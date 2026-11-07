Tadschikistan: Deutschland sieht den KGB, Amerika und China sehen die Zukunft

Jung und bereit für die Zukunft. Während die USA und China längst investieren, bleibt Berlin in seinen Vorurteilen gefangen. Beobachtungen aus Duschanbe.

Sie haben seit 1994 noch immer denselben Führer, ihr Sicherheitsdienst übt eine strenge Kontrolle über das öffentliche und politische Leben aus und die Armut kaschieren sie mit der größten Flagge der Welt. Die Menschenrechte und demokratischen Standards sind bedroht.

So oder so ähnlich könnte man Tadschikistan, einen der zentralasiatischen Tigerstaaten, abtun – und das passiert häufig genug im europäischen Establishment. Im deutschen Außenamt genauso wie bei europäischen Diplomaten oder der Bundeszentrale für politische Bildung.

Medienberichte konzentrieren sich auf die Opposition und zeichnen ein eher dystopisches Bild einer postsowjetischen Formalrepublik mit unklarer Positionierung zu Menschenrechten und freier Presse.

Man könnte darauf antworten, dass der Machtwechsel, der möglicherweise durch die Covid-Epidemie um weitere sieben Jahre verschoben wurde, nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen bereits im kommenden Frühjahr anstehen könnte. Emomali Rahmon kam im November 1992 als Vorsitzender des Obersten Sowjets an die Staatsspitze und wurde 1994 Präsident. Seitdem regiert er und überstand den blutigen Bürgerkrieg von 1992 bis 1997. Rahmon wurde zuletzt am 11. Oktober 2020 für sieben Jahre gewählt. Die OSZE beschrieb diese Wahl als kontrolliert, ohne echten politischen Wettbewerb.

Präsident Emomali Rahmon, seit 1994 im Amt, und sein Sohn Rustam Emomali, der als sein wahrscheinlicher Nachfolger gilt © Liu Bin/imago

Mit größter Wahrscheinlichkeit wird im Falle eines Machtwechsels ein Familienmitglied die Nachfolge antreten. Verfassungsrechtlich könnte Rahmon allerdings auch 2027 erneut kandidieren. Eine solche familiäre Machtkontinuität wird aus deutscher Perspektive kritisch gesehen. Doch wenn man an Prescott S. Bush, an George H. W. Bush – dem gerade die Ostdeutschen viel zu verdanken haben – und George W. Bush denkt, scheint es kein gänzlich unübliches Verfahren außerhalb Europas zu sein.

Dass die Sicherheitsorgane nach einem verheerenden Bürgerkrieg und angesichts der permanenten Bedrohung durch religiöse Fundamentalisten und Drogenkartelle an der 1300 Kilometer langen Grenze zu Afghanistan mit Unterstützung der US-Amerikaner und der Russen keinen so schlechten Job zu machen scheinen, merkt man daran, dass ich mich frei in den Städten wie auch auf dem Land bewegen konnte und das Bedrohungsgefühl auf jedem Berliner S- oder U-Bahnhof ungleich größer scheint als an jedem Ort der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe. Tadschikistan habe ich – abseits der problematischen Grenzregionen zu Afghanistan – als überraschend sicheres Land erlebt.

Das zwischen 2018 und 2024 mit chinesischer Finanzierung errichtete neue Parlamentsgebäude in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans © Berliner Zeitung

Ob das Festhalten an der Vorrangstellung des Nachfolgers des sowjetischen Geheimdienstes KGB eher einer gewissen Nostalgie oder einem ausgeprägten Sinn für Ironie geschuldet ist, bleibt hingegen offen.

Denn entgegen den Reisewarnungen des deutschen Außenamtes ist Tadschikistan ein sicheres Land. Es ist zudem ein ausgesprochen junges Land, das seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt dynamisch wächst. Auch bei der Flagge haben Ägypten oder Aserbaidschan längst nachgezogen beziehungsweise deutlich überholt.

Um es konkret zu machen: Das Durchschnittsalter liegt in Tadschikistan bei circa 25 Jahren, in Deutschland bei 45 Jahren. Das Medianalter liegt, je nach UN-basierter Berechnung, bei rund 22 bis 23 Jahren. Die Bevölkerung ist also außerordentlich jung. Rund 35 Prozent der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt, während es in Deutschland gerade einmal 14 Prozent sind.

