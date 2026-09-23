Ausweichen

„Wo soll ich jetzt hin?“ – Wie sich Sven Schulze im ZDF-Studio vor dem AfD-Wahlsieger Siegmund versteckte

Magdeburg, 18 Uhr, die CDU halbiert: Während die Sendeminute läuft, sucht Ministerpräsident Sven Schulze einen Hinterraum. Die Kamera einer ZDF-Doku hält alles fest.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg
5 Min
Auftritt vor der Kamera: Sven Schulze stellt sich am Wahlabend den Fragen des ZDF. Zuvor hatte sein Team dafür gesorgt, dass er dem AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund im Studio nicht begegnet.

Auftritt vor der Kamera: Sven Schulze stellt sich am Wahlabend den Fragen des ZDF. Zuvor hatte sein Team dafür gesorgt, dass er dem AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund im Studio nicht begegnet.

© IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Es sind kaum mehr als dreißig Sekunden aus der jüngsten Folge der ZDF-Reihe „Inside CDU“. Und doch verdichten sie den politischen Absturz der CDU Sachsen-Anhalt am Wahlabend des 6. September 2026 zu einer Szene, die mehr über den Zustand der Partei verrät als manche Analyse: Sven Schulze, amtierender Ministerpräsident und Spitzenkandidat, kommt ins ZDF-Studio in Magdeburg – und wird dort abgeschirmt, um dem AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund nicht zu begegnen.

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