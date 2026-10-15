Militärs fürchten an der Suwalki-Lücke einen russischen Vorstoß. Doch zwischen Kaliningrad und Belarus sorgen sich die Menschen mehr um Spritpreise als um Panzer. Eine Reportage.

An der Achillesferse der Nato fallen bereits die ersten Schüsse. Eine Gruppe Uniformierter mit gelben Armbinden und Langwaffen kämpft Haus für Haus gegen andere Uniformierte mit roten Armbinden. Es gibt Gestrüpp, verlassene Gebäude und Schützengräben. Das könnte der Osten der Ukraine sein, doch wir befinden uns in Litauen, mitten in der Europäischen Union.

Die Geschosse fliegen hin und her, die Spannung ist greifbar. Alles scheint zu der Aufrüstungsdebatte zu passen, die Europa seit Russlands Angriff auf die Ukraine beherrscht. Doch nichts ist, wie es scheint. Die Geschosse sind Farbkugeln, und die Uniformierten sind Freunde auf einem Junggesellenabschied. Das Schlachtfeld heißt Sudovus Vilkai, eine Paintball-Anlage hundert Meter vor der polnischen Grenze.

Ein Korridor von 65 Kilometern

Abseits solcher Kriegsspiele ist die Achillesferse der Nato voller gelber Blumen, üppigen Grüns und Holzhäuschen, vor denen Frauen ihre Gärten pflegen. Die Menschen, denen man hier begegnet, sorgen sich weit mehr um die Inflation und die Spritpreise als um eine russische Invasion. Dabei gilt ihre Heimat unter Militärstrategen als einer der gefährlichsten Orte Europas.

Gemeint sind die rund 65 Kilometer zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus entlang der polnisch-litauischen Grenze. Dieser Streifen ist die einzige Landverbindung zwischen Litauen, Lettland und Estland und den übrigen Ländern von EU und Nato. Militärs warnen vor folgendem Szenario: Russland könnte im Konfliktfall versuchen, den Korridor zu besetzen. Dann wären die drei baltischen Staaten auf dem Landweg abgeschnitten, und Kaliningrad wäre mit dem verbündeten Belarus verbunden.

Zu den bekanntesten Warnern gehört Ben Hodges. Der pensionierte US-Generalleutnant führte 2003 beim Einmarsch in den Irak eine Brigade der 101. Luftlandedivision. Von 2014 bis 2017 befehligte er die US-Landstreitkräfte in Europa. In dieser Funktion nannte er die Suwałki-Lücke 2015 einen der heikelsten Punkte auf der Weltkarte.

Seit Februar 2026 berät Hodges außerdem den Finserve Global Security Fund. Das ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit globaler Ausrichtung und Schwerpunkt auf Verteidigung, Cybersicherheit und Raumfahrt. Seine Analysen sollen dem Team helfen, das Portfolio auf die Sektoren Verteidigung, Cybersicherheit und Raumfahrt aufzuteilen. Wer seine Warnungen einordnen will, sollte das wissen. Allerdings äußerte er sie schon Jahre vor diesem Engagement.

Panzer sucht man vergeblich, aus gutem Grund

Wer mit dem Geländewagen die Waldwege entlang der Grenze abfährt, findet weder versteckte Panzer noch große Militärstützpunkte. Es gibt keine befestigten Anlagen und keine Dörfer mit Evakuierungsplänen. Stattdessen sieht man Bauernhöfe, kleine Ortschaften, Straßen mit stattlichen Hirschen und zahllose Storchennester. Das ist weniger widersprüchlich, als es scheint, denn hier verläuft die Grenze zwischen zwei Verbündeten.

Ein Angriff käme aus Kaliningrad oder aus Belarus. Deshalb bauen Polen und Litauen ihre Sperranlagen an diesen Außengrenzen aus, und die Truppen stehen weiter im Landesinneren. Die deutsche Panzerbrigade 45 wird seit 2025 in Litauen aufgebaut. Im Bündnisfall wäre es ihr Auftrag, die Suwałki-Lücke offen zu halten. Bis Ende 2027 soll sie voll einsatzbereit sein. Dann sind 4800 Soldaten und 200 zivile Bundeswehrangehörige vorgesehen, davon 3000 auf dem Truppenübungsplatz Rūdninkai und der Rest in Rukla. Außerdem halten die polnische und die litauische Armee gemeinsame Übungen in der Suwałki-Lücke ab.

Direkt an der Grenze erinnern nur die ehemaligen Anlagen der sowjetischen Streitkräfte am Galadusys-See an Kasernen und Soldaten. Sie sind von Gestrüpp überwuchert, und YouTuber sowie Fans des Dark Tourism haben sie noch nicht entdeckt. Auf dem Boden liegen verstreute Akten, Uniformreste und alte Fotos unbekleideter Frauen. Es gibt Trainings-Seilrutschen und Reihen von Mannschaftstoiletten ohne jede Trennwand.