Tadschikistan ist demografisch das Gegenbild Deutschlands: Rund 35 Prozent der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt, in Deutschland nur 14 Prozent (2025). © Berliner Zeitung

Während Deutschlands Wirtschaft seit 2022 nicht mehr wächst und 2026 nur aufgrund massiver Verschuldung und Investitionen in Rüstung mit 0,7 bis 1,1 Prozent eine überschaubare Sonderkonjunktur aufweist, wächst Tadschikistans Wirtschaft im gleichen Zeitraum stabil um mehr als acht Prozent pro Jahr. Aufgrund diverser positiver Faktoren ist eine Abschwächung dieses außerordentlich hohen Wirtschaftswachstums mittelfristig auf ein moderates Niveau absehbar, was trotzdem deutlich über dem deutschen Niveau liegen wird.

Was die Flagge in der Hauptstadt Duschanbe betrifft, sind die 165 Meter schon beeindruckend. Doch mit 201 Metern im ägyptischen Kairo, mit 195 Metern im aserbaidschanischen Baku oder 171 Metern in Dschidda in Saudi-Arabien haben sich andernorts noch größere Ambitionen materialisiert.

Wichtiger und viel spannender jedoch sind die vergleichsweise jungen, kompetenten Menschen in den Ministerien, in den Firmen, in den Agenturen und auch in den Banken. Im Board der Nationalbank ebenso wie in der dortigen, mit der LBBW kooperierenden Sparkassenstruktur oder bei Neobanken wie der Alif Bank. In allen Meetings traf ich kompetente, hoch motivierte und an Lösungen interessierte Gesprächspartner. Etwas, was in deutschen Verwaltungen so schmerzhaft fehlt.

Denn das war die eigentliche Überraschung während meines Besuchs, bei dem es herauszufinden galt, wie sich das Investitionsklima vor Ort darstellt. Als deutscher Unternehmer sucht man aktuell interessantere Orte als Berlin oder Deutschland, um Kapital sinnvoll – das bedeutet nachhaltig und mit fairer Rendite und Steuerlast – zu investieren.

Man schaut in den Westen und findet die USA oder die Schweiz, man schaut in den Süden und findet die Golfregion oder man schaut in den Osten und landet zwangsläufig in Zentralasien und damit auch in Tadschikistan.

Bauboom in Duschanbe: Überall entstehen Neubauten, die das sowjetisch und postsowjetisch geprägte Stadtbild zunehmend verdrängen. © Berliner Zeitung

Dieses Land zeichnet sich durch eine komplizierte Geografie aus. Umgeben von China, Afghanistan, Usbekistan und Kirgisistan existiert kein Zugang zu einem Meer oder einer größeren logistischen Struktur. Gleichzeitig finden sich in den Gebirgen, die 80 Prozent des Territoriums ausmachen, bedeutende Vorkommen verschiedener kritischer und strategischer Mineralien, die weltweit gesucht und mittlerweile von amerikanischen und chinesischen Firmen ausgebeutet werden.

Interessanter aber noch ist der Umstand, dass mehr als 90 Prozent des tadschikischen Stroms aus Wasserkraft erzeugt wird – und dennoch werden nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur erst rund vier Prozent des gewaltigen Wasserkraftpotenzials des Landes genutzt.

Aufgrund des Energiehungers einerseits der direkten Nachbarn wie Usbekistan oder Afghanistan und andererseits der internen Industriepolitik stehen Staudammprojekte an, die grüne Energie produzieren werden.

Mittendrin und auf dem Weg in die Moderne: Tadschikistan – nicht Russland, nicht China, nicht Iran, sondern ein Land mit eigener Identität © Berliner Zeitung

Der Energiehunger der Welt, stimuliert weniger durch den Verkehr als vielmehr durch Rechenzentren für KI-Anwendungen, wird dazu führen, dass sich entsprechende Kapazitäten verstärkt an den Orten der Energieerzeugung ansiedeln. So zumindest ist die Hoffnung der Verantwortlichen in Duschanbe.

