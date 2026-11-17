Wie viele Burgen und Schlösser Deutschland genau zählt, bleibt Ansichtssache. Mehr als 9500 konnte das Europäische Burgeninstitut bislang erfassen, Schätzungen reichen allerdings weit über 15.000 Bauten hinaus.



Dieser große Interpretationsspielraum erklärt sich vor allem durch die unterschiedlichen Kriterien, die man an ein Schloss anlegen kann. Denn neben stolzen, tadellos erhaltenen Anwesen fließen auch verwitterte Ruinen, die nur noch leise von einstiger Pracht erzählen, in die Statistik ein. Fest steht jedoch, dass Deutschland gemeinsam mit Italien, Frankreich und Großbritannien zu den burgenreichsten Ländern Europas gehört.



Wer ein besonderes Wochenende plant, muss also keineswegs über die Landesgrenzen hinaus nach außergewöhnlichen Orten suchen – der perfekte Rückzugsort liegt mitunter viel näher als gedacht. Wir stellen Ihnen die schönsten Adressen vor, die gehobene Kulinarik mit dem Zauber herrschaftlicher Mauern verbinden – ideal für ein rundum gelungenes Wochenende.