Sie begleiten Menschen in ihren letzten Stunden und erleben, worüber andere kaum sprechen möchten. Jana und Enrico Kahl erzählen, wie die Nähe zum Tod ihren Blick auf das Leben verändert hat.

Wir wissen, dass unser Leben eines Tages endet. Trotzdem leben wir meist so, als hätten wir noch unendlich viel Zeit. Wir schmieden Pläne, freuen uns auf den nächsten Urlaub, sprechen über die Zukunft. Nur darüber, wie unser Leben einmal zu Ende gehen könnte, denken wir selten nach. Vielleicht, weil uns der Gedanke Angst macht. Vielleicht auch, weil wir nicht wissen, wie wir darüber sprechen sollen.



Irgendwann sitzt man am Sterbebett eines geliebten Menschen und versteht die Welt nicht mehr. Warum möchte er plötzlich nichts mehr essen? Warum schläft er so viel? Kann er uns noch hören, obwohl seine Augen geschlossen sind? Man möchte alles richtig machen, ihm helfen, ihn möglichst lange bei sich behalten. Doch gerade in diesen Stunden fehlen oft die Antworten.



Jana und Enrico Kahl kennen diese Fragen. Das Ehepaar arbeitet beim ambulanten Pflegedienst Ankerstern in Oranienburg und begleitet Menschen in einer Lebensphase, über die viele am liebsten gar nicht nachdenken möchten. Jana ist Pflegeassistentin und beschäftigt sich intensiv mit Sterbe- und Trauerbegleitung, Enrico ist Palliativfachkraft. Sein Schwerpunkt liegt darauf, bei schwer kranken Menschen Beschwerden zu lindern und ihnen möglichst viel Lebensqualität zu bewahren.

„Auf die Geburt bereiten wir uns vor. Warum so selten auf das Sterben?“, fragt Jana.



Als ihr Vater vor rund zehn Jahren starb, hätte sie sich jemanden gewünscht, der ihr erklärt, was mit ihm geschieht. Heute möchte sie anderen Menschen genau diese Unsicherheit nehmen.

Wenn das Vertraute fremd wird

Enrico erinnert sich an einen Einsatz, bei dem er seine Sachen bereits zusammengepackt hatte. Er wollte sich verabschieden, als ihm auffiel, dass sich der Zustand seines Patienten verändert hatte. Also stellte er seine Tasche wieder ab und blieb.

Die Atemzüge wurden seltener, die Pausen dazwischen länger. Noch einmal hob sich der Brustkorb. Es war das letzte Mal. „Das macht richtig Gänsehaut“, erzählt Enrico. Obwohl er schon viele Menschen in ihren letzten Lebensstunden begleitet hat, berühren ihn solche Augenblicke noch immer. Jeder Mensch stirbt anders, und selbst jahrelange Erfahrung nimmt einem solchen Moment nicht seine Besonderheit.

Für Angehörige sind es oft die körperlichen Veränderungen, die ihnen besonders große Angst machen. Die Atmung wird unregelmäßig, manchmal laut und rasselnd. Beim sogenannten finalen Rasseln sammelt sich Speichel in den Atemwegen, weil die Kraft zum Schlucken und Abhusten nachlässt.

Für jemanden, der dieses Geräusch zum ersten Mal hört, kann es erschreckend sein. Bekommt er noch genug Luft? Hat er Schmerzen? Droht er zu ersticken? Fragen, die in solchen Momenten aus Angst um einen geliebten Menschen entstehen. Enrico kennt diese Sorgen. Er erklärt den Familien behutsam, dass das Geräusch allein nicht bedeutet, dass der Sterbende leidet.

Was manchmal wohltuender ist

Ebenso schwer fällt es vielen Familien, wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr essen oder trinken möchte. Ein Leben lang haben wir versucht, Kranke mit Suppe, Tee oder ihren Lieblingsspeisen wieder zu Kräften zu bringen. Nun verändert sich der Körper, Hunger und Durst lassen häufig nach, das Schlucken wird beschwerlich. Gut gemeintes Drängen kann in dieser Phase mehr belasten als helfen. Manchmal ist es viel wohltuender, einfach da zu sein und die Hand zu halten.

Jana versteht, warum Angehörige trotzdem weiter Wasser anbieten oder auf eine weitere Untersuchung hoffen. Wer einen Menschen liebt, möchte ihn schließlich nicht verlieren. Doch ihre Aufgabe ist es, den Sterbenden in den Mittelpunkt zu stellen. „Ich kann nur nach den Bedürfnissen des Sterbenden handeln und nicht nach den Bedürfnissen der Angehörigen“, sagt sie.

Vielleicht möchte eine Tochter noch stundenlang mit ihrem Vater sprechen, während dieser längst erschöpft ist und Ruhe braucht. Solche Wünsche miteinander zu vereinbaren, verlangt viel Einfühlungsvermögen.