Von der Natur zurückerobert: Basketballkorb auf dem Gelände einer ehemaligen sowjetischen Grenztruppenkaserne. © Unai Aranzadi

Ein umstrittener Held

Neben diesem Relikt der bipolaren Welt liegt eine Gedenkstätte für Adolfas Ramanauskas. Er wurde 1918 als Sohn litauischer Einwanderer in Connecticut geboren und kam 1921 als Dreijähriger mit seinen Eltern nach Litauen. Seine militärische Ausbildung schloss er 1940 ab, unter dem autoritär-nationalistischen Regime von Antanas Smetona, das von 1926 bis 1940 herrschte.

Während der deutschen Besatzung arbeitete er als Lehrer. Nachdem die Rote Armee die Wehrmacht aus Litauen vertrieben hatte, schloss er sich 1945 den Partisanen an, die gegen die sowjetische Herrschaft kämpften. Ab 1949 gehörte er zur Führung der neu gegründeten Union der litauischen Freiheitskämpfer und befehligte später deren Verteidigungskräfte. 1956 wurde er verhaftet und vom KGB gefoltert, 1957 wurde er hingerichtet.

Holzskulptur für den Partisanenführer Adolfas Ramanauskas. In Litauen gilt er als Nationalheld, sein Andenken ist aber umstritten. © Unai Aranzadi

Heute wird er in Litauen als Nationalheld verehrt, doch sein Andenken ist umstritten. Jüdische Organisationen und Holocaustforscher werfen ihm vor, 1941 in antisemitische Gewalt verstrickt gewesen zu sein. Sie stützen sich vor allem auf seine eigenen Erinnerungen an den antisowjetischen Juniaufstand. Das staatliche litauische Zentrum zur Erforschung von Genozid und Widerstand hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Abgeschlossen ist die Debatte nicht.

„Wer weiß schon, ob es wirklich so gefährlich ist?“

In der Nähe der Gedenkstätte ist Jonas unterwegs, ein Litauer mittleren Alters. Ein Krieg mit den belarussischen und russischen Nachbarn bleibt für ihn abstrakt, mit ihm rechnet er nicht. „Ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der sich bewaffnet oder wirklich Angst vor einer Invasion hat. Wir hören zwar viel über diesen Ort, über die Suwałki-Lücke und all das. Aber wer weiß schon, ob es wirklich so gefährlich ist?“, fragt er, bevor er im Wald verschwindet.

Die Suwałki-Lücke ist nach der polnischen Stadt Suwałki benannt, die rund 30 Kilometer entfernt liegt. Will man in Polen jemanden weit wegschicken, sagt man oft: „Geh nach Suwałki.“ Die Redewendung entspricht dem deutschen „Geh dahin, wo der Pfeffer wächst!“. In Filmen wie im echten Leben drohen polnische Polizisten und Offiziere ihren Untergebenen mitunter: „Wenn du nicht tust, was ich dir befehle, versetze ich dich nach Suwałki.“ Die Gegend gilt als einer der ärmsten, abgelegensten und kältesten Landstriche des Landes.

Den Begriff „Suwałki-Lücke“ machte der damalige estnische Präsident Toomas Hendrik Ilves bekannt. Er verwendete ihn im April 2015 bei einem Treffen mit der damaligen deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Tallinn. Vorbild war die „Fulda-Lücke“ in Osthessen, die die Nato im Kalten Krieg als mögliche Einfallsroute sowjetischer Panzer betrachtete. Ilves übertrug diese Befürchtung des 20. Jahrhunderts auf die neue Lage an der Ostflanke des Bündnisses.

Eine Erweiterung, zwei Lesarten

Hinter dem Begriff steht eine Grundsatzfrage, über die bis heute gestritten wird: War die Nato-Osterweiterung Provokation oder Vorsorge? Als Litauen, Lettland und Estland im März 2004 dem Bündnis beitraten, waren die Beziehungen zwischen der EU und Russland vergleichsweise gut. Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen wurde 1994 unterzeichnet und trat 1997 in Kraft. Es regelte politischen Dialog, Handel, Investitionen sowie kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

2004 wurde es per Protokoll auf die neuen EU-Mitglieder ausgedehnt, heute ist es de facto hinfällig. Beim Inkrafttreten erklärte die EU sinngemäß, das Abkommen setze einen Schlusspunkt unter die Zeit des Kalten Krieges. Nach dem EU-Russland-Gipfel im Mai 2004 in Moskau arbeiteten beide Seiten an einer engeren Partnerschaft. Sie sollte vier „gemeinsame Räume“ umfassen: Wirtschaft; Freiheit, Sicherheit und Recht; äußere Sicherheit; Forschung, Bildung und Kultur.

