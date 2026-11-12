Vor einer Woche eröffnete der fiktive und streitbare Talkshow-Auftritt einer jüdischen Theaterregisseurin den ARD-Film „Doitscha“. Das engagierte Familiendrama stieß zur Hauptsendezeit auf wenig Interesse, nur 1,4 Millionen Zuschauer wollten den Film sehen. Die ARD-Serie „Jossi“ schließt nun mit dem Talkshow-Auftritt eines Schauspielers und kreist ebenfalls um das Thema jüdische Identität: Denn Wanja Germann (Jannik Schümann) wird von den Medien als „Deutschlands berühmtester Jude“ gefeiert.
TV-Kritik
Sympathische Hochstapelei: Wie man zum „berühmtesten Juden Deutschlands“ wird
Manchmal kommt man nur flunkernd ans Ziel. Und muss als erfolgloser Schauspieler alles auf eine Karte setzen. Über die unterhaltsame ARD/Arte-Serie „Jossi“.
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Hier lügt jeder, so gut er kann: die Serie „Jossi“
© SWR/Odeon Fiction/ARD Mediathek/obs