Die Würde kennt kein Lebensende

Enrico erzählt von einer Patientin, die unbedingt zu Hause sterben wollte. Ihre Kinder ermöglichten ihr diesen Wunsch, saßen an ihrem Bett, hielten ihre Hand und lasen ihr vor. Ihr Mann hingegen konnte die unmittelbare Nähe zum Sterbebett nicht auf dieselbe Weise ertragen.

Niemand machte ihm Vorwürfe. Auch das haben Jana und Enrico gelernt: Es gibt keinen vorgeschriebenen Weg, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden.

Für Jana beginnt ein würdevoller Abschied bereits bei den kleinen Entscheidungen des Pflegealltags. Muss ein erschöpfter Mann wirklich noch rasiert werden? Ist eine vollständige Körperwäsche jetzt wichtiger als sein Schlaf?

Sie kündigt Berührungen an, erklärt, wenn sie jemanden dreht oder zudeckt, selbst wenn er kaum noch reagiert. „Ein Mensch darf niemals seine Würde verlieren“, sagt sie. Ein Patient sagte einmal zu ihr, sie sei wie eine Mutter für ihn. Jana erinnert sich daran, wie sie ihn anschließend zudeckte. Solche Begegnungen zeigen ihr, wie viel eine liebevolle Geste bedeuten kann, gerade dann, wenn ein Mensch kaum noch Kraft hat, seine Wünsche auszusprechen.

Die Hoffnung, dass etwas bleibt

Auch Jana weiß, wie schmerzhaft es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Noch heute gibt es Erinnerungen, die sie unvermittelt zum Weinen bringen. Andere lassen sie lächeln. Sie glaubt daran, dass der Mensch mehr ist als sein Körper. Dass Geist und Seele nicht zwangsläufig mit dem letzten Atemzug verschwinden. Wie eng dieser Gedanke mit ihrem Vater verbunden ist, zeigt eine Erinnerung, die sie bis heute bewegt.

Ihr Vater liebte Traktoren und beschäftigte sich viel mit ihnen. Eines Abends nach seinem Tod saß Jana mit Angehörigen zusammen, als sie plötzlich das Geräusch eines Traktors hörten.

„Wir schauten aus dem Fenster, doch draußen war kein Fahrzeug zu sehen. Für mich fühlte es sich an, als hätte sich mein Vater noch einmal bemerkbar gemacht“, sagte sie. Ob es dafür eine andere Erklärung gab, weiß Jana nicht. Doch dieser Augenblick spendet ihr bis heute Trost.

Ihren Glauben möchte sie niemandem aufzwingen. Sie erzählt von einem Patienten, der seine Frau verloren hatte und ihr deutlich sagte, dass er nicht an ein Wiedersehen nach dem Tod glaube. Jana akzeptiert das. Manchen Menschen hilft die Vorstellung, dass sie ihre Liebsten irgendwann wiedersehen. Andere finden Halt in Erinnerungen, einem Gebet oder der Nähe ihrer Familie.

Manche besuchen täglich ein Grab, andere zünden zu Hause eine Kerze an oder sprechen weiterhin mit dem Menschen, den sie verloren haben. Jana hält wenig davon, anderen vorzuschreiben, wann sie loslassen sollen. Auch Sätze wie „Du musst stark sein“ helfen ihrer Erfahrung nach überhaupt nicht. „Viel wichtiger ist jemand, der zuhört, auch Monate später noch nachfragt und den Namen des Verstorbenen nicht aus Angst vor Tränen vermeidet“, sagt die Pflegeassistentin.

Ein Leben, das man wieder leben würde

In ihrer Arbeit hören Jana und Enrico nicht nur von Ängsten und Schmerzen. Manchmal erzählen ihnen Menschen am Lebensende von den Dingen, die sie gern noch erlebt hätten. Von einer Reise, die immer wieder verschoben wurde. Von einem Beruf, den sie eigentlich ergreifen wollten, sich aber nicht zugetraut haben. Oder von einem Streit, für dessen Versöhnung nun keine Zeit mehr bleibt.

Solche Begegnungen haben auch den Blick des Ehepaares auf das eigene Leben verändert. Enrico arbeitete früher als Lagerist, bevor er sich entschloss, eine Ausbildung in der Pflege zu machen.

Auch Jana fand ihren heutigen Beruf nicht auf geradem Weg. Beide wissen, wie viel Mut Veränderungen kosten können. Schließlich müssen Rechnungen bezahlt, Kinder versorgt und Verpflichtungen erfüllt werden. Trotzdem möchten sie ihre Wünsche nicht immer wieder auf später verschieben. Gemeinsame Reisen und die Zeit mit ihrer Familie sind ihnen besonders wichtig geworden.