Ehemaliger sowjetischer Wachturm mit Blick nach Polen © Unai Aranzadi

Ohne Spannungen war das Verhältnis trotzdem nicht. Moskau lehnte es offen ab, dass das Bündnis bis an Russlands Grenzen heranrückte. Seit dem Frühjahr 2004 überwachen Nato-Staaten abwechselnd mit Abfangjägern den baltischen Luftraum. Russland sah darin ein Vorrücken des Bündnisses. Für die Balten schloss es eine Lücke, denn sie besitzen keine eigenen Kampfflugzeuge.

Den Beitritt verstanden Litauer, Letten und Esten vor allem als Lehre aus ihrer Geschichte: aus dem Hitler-Stalin-Pakt, der sowjetischen Annexion von 1940 und den Massendeportationen nach Sibirien. Strittig bleibt, ob die Erweiterung Russland provoziert hat. Die Gegenposition lautet, Moskaus spätere Kriege hätten den Balten recht gegeben: in Georgien 2008, in der Ukraine seit 2014 und als umfassende Invasion seit 2022.

Liubavas: Jetzt gibt es andere Helden

An kaum einem Ort zeigt sich der Wandel an der Suwałki-Lücke so deutlich wie in Liubavas. Das Dorf besteht aus hübschen Häuschen, einer Kirche, einem Friedhof und Bauernhöfen. Es liegt direkt an der Grenze zu Polen und nur fünfzehn Autominuten von Kaliningrad entfernt.

Noch immer stehen hier die Wachtürme, von denen aus sowjetische Grenzsoldaten alles überwachten. Auch ein Teil der alten Grenzanlage ist erhalten, die damals die Sowjetunion von der Volksrepublik Polen trennte: ein zwei Meter hoher Zaun mit Stacheldraht. Daneben wirkt der Zaun, den Litauen seit 2021 an der Grenze zu Belarus baut, gewaltig. Er entstand, nachdem Minsk Migranten an die EU-Außengrenze gebracht hatte.

Hier leben Jurate und Virgis, ein Künstlerpaar, das töpfert und malt. Für die beiden Sechzigjährigen gibt es keinen Konflikt zwischen Russen und Litauern oder zwischen ihnen und ihren belarussischen oder polnischen Nachbarn. „Unsere Generation ist an ein brüderliches Miteinander und daran gewöhnt, mehrere Sprachen zu sprechen: ein bisschen Russisch, Polnisch, natürlich etwas Englisch und viel Litauisch. Wir sind keine Politiker, und was die sagen, interessiert uns nicht besonders. Aber von der Propaganda, die von allen Seiten kommt, fühlen wir uns nicht vertreten“, sagen sie in ihrem Haus voller Katzen und Kunstwerke.

Virgis und Jurate in ihrem Haus in Liubavas. Von der Propaganda „von allen Seiten“ fühlen sie sich nicht vertreten. © Unai Aranzadi

Wie sich ihr Dorf in den vergangenen Jahren verändert hat, können sie selbst kaum beschreiben. „Irgendwann haben sich die Dinge geändert“, sagt Jurate zurückhaltend. Sie versucht, die Stelle zu zeigen, an der das Dorf früher der sowjetischen Soldaten gedachte, die hier im Kampf gegen das Dritte Reich gefallen waren. Die Suche zwischen Gemüsegärten und Feldwegen bleibt erfolglos. Schließlich zeigt Ginas, ein Nachbar, der gerade vor seinem Haus Gras mäht, die genaue Stelle.

Dort hingen früher Gedenktafeln für den Sieg über die deutsche Besatzung. Ginas vertritt nationalistische Ansichten. Er sagt: „Die sowjetischen Toten, die hier begraben wurden, können unter der Erde bleiben. Aber Tafeln oder Denkmäler zu ihrem Gedenken – nein, die haben wir entfernt. Jetzt gibt es andere Helden.“

Er zeigt auf ein neues Mausoleum mit frischen Blumen. Es ehrt die Verteidigungskräfte der Union der litauischen Freiheitskämpfer, die Ramanauskas einst führte. Bekannter sind die antisowjetischen Partisanen heute als „Waldbrüder“. Für viele Litauer verkörpern sie den Widerstand gegen die sowjetische Besatzung, der bis in die 1950er-Jahre andauerte. Ihre Geschichte hat aber auch dunkle Kapitel. Manche Partisanen hatten unter deutscher Besatzung in Polizeibataillonen gedient, die teils an der Ermordung der litauischen Juden beteiligt waren.

Ein neues Denkmal erinnert an den Partisanen Juozas Lukša und seine Mitstreiter. © Unai Aranzadi

Später versuchten britische und amerikanische Geheimdienste, den Widerstand für ihre Zwecke zu nutzen. Die Umwidmung in Liubavas ist kein Einzelfall. Seit 2023 verbietet ein litauisches Gesetz, totalitäre Regime im öffentlichen Raum zu verherrlichen. Seitdem wurden viele sowjetische Denkmäler entfernt, die Soldatengräber selbst bleiben bestehen.

