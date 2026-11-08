Tage der Erinnerung: Wie Berlin am 9. November gedenkt

Kaum ein Datum bündelt die Höhepunkte und Abgründe der deutschen Historie so verdichtet wie der 9. November. Wo man in Berlin gedenken kann.

Der 9. November gilt als der Schicksalstag der deutschen Geschichte. Zwischen dem Fall der Berliner Mauer 1989 und den Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung 1938 vereint das Datum Hoffnung und tiefes Gedenken. In ganz Berlin finden am Montag, dem 9. November, zahlreiche Veranstaltungen statt, die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, innezuhalten, der Opfer zu gedenken und ein Zeichen für Demokratie und gegen Antisemitismus zu setzen.

Im Zentrum des Gedenkens stehen am 88. Jahrestag der Novemberpogrome die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Vor dem Jüdischen Gemeindehaus an der Fasanenstraße 79 in Charlottenburg veranstaltet die Jüdische Gemeinde von 11 bis 21 Uhr ein ganztägiges Mahnen, bei dem die Namen der 55.696 ermordeten jüdischen Berlinerinnen und Berliner verlesen werden. Passantinnen und Passanten sind ausdrücklich aufgerufen, vor Ort mitzuwirken und Patenschaften für das Verlesen einzelner Lebensdaten zu übernehmen.

Außerdem widmet sich das GEW-Haus von 12 bis 14 Uhr mit der szenischen Lesung „Sie trug den gelben Stern“ dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und setzt einen weiteren literarisch-biografischen Schwerpunkt im Tagesverlauf.

Kranzniederlegungen in den Bezirken

Auch in den Bezirken prägen dezentrale Zeremonien den Tag. Den Auftakt machen bereits am Morgen um 9 Uhr Bezirksbürgermeister Martin Schaefer und das Bezirksamt Lichtenberg am Gedenkstein der ehemaligen Synagoge in der Konrad-Wolf-Straße 92. Weitere stille Gedenkminuten und Kranzniederlegungen folgen um 10 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee sowie an den historischen Grabstätten des Jüdischen Friedhofs Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg um 11 Uhr.

Zeitgleich gedenkt der Bezirk Reinickendorf um 11 Uhr am Mahnmal für die Opfer der Gewaltherrschaft am Rathauspark Wittenau. Im weiteren Tagesverlauf folgen Kiez-Gedenkzeremonien vor Ort an der Karl-Marx-Allee 71–75 in Friedrichshain um 14 Uhr und eine Andacht am Spiegelwand-Mahnmal am Steglitzer Hermann-Ehlers-Platz um 15 Uhr sowie am Mahnmal am Spandauer Lindenufer.

Am Nachmittag lädt Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann um 16 Uhr zur traditionellen Gedenkveranstaltung am Mahnmal der ehemaligen Synagoge in der Münchener Straße 38 ein. Die Gedenkzeremonie wird mit einer Rede von Lala Süsskind, der geschäftsführenden Gesellschafterin des Jüdischen Bildungswerks für Demokratie – gegen Antisemitismus („Jehi `Or“), eröffnet und beinhaltet eine anschließende Schweigeminute sowie eine offizielle Kranzniederlegung.

Stumme Mahnwachen und Kerzenschein am Abend

Am Abend verlagert sich das Gedenken in die Mitte der Stadt: Um 18 Uhr vereint die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz Musik und historische Zeugnisse unter dem Titel „Hymne an die Namen“, während an der ehemaligen Synagoge in der Moabiter Levetzowstraße – einem zentralen Ort der damaligen Deportationen – eine antifaschistische Gedenkkundgebung mit anschließendem Demonstrationszug startet. In der Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt beginnt um 19 Uhr der zentrale ökumenische Gedenkgottesdienst.

Neben den Andachten laden Museen und Diskursorte zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit des Datums ein, das ebenso an die Ausrufung der Republik 1918 wie an den Mauerfall 1989 erinnert. Das Deutsche Historische Museum Unter den Linden bietet bei freiem Eintritt Spezialführungen wie „Geschichte in Flammen“ an. Zudem beleuchten Rundgänge unter dem Titel „Borders, Violence, History“ sowie bereichsübergreifende Führungen die verflochtenen historischen Wendepunkte von 1848, 1918, 1938 und 1989.

Blumen markieren das Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Kiez. © Uwe Steinert/imago

Wer den Blick auf die Friedliche Revolution und den Fall der Berliner Mauer richten möchte, findet an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße passende Führungen. Die Freiluft-Angebote widmen sich dabei der DDR-Grenzarchitektur, den Schicksalen der Teilung und der Dynamik der Mauerfallnacht.

Ein emotionaler Fixpunkt der Friedlichen Revolution wird zudem auf der Bösebrücke, dem ehemaligen Grenzübergang in der Bornholmer Straße, gesetzt: Punkt 18.53 Uhr – exakt zu der Minute, in der Günter Schabowski 1989 die neue Reiseregelung verlas – kommen Bürgerinnen und Bürger zusammen, um an den historischen Grenzöffnungsmoment zu erinnern.

Gedenken und Zukunft im Rahmen der Berlin Freedom Week

Vom 7. bis 14. November 2026 rückt die stadtweite Berlin Freedom Week die Themen Freiheit, Zivilcourage und Demokratie in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses. Das Festival verbindet das historische Erbe des 9. Novembers – von den Ereignissen von 1918 und 1938 bis hin zum Fall der Berliner Mauer 1989 – mit den aktuellen weltweiten Auseinandersetzungen um Grund- und Menschenrechte. Ziel der Initiative ist es, historische Wendepunkte nicht nur rückblickend zu betrachten, sondern als aktiven Ansporn für die Verteidigung freiheitlicher Werte in der Gegenwart zu begreifen.

Über die gesamte Woche verteilt erwartet die Berlinerinnen und Berliner ein vielseitiges Programm aus Podiumsdiskussionen, interaktiven Workshops, Lesungen und Filmvorführungen. An zahlreichen Kultur- und Erinnerungsorten der Hauptstadt kommen Zeitzeugen, Aktivisten, Kulturschaffende und Historiker zusammen, um über weltweite Freiheitsbewegungen, den Schutz demokratischer Institutionen und die Verantwortung der Zivilgesellschaft zu debattieren. Einen Schwerpunkt bilden dabei dezentrale Kiez-Aktionen und Jugendprojekte, die den Begriff der Freiheit für nachfolgende Generationen greifbar machen.

Das Gedenken am 9. November fügt sich als zentraler Ankerpunkt nahtlos in die Berlin Freedom Week ein. Während an den Mahnmalen und ehemaligen Synagogenstandorten der Opfer der Novemberpogrome von 1938 gedacht wird, schlagen kulturelle Partner wie die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mit Programmen zur kolonialen und globalen Erinnerungskultur – unter anderem ab 18 Uhr mit der Veranstaltung „Kolonialismus Erinnern“ – den Bogen zu weltweiten Freiheitsrechten. Die Veranstaltungswoche unterstreicht damit die Rolle Berlins als Symbolort für das Überwinden von Grenzen und das kontinuierliche Einstehen für eine offene Gesellschaft.

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