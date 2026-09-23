Auftritt vor der Kamera: Sven Schulze stellt sich am Wahlabend den Fragen des ZDF. Zuvor hatte sein Team dafür gesorgt, dass er dem AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund im Studio nicht begegnet.

Es sind kaum mehr als dreißig Sekunden aus der jüngsten Folge der ZDF-Reihe „Inside CDU“. Und doch verdichten sie den politischen Absturz der CDU Sachsen-Anhalt am Wahlabend des 6. September 2026 zu einer Szene, die mehr über den Zustand der Partei verrät als manche Analyse: Sven Schulze, amtierender Ministerpräsident und Spitzenkandidat, kommt ins ZDF-Studio in Magdeburg – und wird dort abgeschirmt, um dem AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund nicht zu begegnen.