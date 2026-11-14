Sylvie Meis auf Entzug: Diese ARD-Serie läuft heute Nacht im Ersten

„Die Friesenjunkies“ heute im Ersten: Sylvie Meis spielt in der ARD-Serie eine Tablettensüchtige. Sendezeit, Mediathek, Cast, Handlung im Überblick.

Sylvie Meis bei der Preview der ARD-Serie „Die Friesenjunkies“ am 5. November im Berliner Delphi-Filmpalast. In der Serie spielt sie die tablettenabhängige Madison.

Sylvie Meis auf Entzug. Zum Glück nur vor der Kamera: In der ARD-Serie „Die Friesenjunkies“ spielt die Moderatorin die tablettenabhängige Businessfrau Madison, die in einer Luxusklinik auf Sylt landet.



Für die 48-Jährige ist es die erste Hauptrolle in einer deutschen Serie. Heute Nacht zeigt Das Erste die zweite Hälfte der Staffel.

„Friesenjunkies“ heute im Ersten: Alle Termine

Das Erste zeigt die Folgen fünf bis acht am Samstag, 14. November, ab 23.40 Uhr. Die ersten vier Folgen liefen bereits am Freitagabend.



Wer sie verpasst hat, findet alle acht Folgen seit dem 6. November in der ARD-Mediathek. Jede dauert rund 20 bis 25 Minuten, die ganze Staffel ist also kaum länger als ein Spielfilm.

Entzugsklinik auf Sylt: Darum geht es

Die Klinik „Isebek“ hat ihre besten Jahre hinter sich. Ihr Werbespruch verrät viel über den Ton: „Wir freuen uns, Sie hier zu sehen und hoffen, Sie so bald nicht wiederzusehen.“



Prominente, Millionäre und ganz normale Patienten wollen dort Alkohol, Tabletten oder Cannabis loswerden. Das Personal hat selbst genug Probleme. Die ARD nennt die Klinik ein „Zentrum skurriler Neurosen“.



Ausgedacht haben sich das die 26-jährigen Zwillinge Emil und Oskar Belton, die Macher von „Die Discounter“. Sie spielen auch selbst mit, als Patienten Josef und Otto, die den Klinikalltag sprengen. Die Szenen sind vorbereitet, die Dialoge improvisiert.

Cast der „Friesenjunkies“: Wer spielt mit?

Neben Meis checkt Martin Brambach als alkoholkranker „Buggi“ ein. Nicole Heesters spielt die frühere Mode-Ikone Gabi.



Marie-Lou Sellem versucht als Chefärztin Prof. Dr. Kowalke, das Chaos zu bändigen. Ihr Team macht es ihr nicht leicht: Peter Kurth, David Schütter, Pheline Roggan und Sönke Möhring spielen Therapeuten mit eigenen Baustellen.



Und dann schaut noch Otto Waalkes vorbei. Ein Oberfriesenjunge in einer Serie namens „Friesenjunkies“ – das war wohl unvermeidlich.

Sylvie Meis über ihre heftigste Szene

Beworben hatte sich Meis gar nicht. Die Beltons sahen sie auf einer Party mit Fashionshow und wussten sofort, dass sie ihre Madison gefunden hatten. Das erzählte Emil Belton der Bild.



Was auf sie zukam, ahnte Meis. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, für eine Selbstbefriedigungsszene habe sie sich „schon überwinden“ müssen. Ihre Grenze zog sie klar: „Es ist keine Nacktszene.“



Bereut hat sie offenbar nichts. Bei der Preview im Berliner Delphi-Filmpalast nannte sie den Dreh „die schönste Zeit meines Lebens“.

Lohnt sich das Einschalten?

Wer „Die Discounter“ mochte, sollte heute wach bleiben. Der Humor ist schwarz und derb, die Fremdscham kommt garantiert. Wer bei Witzen über Sucht zusammenzuckt, schaltet besser früher ab.



Spannend ist vor allem Meis. Man kennt sie von „Let's Dance“ und „Love Island VIP“, hier muss sie ohne Drehbuchsätze bestehen. Ein mutigerer Rollenwechsel ist im deutschen Fernsehen dieses Jahr schwer zu finden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema