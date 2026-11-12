TV-Kritik

Sympathische Hochstapelei: Wie man zum „berühmtesten Juden Deutschlands“ wird

Manchmal kommt man nur flunkernd ans Ziel. Und muss als erfolgloser Schauspieler alles auf eine Karte setzen. Über die unterhaltsame ARD/Arte-Serie „Jossi“.

Foto von Autor/Autorin: Torsten Wahl
Torsten Wahl
3 Min
Hier lügt jeder, so gut er kann: die Serie „Jossi“

Hier lügt jeder, so gut er kann: die Serie „Jossi“

© SWR/Odeon Fiction/ARD Mediathek/obs

Bei Google bevorzugen

Vor einer Woche eröffnete der fiktive und streitbare Talkshow-Auftritt einer jüdischen Theaterregisseurin den ARD-Film „Doitscha“. Das engagierte Familiendrama stieß zur Hauptsendezeit auf wenig Interesse, nur 1,4 Millionen Zuschauer wollten den Film sehen. Die ARD-Serie „Jossi“ schließt nun mit dem Talkshow-Auftritt eines Schauspielers und kreist ebenfalls um das Thema jüdische Identität: Denn Wanja Germann (Jannik Schümann) wird von den Medien als „Deutschlands berühmtester Jude“ gefeiert.

Mit einem Abo weiterlesen

Sie haben bereits ein B+ Abo?

*