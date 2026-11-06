Sushi Gang in Mitte: Wie viel Bling-Bling verträgt die japanische Küche?

Ein Restaurant wie ein Nachtclub: Bei Sushi Gang gibt’s bunte Teller, ausgefallene Rolls und Tacos. Unsere Kritikerin wollte eigentlich lästern – doch dann kam das Essen.

Vorhang auf! Wer Sushi Gang betritt, hat das Gefühl, in einem Nachtclub gelandet zu sein.

Fragen Sie nicht, wie ich bei Sushi Gang in Mitte gelandet bin. Mein Impuls, was den Namen und die Optik des Ladens angeht, wäre wohl gewesen, die Straßenseite zu wechseln. Doch jetzt bin ich schon durch die Tür – geflasht von so viel Reizüberflutung.



Unten glänzt schwarz-weißer Schachbrettmarmor, von der Decke hängen ausladende Glasblüten-Kronleuchter, dazwischen überall plüschige Stoffe, samtene Vorhänge, farbige Kissen. Auch die unzähligen Kunstblumen, Tischleuchten und Kerzenständer zeugen von einer ausgeprägten Liebe zu Bling-Bling.

Japaner würden vermutlich die Flucht ergreifen

Irgendwie verfehlt das seine Wirkung auf mich nicht. Spätestens jetzt will ich wissen, was es mit „Sexy Sushi in the Heart of Berlin“ und „Latin American Spirit, Japanese Perfection“ auf sich hat, womit Sushi Gang selbst wirbt. Ich will es gar nicht leugnen: Nach so vielen Jahren im Job hege ich einen gewissen Food-Snobismus. Japanische Perfektion glaube ich einem solchen Laden jedenfalls nicht.

Doch eine Freundin hat mich angeschleppt, darauf bedacht, meine Vorurteile abzubauen. Seit ein paar Wochen ist sie aus Japan zurück. Von Sushi, das dort meist in minimalistischer Atmosphäre und ziemlich still zelebriert wird, hat sie offenbar genug. Ihre Ansage war: „Komm, lass es uns probieren. Hier geht’s einfach um Spaß.“

Jeder Japaner würde vermutlich, wenn er von „Dirty Little Mustard Rolls“ mit Miso-Senf, gegrillten Butter-Garnelen und Tempura Flakes liest, die Flucht ergreifen. Oder schlimmer: bei der Rolle „Fish, Don’t Kill My Vibe“, die das feine Aroma des Hamachi in einem Süßkartoffeltempura begräbt und mit einer Chipotle-Beurre-blanc final erstickt, wohl lieber selbst sterben als so etwas zu essen.

Zwischen Schachbrettmarmor, Kronleuchtern und jeder Menge Bling Bling bekommt das Essen bei Sushi Gang seinen großen Auftritt. © Salar kheradpejouh

Doch irgendwie beeindruckt mich, wie clever das Konzept Sushi Gang durchdekliniert ist, das sich drei Gastronomen ausgedacht haben. Ich kenne ehrlicherweise nur ihre Namen, die ich mittels Impressum und Handelsregister recherchiert habe: Yousef Djafari, Salar Kheradpejouh und Ivan Petek.

Dort ist auch nachzulesen, dass sie neben den beiden Sushi-Gang-Filialen in Mitte und Kreuzberg bereits den All in Burger an der Schönhauser Allee betreiben. Ein knallroter Laden, aus dem Youngsters gerne Burgerbilder posten und der für seine gewellten Fries und „Secret Sauce“ gehypt wird. Falsch ist die Geschäftsidee sicherlich nicht: Neben Burger und Pizza zählt Sushi zu den beliebtesten Gerichten der Welt. Warum also nicht versuchen, es möglichst fotogen und verrückt zu inszenieren, um herauszustechen?

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Denn Sushi am unteren Ende der Skala ist heute inflationär: Fast jeder Vietnamese, Asiate oder Imbiss um die Ecke hat Sushi-Deals und Fried Rolls im Angebot. Und was möglichst authentische Läden mit Sushi als Kunstform am oberen Ende angeht, ist Berlin ebenfalls gut aufgestellt. Dazwischen scheint aber noch Platz zu sein. Für Sushi, das weniger mit japanischer Zurückhaltung als mit einem globalisierten Geschmack und dem Bedürfnis nach Unterhaltung zu tun hat.

Falls man geschmacklich nachhelfen möchte

Die Musik ist laut, die Stimmung gut, von der Bar im Nebenraum werden gerade Porn Star Martinis in großen Ballongläsern für den Nebentisch serviert. Ein lächelndes Service-Girl bringt uns sogleich eine plakatgroße Karte. Ich möchte zwar nicht nüchtern bleiben, aber angesichts der Reizflut wähle ich erstmal lieber von der sehr übersichtlichen Weinauswahl ein Glas Riesling von Diehl.

Was ich nicht ahnte: Die Sushi Gang listet nicht nur „Sexy Sushi Rolls“ und verschiedene „Badass Plates“. Um wirklich alle abzuholen, gibt es auch Rumpsteak mit Pfeffersoße, Wagyu Rib Eye mit Chimichurri, Fisch und diverse Spieße vom Holzkohlegrill sowie mexikanische Tacos – lauter internationale Bestseller.

