Berlin

Nach den maritimen und technischen Höhepunkten verändert sich die Landschaft erneut. Die Route führt durch das Havelland in Richtung Brandenburg und Potsdam.



Gerade im Herbst entfaltet die Fahrt durch die Flusslandschaft ihren besonderen Charakter: Ufer, Wälder und Ortschaften ziehen in ruhigem Tempo vorbei, während die Reisenden die Landschaft bequem vom Schiff aus erleben können.



Das Ziel der Reise liegt schließlich in Berlin-Spandau. Damit endet eine Reise, die innerhalb von acht Tagen mehrere Facetten Nord- und Ostdeutschlands miteinander verbindet – von der Küstenstadt Kiel über Hamburg und die großen Wasserstraßen bis in die Hauptstadtregion.

Neue Route, Super-Last-Minute-Sonderpreis

Die Reise vom 5. bis 12. November 2026 ist eine neue Route der MS Sans Souci und wird aktuell zu einem besonderen Last-Minute-Preis angeboten.

Die Highlights der Flusskreuzfahrt Neue Route zu Sonderpreisen ab Kiel-Berlin

Passage des Nord-Ostsee-Kanals

Maritimes Panorama im Hamburger Hafen

Speicherstadt, HafenCity und Elbphilharmonie

Durchfahrt durch das Schiffshebewerk Scharnebeck

Passage des Elbe-Seitenkanals

Wasserstraßenkreuz Magdeburg

Fahrt durch das Havelland

Ausschiffung Berlin-Spandau

Kabine MS Sans Souci © Plantours

Reiseroute auf einen Blick: Kiel – Rendsburg – Hamburg – Scharnebeck – Wolfsburg – Rothensee – Hohenwarthe – Brandenburg – Potsdam – Berlin-Spandau



Alle Informationen und Kabinenpreise zur Flussreise finden Sie hier.



Last-Minute-Buchung telefonisch: 040-239 36800

Kennwort: LESERREISEN



Veranstalter: Eine Marke der plantours & Partner GmbH, Holzdamm 28–32, 20099 Hamburg.

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