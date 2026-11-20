In Berlin geht der Supermond am 24. November um 15.16 Uhr auf. Ob er uns den Schlaf raubt, ist umstritten – die Wissenschaft hat eine neue Spur.

Am Dienstag steht über Berlin ein Supermond. Er geht um 15.16 Uhr auf und bleibt bis zum nächsten Morgen am Himmel. Seine volle Phase erreicht er um 15.53 Uhr. Weil der Mond dann rund 360.800 Kilometer von der Erde entfernt ist und damit besonders nah, wirkt er größer und heller als sonst.



Für viele bedeutet Vollmond vor allem eines: eine unruhige Nacht. Sie liegen länger wach, schlafen schlechter, fühlen sich am Morgen müde und abgespannt. Die Forschung beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen den Mondphasen und dem menschlichen Organismus besteht. Die Antwort fällt überraschend uneinheitlich aus.

Eine Studie mit Schwächen

Die bekannteste Untersuchung stammt aus Basel. Der Chronobiologe Christian Cajochen hatte Anfang der 2000er-Jahre Schlafdaten von 33 Probanden erhoben. Etwa zehn Jahre später wertete er sie nach Mondphasen aus. Das Ergebnis veröffentlichte Cajochen 2013 im Fachjournal Current Biology: Um Vollmond herum brauchten die Teilnehmer etwa fünf Minuten länger zum Einschlafen und schliefen rund 20 Minuten kürzer. Der Tiefschlaf war reduziert, der Körper produzierte weniger vom Schlafhormon Melatonin.

Die Studie machte weltweit Schlagzeilen, hat aber Schwächen. Die Daten waren ursprünglich für einen anderen Zweck erhoben worden. Und die Probanden wurden nicht über einen ganzen Mondzyklus beobachtet.

Max-Planck-Forscher finden nichts

Ein Jahr später prüften Forscher des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München den Befund mit deutlich mehr Daten. Sie werteten 2097 Nächte von 1265 Probanden aus und fanden keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen Schlaf und Mondphasen.



Bei ihrer Recherche stießen sie zudem auf unveröffentlichte Analysen von mehr als 20.000 Schlafnächten, die ebenfalls keinen Effekt zeigten. Der Neurowissenschaftler Martin Dresler sprach von einem Schubladenproblem: Wer einen Mondeffekt findet, macht seine Erkenntnis der Öffentlichkeit zugänglich. Wer nichts findet, oft nicht. Bei kleinen Gruppen von Probanden könne es sich zudem um Zufallstreffer handeln.

Eine Spur aus Argentinien

Abschließend gelöst ist das Rätsel damit nicht. 2021 legte ein Team um Leandro Casiraghi von der University of Washington im Fachjournal Science Advances eine Studie mit einem anderen Design vor: Die Teilnehmer trugen wochenlang Sensoren am Handgelenk, die ihren Schlaf im Alltag aufzeichneten. Untersucht wurden 98 Angehörige der indigenen Toba-Qom-Gemeinschaft in Argentinien sowie Studenten aus Seattle. In den Tagen vor Vollmond gingen beide Gruppen später schlafen und schliefen kürzer; auch die Bewohner der Großstadt, die nachts durch Kunstlicht hell erleuchtet ist.

Dass das Licht allein den Befund nicht erklärt, legt eine neuere Arbeit nahe. Anfang dieses Jahres stellte ein Team um den Biologen Horacio de la Iglesia von der University of Washington einen noch nicht begutachteten Fachaufsatz vor. Die Forscher werteten die Schlafdaten aus Seattle und Argentinien erneut aus. Dazu analysierten sie Aktivitätsmessungen bei Springaffen in Gefangenschaft, die nur wenig natürliches Licht abbekamen.



Menschen wie Affen schliefen demnach dann später ein, wenn die von Mond und Sonne verursachten Schwankungen der Schwerkraft am größten waren. Lange galt die Gravitation als wenig plausibler Taktgeber. Einen Beweis für das Gegenteil liefert die Studie nicht. Sie zeigt lediglich eine zeitliche Übereinstimmung.

Was der Mond mit dem Zyklus zu tun hat

Die Schwerkraft steht auch im Fokus der Würzburger Chronobiologin Charlotte Förster. Sie untersucht, ob der Menstruationszyklus dem Mond folgt, dessen Zyklus mit rund 29,5 Tagen ähnlich lang ist. In einer 2021 veröffentlichten Studie werteten sie und ihr Team Aufzeichnungen von 22 Frauen aus, die teils über 32 Jahre Buch über ihre Regel geführt hatten. Bei Frauen unter 35 Jahren lief die Menstruation demnach in knapp einem Viertel der Zeit synchron mit Voll- oder Neumond. Bei Frauen, die abends lange hellem Licht ausgesetzt waren, fand das Team keine Synchronisation.

Eine Folgestudie vom September 2025 zeigt, dass dieser synchrone Verlauf seit der Einführung von LED-Licht und Smartphones deutlich nachgelassen hat. Nach 2010 waren die Zyklen meist nur noch im Januar synchron, wenn die Anziehungskräfte zwischen Mond, Sonne und Erde am größten sind, wie die Universität Würzburg mitteilt. Förster selbst bleibt vorsichtig: Wie eine innere Monduhr auf die winzigen Schwankungen der Schwerkraft reagieren könnte, sei völlig unklar.

Keine Spur bei der Psyche

Eindeutiger ist die Lage bei der Psyche. So haben die Psychiatrischen Dienste Graubünden in der Schweiz die Daten von fast 18.000 Patienten mit dem Mondzyklus abgeglichen. Weder Voll- noch Neumond hatten einen Einfluss auf Aufnahmen oder Entlassungen.



Forscher der kanadischen Universität Laval fanden ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen Mondphasen und psychischen Problemen. In einer Studie von 2012 wurden 771 Notaufnahme-Patienten mit Brustschmerzen ohne medizinische Ursache untersucht. Die einzige Auffälligkeit: Angststörungen traten im letzten Mondviertel um 32 Prozent seltener auf. Das könne Zufall sein, räumten die Forscher ein.



Studien eigens zum Supermond gibt es nicht. Wer am Dienstag schlecht schläft, sollte die Schuld trotzdem nicht vorschnell beim Mond suchen. Wer eine unruhige Nacht erwartet, achtet auf jede wache Minute und erinnert sich später an sie. Psychologen sprechen von selektiver Wahrnehmung.

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