Eigentlich gab es sie schon immer, die Supercars an der Spitze der automobilen Pyramide. In der Vorkriegszeit waren es etwa Typen wie der Bugatti 57, der Cadillac mit V16-Motor oder der Mercedes-Benz 540 K. Und nach dem Krieg brachten Modelle wie der Mercedes-Flügeltürer 300 SL oder der Lamborghini Miura die Menschen zum Träumen – doch so richtig hob das Segment erst in den 80er-Jahren ab.
Mobilität
Supercars und Hypercars: Wo die Grenzen des Automobilbaus verschwinden
Sie verkörpern automobile Träume, verschlingen Millionen und machen ihren Besitzern mitunter das Leben schwer: Willkommen in der Welt der Super- und Hypercars.
Jens Meiners Enno Kramer
7 Min
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