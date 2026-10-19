Supercars und Hypercars: Wo die Grenzen des Automobilbaus verschwinden

Eigentlich gab es sie schon immer, die Supercars an der Spitze der automobilen Pyramide. In der Vorkriegszeit waren es etwa Typen wie der Bugatti 57, der Cadillac mit V16-Motor oder der Mercedes-Benz 540 K. Und nach dem Krieg brachten Modelle wie der Mercedes-Flügeltürer 300 SL oder der Lamborghini Miura die Menschen zum Träumen – doch so richtig hob das Segment erst in den 80er-Jahren ab.