Jana erinnert sich dabei an ein Gespräch mit ihrem Vater, als dieser im Sterben lag. Er erzählte ihr, wie stolz er auf seine Enkel sei und wie wichtig es ihm wäre, zu wissen, dass seine Familie gut versorgt sei. Dann sagte er einen Satz, den Jana bis heute nicht vergessen hat: „Ich würde mein Leben genauso wieder leben.“

Wie schön muss es sein, am Ende des eigenen Lebens zurückzublicken und das sagen zu können. Sie wünscht sich, eines Tages ähnlich zu empfinden. Trotzdem spricht sie offen darüber, dass sie Angst vor dem eigenen Tod hat. Jana möchte ihre Kinder aufwachsen sehen, mit Enrico reisen, noch möglichst viele Jahre mit den Menschen verbringen, die sie liebt. Auch wer täglich mit dem Sterben zu tun hat, verliert nicht automatisch die Angst davor. Vielleicht verändert sich aber der Blick auf das, was im Leben wirklich wichtig ist.

Wenn für Nähe die Zeit fehlt

So offen, wie Jana und Enrico miteinander über das Sterben sprechen, wünschen sie es sich auch für andere Familien. Kinder sollten Fragen stellen dürfen, Erwachsene rechtzeitig darüber reden, wie und wo sie am Lebensende versorgt werden möchten. Auch eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht kann helfen, wenn ein Mensch irgendwann nicht mehr selbst entscheiden kann.

Wer sich auf die Begleitung eines schwer kranken Angehörigen vorbereiten möchte, kann etwa einen Letzte-Hilfe-Kurs besuchen. Dort erfahren Teilnehmer, welche Veränderungen am Lebensende auftreten und wie sie einem Sterbenden beistehen können. Doch während sich das Ehepaar mehr Offenheit im Umgang mit dem Tod wünscht, stoßen die beiden in ihrem Berufsalltag immer wieder an Grenzen.

Enrico besucht ältere Menschen, für die sein Kommen mitunter der einzige persönliche Kontakt des Tages ist. „Sie brauchen manchmal einfach fünf Minuten, um ein bisschen reden zu können“, sagt er.

Enrico weiß, wie viel ein kurzes Gespräch bedeuten kann

Doch hinter der nächsten Wohnungstür wartet bereits ein anderer Patient, der seine Medikamente benötigt oder Hilfe bei der Körperpflege braucht. Ihm ist bewusst, dass auch die Menschen auf seiner weiteren Tour auf ihn angewiesen sind.

In der ambulanten Pflege in Brandenburg werden Leistungen unter anderem über Pauschalen für festgelegte Tätigkeiten, sogenannte Leistungskomplexe, oder nach Zeitaufwand vergütet. Hinzu kommen Fahrzeiten, Dokumentation und die Organisation der täglichen Touren.

Ein persönliches Gespräch lässt sich allerdings nicht immer auf wenige Minuten begrenzen. Dauert ein Besuch länger, verschieben sich die folgenden Termine.

Dabei betonen die Kahls ausdrücklich, wie gern sie bei Ankerstern arbeiten. Sie beschreiben ein Arbeitsumfeld, in dem die Leitung ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter hat, Fortbildungen ermöglicht und ihnen auch nach besonders belastenden Einsätzen zur Seite steht. Diese Menschlichkeit und das Verständnis ihrer Vorgesetzten schätzen beide sehr. Ihre Kritik richtet sich deshalb nicht gegen den eigenen Arbeitgeber, sondern gegen Rahmenbedingungen, die im Pflegealltag häufig zu wenig Raum für persönliche Zuwendung lassen.

Die Not der Pflegenden

Jana würde diejenigen, die über diese Bedingungen entscheiden, gern einmal auf eine Pflegetour mitnehmen. Sie sollen selbst erleben, was es bedeutet, wenn ein älterer Mensch nach Tagen der Einsamkeit endlich jemanden zum Reden hat, während bereits der nächste Patient wartet.

Auch die Finanzierung stationärer Hospize beschäftigt Enrico. Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen übernehmen 95 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Die übrigen fünf Prozent müssen Hospize selbst aufbringen, häufig durch Spenden. Dass Einrichtungen, die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleiten, auf diese zusätzliche Unterstützung angewiesen sind, findet er schwer nachvollziehbar.

Am Ende geht es Jana und Enrico um etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: dass Menschen auch in ihren letzten Tagen gehört, verstanden und liebevoll begleitet werden und ihre Angehörigen durch Aufklärung und Zuwendung Halt finden.

Das Paar sagt: „Niemand kann verhindern, dass wir eines Tages Abschied nehmen müssen. Aber vielleicht können wir lernen, früher darüber zu sprechen, einander besser zuzuhören und die Zeit, die uns bleibt, bewusster miteinander zu verbringen.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema