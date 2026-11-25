Die SPD stimmt im Januar über den Koalitionsvertrag ab, die Grünen haben ihren Parteitag angesetzt. Wann könnte Elif Eralp gewählt werden?

Mit dem Ausschluss Vanessa Emdes aus der Berliner Linksfraktion ist eine Voraussetzung von SPD-Chef Steffen Krach für ein rot-grün-rotes Bündnis erfüllt. Bis zur Wahl einer neuen Regierung stehen allerdings noch mehrere Entscheidungen an. Für die Abstimmungen über den Koalitionsvertrag liegen inzwischen konkrete Termine vor: Bei der SPD endet das Mitgliedervotum am 19. Januar. Zwei Tage später könnte Elif Eralp zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Festgelegt ist dieser Wahltermin bislang nicht.



Nach der Entscheidung betonten Krach und seine Co-Vorsitzende Bettina König am Dienstag: „Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben.“ Jetzt werde man sich wieder auf die Koalitionsverhandlungen und die Vorhaben für Berlin konzentrieren.



Auch Grünen-Fraktionschef Werner Graf begrüßte die Entscheidung. Sie zeige, dass für israelbezogenen Antisemitismus in der künftigen Regierung kein Platz sein werde. Nun gehe es darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln. Der Kampf gegen Antisemitismus bleibe dabei ein wichtiges Thema.

Im Januar entscheiden die Parteien

Der Koalitionsvertrag soll Anfang Januar öffentlich vorgestellt werden. Die Berliner SPD hat ihr verbindliches Mitgliedervotum bereits für den Zeitraum vom 4. Januar, 15 Uhr, bis zum 19. Januar, 12 Uhr, angesetzt. Abgestimmt wird digital. Damit die Zustimmung gültig ist, muss eine Mehrheit der Abstimmenden mit Ja votieren und mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten teilnehmen. Begleitend plant die Partei Mitgliederforen am 6., 9. und 13. Januar.



Die Grünen wollen am 16. Januar auf einem Landesparteitag über den Koalitionsvertrag und ihr Personal für den Senat entscheiden. Zuvor sollen alle Mitglieder digital zu beiden Fragen befragt werden. Auch bei der Linken ist ein Mitgliederentscheid über den Eintritt in die Koalition vorgesehen. Die Zustimmung der Verhandlungsspitzen allein reicht damit für die Regierungsbildung nicht aus.

Eralps Wahltermin steht noch nicht fest

Erst nach den Zustimmungen der Parteien wäre der Weg für die Wahl im Abgeordnetenhaus frei. Als möglicher Termin wird der 21. Januar genannt. Wie die Plenarsitzungen dafür gelegt werden, müsse sich noch klären, hieß es aus der Fraktion auf Nachfrage der Berliner Zeitung. Kommt das Bündnis zustande und wird Eralp gewählt, wäre sie die erste Regierende Bürgermeisterin der Linken in Berlin.



Zunächst kommt das Abgeordnetenhaus an diesem Donnerstag, dem 26. November, um 10 Uhr zusammen. Eine weitere Plenarsitzung ist für den 10. Dezember angesetzt.

Emde gehört dem Parlament weiterhin an, nun als fraktionslose Abgeordnete. Für ihren Ausschluss hatten am Dienstag 33 der 43 anwesenden Fraktionsmitglieder gestimmt, sechs dagegen, vier enthielten sich. Ihre Parteimitgliedschaft ist davon nicht betroffen. Bis zur Wahl einer Nachfolgerin bleibt Kai Wegner (CDU) als Regierender Bürgermeister im Amt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema