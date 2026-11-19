Vollmond über der Autobahn: Steht der Mond tief über dem Horizont, wirkt er riesig. Das ist eine Täuschung des Gehirns, kein Supermond-Effekt. (Symbolbild)

Am Dienstagnachmittag steigt über Deutschland ein Mond auf, der tatsächlich größer ist als sonst. Sehen werden Sie das nicht. Riesig vorkommen wird er Ihnen trotzdem.



Schuld daran ist Ihr Gehirn. Und ein bisschen auch die Schlagzeilen über den „Supermond“, diese hier eingeschlossen.

Supermond am 24. November: Uhrzeit und Mondaufgang

Seine volle Phase erreicht der Mond am Dienstag, 24. November, um 15.53 Uhr. In Berlin steht er da schon über eine halbe Stunde am Himmel. Er taucht im Osten auf, noch bevor im Westen die Sonne untergeht.



Die Zeiten unterscheiden sich je nach Region um gut eine halbe Stunde, wie das Astronomieportal Star Walk aufgelistet hat.

Mondaufgang am 24. November 2026 Berlin: 15.16 Uhr

Hamburg: 15.22 Uhr

München: 15.48 Uhr

Köln: 15.52 Uhr

Am eindrucksvollsten ist der Anblick in der ersten Stunde nach dem Aufgang, solange der Mond tief über Dächern und Bäumen steht. Suchen Sie sich dafür einen Platz mit freier Sicht nach Osten, etwa einen Hügel, eine Brücke oder ein Feld am Ortsrand.



Traditionell heißt der Novembervollmond übrigens Bibermond. Er steht diesmal im Sternbild Stier, nicht weit vom Sternhaufen der Plejaden.

Wetter am Dienstag: Wo die Chancen am besten sind

Ob Sie ihn zu Gesicht bekommen, entscheidet die Wolkendecke. Die Aussichten sind gemischt: Nach einer aktuellen Prognose des Portals wetterprognose-wettervorhersage.de liegt Deutschland Anfang der Woche unter Hochdruckeinfluss, am Montag mit viel Sonne. Am Dienstag ziehen dann von Westen her dichtere Wolken auf, nennenswerter Niederschlag wird bis zum Abend aber nicht erwartet.



Weil die Wolken von West nach Ost vorankommen, dürfte der Osten am längsten Glück haben. Fünf Tage im Voraus ist das allerdings noch ein Trend und keine Garantie.



Wer auf Nummer sicher gehen will, schaut schon am Montagabend. Dann ist der Mond zwar noch nicht ganz voll, für das bloße Auge aber kaum zu unterscheiden.

Wie nah kommt der Mond der Erde?

Die Mondbahn ist eine Ellipse. Mal ist uns der Mond näher, mal ferner, der Unterschied beträgt rund 50.000 Kilometer.



Am Dienstag trennen uns nur 360.768 Kilometer vom Mond. Damit wirkt die Scheibe etwa sechs Prozent größer als bei einem durchschnittlichen Vollmond, rechnet der Bayerische Rundfunk vor. Gegenüber einem Vollmond in größter Erdferne sind es demnach sogar rund zwölf Prozent.

Warum Ihr Auge den Supermond nicht erkennt

Sechs Prozent klingen nach etwas. Erkennen könnten Sie den Unterschied aber nur, wenn ein normaler Vollmond direkt daneben hinge.



Dass der Mond beim Aufgehen trotzdem gewaltig aussieht, hat mit seiner Nähe nichts zu tun. Es ist die sogenannte Mondtäuschung: Steht er tief über Häusern, Bäumen oder einer langen Straße, hält das Gehirn ihn für riesig. Ein paar Stunden später, hoch am Himmel, schrumpft er scheinbar wieder.



Das passiert beim größten Vollmond genauso wie beim kleinsten. Testen Sie es selbst: Strecken Sie den Arm aus und halten Sie den kleinen Finger vor den aufgehenden Mond. Der Fingernagel deckt ihn locker ab. Gegen Mitternacht klappt das noch genauso gut.

Supermond ist heller: Das fällt wirklich auf

Bemerkbarer ist das Licht. Weil der Mond näher ist und seine Scheibe größer, kommen laut dem Sender etwa 30 Prozent mehr Licht bei uns an als bei einem Vollmond in Erdferne.



Am deutlichsten wird das abseits der Straßenlaternen. In einer klaren Nacht werfen Bäume und Spaziergänger dann scharfe Schatten.

Der größte Vollmond 2026 kommt an Heiligabend

Den Titel als größter Vollmond des Jahres holt sich der Dezember: Am 24. Dezember um 2.28 Uhr nachts ist der Mond nur rund 356.740 Kilometer entfernt. Auch der Vollmond am 22. Januar 2027 kommt uns noch etwas näher als der jetzige.

Supermond-Termine 2026 und 2027 24. November 2026, 15.53 Uhr: rund 360.770 Kilometer

24. Dezember 2026, 2.28 Uhr: rund 356.740 Kilometer

22. Januar 2027, 13.17 Uhr: rund 357.640 Kilometer

Wer am Dienstag nur Wolken sieht, hat also noch zwei Chancen. Die beste kommt an Heiligabend.

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