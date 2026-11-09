Syrer in Deutschland: Die Zahlen sind weiter als die Politik

Fast so viele syrische Staatsangehörige verlassen Deutschland, wie neu ankommen. Das ist ein Anlass, Schutz, Aufenthalt und freiwillige Rückkehr neu zu ordnen.

Als im Dezember 2024 das Assad-Regime stürzte, war für viele Syrerinnen und Syrer eine Rückkehr zum ersten Mal seit langem wieder vorstellbar. Zwei Jahre später lässt sich auch in der deutschen Wanderungsstatistik eine Veränderung ablesen.

Von Januar bis September 2026 registrierten die Meldebehörden knapp 23.800 Zuzüge syrischer Staatsangehöriger nach Deutschland. Das waren rund 41 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten 2024, noch vor dem Machtwechsel, waren es gut 74.600 gewesen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Fortzüge auf knapp 23.700. Unter dem Strich blieb eine Nettozuwanderung von weniger als 100 Menschen. Die Zahlen erfassen Staatsangehörigkeiten, nicht die Fluchtgründe.

Dass sich in Syrien etwas verändert hat, belegen auch Zahlen aus der Region. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren bis Ende August 2026 schätzungsweise 1,8 Millionen Syrer aus Nachbarländern zurückgekehrt. Hinzu kamen mehr als zwei Millionen Binnenvertriebene, die wieder an ihre Herkunftsorte zogen. Viele kehrten unter schwierigen Bedingungen zurück. Dennoch ist diese Bewegung zu groß, um den Machtwechsel als ein symbolisches Ereignis abzutun.

Umgekehrt wäre es falsch, Syrien nun für sicher zu erklären. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor Reisen in das Land und berichtet von Anschlägen mit Toten und Verletzten selbst im Zentrum von Damaskus wie im Sommer 2026. Die Sicherheitslage unterscheidet sich von Region zu Region und von Mensch zu Mensch. Für Angehörige bedrohter Minderheiten oder politisch Verfolgte kann der Schutzbedarf fortbestehen, auch wenn Assad nicht mehr regiert.

Gerade deshalb braucht die Bundesregierung eine präzisere Antwort als die beiden Parolen „Alle können zurück“ und „Nichts hat sich geändert“. Schutzentscheidungen müssen sich an der heutigen Gefährdung im Einzelfall messen lassen. Das BAMF ist verpflichtet, Schutz abzuerkennen, wenn dessen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Daraus folgt aber weder, dass mit dem Sturz Assads jeder Schutzgrund entfallen ist, noch, dass eine befristete Aufenthaltserlaubnis nur nach einer erneuten Prüfung des Schutzstatus verlängert werden dürfte. Man hat indes das Gefühl, dass die Bundesregierung dieses Thema meidet, um Spannungen zu unterbinden. Wer weiterhin Schutz braucht, muss ihn erhalten. Wo ein Schutzgrund dauerhaft entfallen ist, darf das aber nicht folgenlos bleiben.

Auch freiwillige Rückkehr braucht mehr als einen Appell. Der Bund fördert bereits Ausreisen nach Syrien und bietet Reintegrationshilfen an. Diese Angebote sollten verständlich zugänglich sein und sich daran messen lassen, ob Menschen am Zielort tatsächlich Unterkunft, Dokumente und eine Lebensgrundlage finden. Nach UN-Angaben sind in Syrien 15,6 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wer unter solchen Bedingungen zurückkehrt, braucht eine realistische Perspektive.

Dazu gehört aber auch eine Debatte über Erkundungsreisen. Wer prüfen möchte, ob sein früheres Zuhause noch bewohnbar ist, sollte wissen, unter welchen Voraussetzungen eine Reise möglich ist und welche Folgen sie für den Schutzstatus haben kann. Eine pauschale Zusage, ein Besuch bleibe ohne Folgen, wäre ebenso unredlich wie die Annahme, jede Reise beweise schon die Sicherheit einer dauerhaften Rückkehr. Das BAMF nennt Reisen in den Herkunftsstaat als möglichen Anlass für ein Aberkennungsverfahren.

Der nahezu ausgeglichene Wanderungssaldo ist kein Urteil über die Sicherheit Syriens. Aber er ist ein Signal, dass sich Verhältnisse verändern – und dass die Politik genauer unterscheiden muss: zwischen Menschen, die weiterhin Schutz benötigen und jenen, die dies nicht tun. Diese Menschen müssen zurück in ihre Heimat.

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