Bereit, darüber zu lästern, lasse ich mich von meiner Freundin mitreißen. Gemeinsam wählen wir einfach den maximalen Stretch: Wir beginnen mit Tacos, gehen über zu Grillspießen und enden mit verschiedenen Sushi-Rolls.

Entwaffnende Tacos – die definitiv nicht aus der Großpackung kommen. © Salar kheradpejouh

Schon die drei verschiedenen Tacos entwaffnen mich. Ich bemühe mich, finde aber kaum etwas auszusetzen: Die Taco-Shells haben knusprige Blasen und sind definitiv nicht aus der Großpackung. Besonders der „Eel Tar-Tar“ schmeckt hervorragend. Seine Füllung aus gehacktem Aal hat ein feines, nicht zu aufdringliches Holzkohle-Aroma, das von fruchtigem Ananas-Teriyaki umspielt und mit Avocado noch einmal geboostet wird.

Ein schönes Detail: Dazu kommt eine über Holzkohle gegrillte Limette, falls man geschmacklich nachhelfen möchte. Das mache ich beim nächsten Taco, das mit einem Hamachi-Ceviche gefüllt ist. Das schmeckt zwar gut, bleibt aber recht gewöhnlich und verträgt mehr Säure.

Gerichte, die tatsächlich kriminell klingen

Wie gut die Sushi-Köche auch mit dem hinter einem Schauglas brennenden Holzkohlegrill umgehen können, schmecke ich bei den folgenden Spießen. Unsere „Patata Churrasco“ – eine dünn zur Spirale gehobelte Kartoffel – wird dort gerade am Spieß gegrillt und anschließend mit Romanesco-Soße beträufelt. Die Patata schlägt für mich alle noch so handwerklich gut gemachten Chips.

Etwas knuspriger könnte sie sein, aber ihr rauchiger Eigengeschmack zusammen mit dem würzig-nussigen Dip aus über Feuer gerösteten Paprika, Tomaten, Mandeln, Knoblauch und Olivenöl ist Suchtstoff. Leider ist der Spieß ziemlich schnell gegessen. Auch die in Mango-Chutney marinierten und anschließend leicht verbrannten Hühnchenstücke sind einfach nur lecker.

Klingt kriminell, ist aber verdammt lecker! Das Sushi-Menü des Restaurants kann sich definitiv sehen lassen. © Salar kheradpejouh

Nun zum Sushi: „A Gangster From Tokyo“ klang für mich beim Bestellen tatsächlich kriminell: Flambierter Lachs wird – wie bei einer California Roll – um Reis mit Burrata-Creme und Avocado im Inneren gewickelt. Was soll ich sagen: Es schmeckt grandios. Der Cream Cheese ist hier kein harter Philadelphia-Klecks, sondern tatsächlich das Sahnige aus dem Inneren dieser Mozzarella-Sonderform. Das harmoniert toll mit dem abgeflämmten Lachs.

Allein der Reis enttäuscht etwas. Er ist mir zu fest, die einzelnen Körner fallen bisweilen auseinander. Auch aromatisch bleibt er hinter dem zurück, was ich von einem Sushireis erwarte. Die leichte Nussigkeit fehlt, ebenso eine erkennbare Mirin-Würze. Doch perfekter Sushireis erfordert vermutlich gewisse Nerd-Eigenschaften. Angeblich lernen Sushi-Lehrlinge in Japan während der ersten beiden Ausbildungsjahre vor allem, Reis zu waschen und zuzubereiten, bevor sie überhaupt an Fisch denken dürfen.

Auch unsere „Gold Rush“-Rolle ist natürlich völlig übertrieben und würde vermutlich jeden Japaner verzweifeln lassen: Bester Yellowfin-Thunfisch, vor allem sein fettes Bauchfleisch, wird mit Avocado und billigem Kaviarersatz vermischt.

Trotzdem will man einfach nur mehr davon, weil es so lecker schmeckt. Jede der dicken Rollen kommt übrigens in acht Stücken auf bunt gemusterten Tortenplatten. Dazu wird aus einer ebenso bunten Teekanne eine hausgemachte, sehr gute Sojasoße angegossen.

Tacos, Tacos, Tacos! Bei Sushi Gang bekommt man nicht nur das, was der Name des Lokals verspricht. © Salar kheradpejouh

Die Hit-Formel beim Burger als Fotogericht, das viral geht, haben die Gastronomen bereits geknackt. Beim Sushi würde ich sagen, sind sie nah dran, wenn sie den Reis noch besser in den Griff bekommen. Fehlt als nächstes noch die Pizza. Auch die würden sie vermutlich nicht schlecht, sondern mit einem Anspruch machen. Nur eben nicht dem auf Authentizität.



Starter, Tacos, Spieße und Crudos 5–19 Euro, Sushi-Rolls und Nigiri 9–25 Euro, Sushiplatten zum Teilen 49–209 Euro, Grillgerichte 27–39 Euro, Beilagen 7–13 Euro, Desserts 10–13 Euro

Sushi Gang Mitte. Rosa-Luxemburg-Straße 11, 10178 Berlin. Mo–So 16–22:30 Uhr. Tel.: 030 33308097 www.sushi-gang.de

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