Dass diese Hoffnung nicht unbegründet ist, zeigt das Engagement von Nvidia aus den USA und Huawei aus China vor Ort. Im Oktober 2026 wurde ausgerechnet in Berlin, wo die Nvidia-GTC-Konferenz mit Konzernchef Jensen Huang gastierte, ein mit Unterstützung von Nvidia entstehender AI Innovation Hub für Duschanbe vorgestellt. Der Chipkonzern dokumentiert bereits produktiv eingesetzte H200-Infrastrukturen in Tadschikistan und die Nutzung seines CUDA-Stacks für staatliche KI-Anwendungen. So ist hier die Ironie unübersehbar: Während der Bundesminister für Digitalisierung Karsten Wildberger in den sozialen Medien rund um die Konferenz erneut Ankündigungsmanagement betrieb, lieferte Nvidia aus Berlin bereits die Erfolgsmeldung für Tadschikistan. Die Kaffeepause wäre für Minister Wildberger vielleicht besser nutzbar gewesen.

Fragte ich vor Ort nach, warum europäische Strukturen nicht vertreten sind, bedauerte man mir gegenüber das Fehlen deutscher oder europäischer Anbieter und verwies auf das Unwissen über die Marktmöglichkeiten des Landes bei der Transformation der Landwirtschaft, dem Aufbau einer Fertigungsindustrie, dem Tourismus oder eben der Energieerzeugung.

Spricht man vor Ort mit europäischen Wirtschaftsvertretern oder administrativen Strukturen, wird auf die Gefahr von Korruption und auf den Wandel in den politischen und wirtschaftlichen Strukturen verwiesen. Die ältere, postsowjetisch geprägte Generation tritt ab und eine junge, wirtschaftlich und an professionellen Standards orientierte Generation beginnt, die Boardrooms zu übernehmen.

Gastgeschenke in tadschikischen Ministerien – die meisten stammen aus China. © Berliner Zeitung

Diese Generation versucht, zwischen Historie und Tradition sowie Moderne und Zukunft zu vermitteln. Was konkret bedeutet, dass die historisch gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland nicht beschädigt werden sollen, da Transferzahlungen der tadschikischen Arbeiter im Niedriglohnsektor Russlands einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Gleichzeitig sollen die attraktiven Möglichkeiten chinesischer Angebote genutzt werden. Es gilt aber auch zu vermeiden, erneut in wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten zu geraten. Hier läge eine Chance für Deutschland und die Europäische Union, sich zu positionieren.

Denn als US-Außenminister Marco Rubio sich am 18. und 19. Oktober im usbekischen Samarkand, wenige Kilometer entfernt von der tadschikischen Grenze, mit den fünf Außenministern Zentralasiens traf, wurde er von beinahe 300 hochrangigen Wirtschaftsvertretern aus den USA begleitet. Das deutsche Wirtschaftsministerium und das deutsche Außenamt sollten sich fragen, warum die Wachstumsstärke der Region nicht stärker aus deutscher Perspektive zum wechselseitigen Vorteil genutzt werden könnte.

Elektroautos und ihr sanftes Surren sind im Straßenbild von Duschanbe allgegenwärtig. © Berliner Zeitung

Schaut man auf den Autoverkehr, ist die Hauptstadt Duschanbe leise. Der dortige Bürgermeister, Sohn des amtierenden Präsidenten und mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit sein Nachfolger, hatte entschieden, Elektroautos den Vorzug vor Verbrennermodellen für die städtischen Flotten zu geben. Im Ergebnis haben vor allem chinesische Hersteller das Rennen gemacht, darunter BAIC und GAC Aion. Auch Geely, einer der führenden chinesischen Automobilkonzerne, zu dem unter anderem Volvo gehört, ist auf dem tadschikischen Markt vertreten. Die Verkehrsbehörde meldete für Ende 2024 bereits 5450 Elektrofahrzeuge bei 13 Taxiunternehmen.

Dieser Auftrag hätte das VW-Werk im ostdeutschen Zwickau einige Zeit ausgelastet. Volkswagen machte aber kein Angebot. Vielleicht auch, weil die früheren ostdeutschen Kontakte in die zentralasiatischen Weiten aufgrund eventueller Kontamination vorsorglich vor vielen Jahren entsorgt wurden. Darüber wird die Bundeszentrale für politische Bildung vielleicht später berichten.

Holger Friedrich ist Verleger und Aufsichtsrat der Ostdeutschen Medienholding.

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