Anders in Šalčininkai nahe der belarussischen Grenze, wo viele Angehörige der polnischen Minderheit leben: Dort liegen am sowjetischen Soldatendenkmal weiterhin frische Blumen.

Sowjetisches Soldatendenkmal in Šalčininkai nahe der belarussischen Grenze, mit frischen Blumen und einem Band in den russischen Nationalfarben. © Unai Aranzadi

Mockava: Schienen, Strom und Transit

Ein weiterer wichtiger Ort an der Suwałki-Lücke ist Mockava, rund sechs Kilometer von der Grenze entfernt. Lange war der Ort das Eisenbahntor ins Baltikum. Litauen, Lettland und Estland nutzen bis heute die breite Spurweite aus Sowjetzeiten, die auch Russland verwendet. Züge aus Polen werden deshalb hier umgespurt oder umgeladen, sofern sie nicht die neue Normalspurstrecke der Rail Baltica nehmen, die seit 2015 bis Kaunas führt.

Bahnhof Mockava: Hier treffen die europäische Normalspur und die breitere Spur aus Sowjetzeiten aufeinander. © Unai Aranzadi

„Und das ist noch nicht alles“, sagt ein Bahnmitarbeiter zwischen den vielen abgestellten Zügen im Bahnhof. „Bis letztes Jahr nutzten wir den billigen Strom, den wir von Putin bekamen. Das war den Politikern wirklich sehr peinlich. Jetzt haben wir das beendet, um die Invasion der Ukraine nicht zu finanzieren.“

Dann spuckt er auf den Boden und arbeitet weiter. Strom aus Russland importiert Litauen bereits seit Mai 2022 nicht mehr. Im Februar 2025 lösten sich die drei baltischen Staaten außerdem aus dem alten Stromverbund mit Russland und Belarus und schlossen sich dem europäischen Netz an, ein seit Jahren geplanter Schritt.

Weiter nördlich rollen Züge aus Belarus nach Kaliningrad, auf der Route Kena–Vilnius–Kaunas–Kybartai. Für Fahrgäste hat sich dort viel geändert: Seit dem 1. März 2024 dürfen Züge, die von Russland durch Litauen in die Exklave Kaliningrad fahren, keine Passagiere mehr aufnehmen oder absetzen. Zuvor waren dort vor allem Reisende mit EU-Visum oder Aufenthaltstitel aus- und zugestiegen.

Vilnius begründete den Schritt mit dem Kampf gegen Schmuggel, der Durchsetzung von Sanktionen und Sicherheitsrisiken. Immer wieder sorgte der Transit für Streit zwischen Brüssel und Moskau. Als Litauen 2022 den Transport sanktionierter Güter stoppte, drohte Moskau mit Vergeltung.

Im Juli 2022 erklärte die EU, Litauen müsse den Transport sanktionierter Güter zwischen Russland und Kaliningrad zulassen, ausgenommen Waffen. Der Straßentransit blieb verboten, der Bahnverkehr durfte laut EU-Leitlinien aber nicht vollständig untersagt werden. Moskau spricht dennoch von einer „faktischen Blockade“ seiner Exklave und einem Verstoß gegen das Völkerrecht.

Verfallener Innenraum einer ehemaligen Kaserne der sowjetischen Grenztruppen an der Suwałki-Lücke. Seit Jahrzehnten steht das Gebäude leer. © Unai Aranzadi

Wie groß ist die Gefahr?

Wie groß die Gefahr wirklich ist, darüber gehen die Einschätzungen auseinander. Der Bundesnachrichtendienst sieht derzeit keine Anzeichen dafür, dass Russland einen groß angelegten Angriff auf Nato-Gebiet vorbereitet. BND-Präsident Martin Jäger warnte aber vor russischen Militäraktionen „niedriger Intensität“, besonders im Baltikum. Deutschland laufe zudem Gefahr, in einen bewaffneten Konflikt mit Russland hineingezogen zu werden.

Skeptiker halten die Suwałki-Lücke dennoch für überschätzt. Das Gelände mit Hügeln, Wäldern, Seen und Flüssen begünstige Verteidiger und erschwere Panzervorstöße. Seit Finnland und Schweden der Nato angehören, ist die Ostsee weitgehend von Bündnisstaaten umgeben, und der Korridor hat an Bedeutung verloren. Sicherheitsforscher warnen außerdem, dass der häufige Gebrauch des Begriffs selbst zur Versicherheitlichung beitragen kann. Gemeint ist: Wer ständig vom gefährlichsten Ort Europas spricht, macht ihn womöglich erst dazu.

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