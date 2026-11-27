Eurowings nimmt erstmals Damaskus ins Streckennetz auf. Ab Januar 2027 starten Direktflüge von Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart in Syriens Hauptstadt.

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Eine Eurowings-Maschine: Demnächst auch mit Halt in Syrien. (Symbolbild)

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Die Fluggesellschaft Eurowings nimmt erstmals die syrische Hauptstadt Damaskus in ihr Streckennetz auf. Wie das Unternehmen mitteilte, werden ab Januar 2027 Direktflüge von Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart nach Damaskus angeboten. Die Verbindungen seien ab sofort buchbar. Die durchschnittliche Flugzeit beträgt laut Eurowings rund viereinhalb Stunden.

Auch neue Flüge nach Bagdad

Den Angaben zufolge richtet sich das neue Angebot insbesondere an Reisende mit familiären oder persönlichen Beziehungen nach Syrien. Die Flüge sollen Besuche von Familienangehörigen und Freunden sowie Reisen in die Heimat erleichtern.

Mit der Aufnahme von Damaskus baut Eurowings nach eigenen Angaben ihr Angebot im Segment der Familien- und Heimatbesuche weiter aus. Die Airline verweist auf bestehende Verbindungen unter anderem nach Armenien, Georgien, Griechenland, Kroatien, Marokko, Tunesien, in den Libanon und in den Irak. Erst jüngst hatte das Unternehmen neue Flüge nach Bagdad angekündigt.

Nach Angaben von Eurowings umfasst das Angebot für Familien- und Heimatbesuche inzwischen mehr als 60 Strecken zu über 20 Zielen in Europa und darüber hinaus.

Die neuen Verbindungen nach Damaskus sollen ab dem 11. Januar 2027 schrittweise starten. Vorgesehen sind Flüge ab Hamburg montags, ab Düsseldorf dienstags und donnerstags sowie ab Berlin und Stuttgart jeweils mittwochs.

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