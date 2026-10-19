Mobilität

Supercars und Hypercars: Wo die Grenzen des Automobilbaus verschwinden

Sie verkörpern automobile Träume, verschlingen Millionen und machen ihren Besitzern mitunter das Leben schwer: Willkommen in der Welt der Super- und Hypercars.

Jens Meiners Enno Kramer
7 Min
Ob der Audi Nuvolari als neues „Halo Car“ funktioniert? Steht in den Sternen. Oder besser: in den Ringen.

Ob der Audi Nuvolari als neues „Halo Car“ funktioniert? Steht in den Sternen. Oder besser: in den Ringen.

© sagmeistertobias

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Eigentlich gab es sie schon immer, die Supercars an der Spitze der automobilen Pyramide. In der Vorkriegszeit waren es etwa Typen wie der Bugatti 57, der Cadillac mit V16-Motor oder der Mercedes-Benz 540 K. Und nach dem Krieg brachten Modelle wie der Mercedes-Flügeltürer 300 SL oder der Lamborghini Miura die Menschen zum Träumen – doch so richtig hob das Segment erst in den 80er-Jahren ab.

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